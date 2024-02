Glimt-mareritt mot Ajax: Europa-exit etter vanvittig drama

Bodø/Glimt - Ajax 1-1 (1-2 e.e.o.)

Et heseblesende oppgjør på Aspmyra ble avgjort i ekstraomgangene.

Etter 114 intense minutter ble Kenneth Taylors skudd avgjørende - og nederlenderne kunne juble for avansement.

– Jeg synes vi var mye bedre enn Ajax, sier Ulrik Saltnes til TV 2.

Flere eksperter mener at Glimt-keeper Kjetil Haug burde tatt skuddet til Taylor.

– Den skal Haug ta. Det er svakt keeperspill og utrolig kjedelig for Haug og Bodø/Glimt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– En sur følelse. Jeg synes vi fortjener å gå videre. Jeg føler vi skaper mer enn nok til å kunne score mer enn det ene målet vi gjør i dag - og vi slipper inn litt for enkle mål, sier Patrick Berg til Viaplay.

Rasende Knutsen

Glimt-trener Kjetil Knutsen hengte seg opp i at Glimt ikke fikk straffespark tidlig i andre omgang.

– At dommer klarer å dømme frispark til keeper er helt ufattelig. Jeg tror ikke det er noen andre som mener at den situasjonen er noe annet et straffe og rødt kort, sier han til Viaplay.

Jesper Mathisen hadde forståelse for at det ble blåst.

– Jeg synes frisparket er billig, men at keepere er fredet i eget felt er ikke noe nytt, og når dommeren ser situasjonen på video regnet jeg med at han kom til å dømme som han gjorde - for det er jo ingen tvil om at keeper blir hindret.



Utvisningen til Albert Grønbæk reagerer Knutsen sterkt på.

– Det synes jeg er ganske spesielt. Det er ekstremt strengt at han skal få to gule kort.

Han legger til:

– Jeg vet at det samme dommerparet var i klinsj med Ajax for en del år tilbake. Det var kanskje «payback-time».

AMPERT: Ajax Jorrel Hato i diskusjon med Bodø/Glimts Nino Zugelj under Europa Conference League kampen i fotball mellom Bodø/Glimt og Ajax.

– At ikke Bodø/Glimt vinner dette etter ordinær tid er jo smått utrolig. Jeg føler virkelig med Kjetil Knutsen, Patrick Berg og resten av Bodø/Glimt i kveld. Dette var rett og slett veldig ufortjent etter det de har prestert i dette dobbeltoppgjøret. De hadde nok av sjanser til å avgjøre dette både til ordinær tid og til etter ekstraomgangene, mener Mathisen.



Dødelig effektiv

Glimt gikk rett i strupen på gjestene fra Amsterdam.

Men:

Et lavtliggende Ajax, ved kaptein Steven Berghuis, lot seg ikke be to ganger da muligheten bød seg, og knallet inn 1-0 etter 33 minutter.

Sjansen kom etter en feilpasning fra Håkon Evjen.

Nyervervelsen fikk flere av Glimts muligheter før pause, men ballen ville seg ikke i mål.

Evjen ga nederlenderne flere problemer. Publikum på et heltent Aspmyra hadde knapt rukket å sette seg etter pause, før narvikingen ble hektet på vei gjennom.

Resultat: VAR-sjekk og rødt kort til den kroatiske landslagsstopperen Josip Sutalo.

Frisparket ebbet ut i ingenting, men minutter senere skulle det bli mer VAR-drama.

Stjernespiller utvist

Ajax-spiller Borna Sosa handset etter et hjørnespark, og ny VAR-sjekk. Men den greske kamplederen blåste frispark i duellen før handsen - og dermed ikke straffespark til vertene.

– Det er bare tøys å blåse frispark på, var dommen til tidligere Molde-trener Tor Ole Skullerud hos Viaplay.

Glimt fortsette det elleville trykket. Både Jens Petter Hauge og Patrick Berg traff bare tverrliggeren på sine skuddforsøk.

Bodøværingene jaktet utligning, og da passet det svært dårlig at stjernespiller Albert Grønbæk pådro seg to gule kort med åtte minutter mellomrom.

Dermed ti mot ti de siste 25 minuttene.

– Dommeren gjorde mye rart i kveld, men akkurat på frisparket til keeper og de gule kortene til Grønbæk mener jeg han dømmer slik han skal, sier Mathisen.



Den bisarre fotballkampen fortsatte: Og Glimt fikk til slutt lønn for strevet. Patrick Berg ladet børsa fra 25 meter - og skuddet fant hele veien til nettmaskene med sju minutter igjen.

På overtid trodde Ulrik Saltnes at han ble den store helten, men brønnøyværingens scoring ble korrekt annullert for offside.

Så ble Taylor den store helten for Ajax i ekstraomgangene.

PS! Hvem som møtes i åttedelsfinalen trekkes fredag 23. februar i Nyon. Oppgjørene spilles 7.- og 14. mars.