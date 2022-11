Glimt kan miste toppscoreren: – Vi tåler ikke at så mange flere drar

POPULÆR: Det er liten tvil om at Pellegrino er godt likt blant de med et gult hjerte. Men om de får nyte toppscoreren videre er ikke sikkert. Foto: Annika Byrde / NTB

– Det er litt trist, man blir så utrolig glad i de og jobber med de hver dag, sier Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen om spillerne som nå drar.

Sentrale spillere som Ola Solbakken, Nikita Haikin og Alfons Sampsted har alle spilt sin siste kamp i den gule drakten. Og toppscorer Amahl Pellegrino avventer å signere ny kontrakt.

– Det er en del av fotballen. Nå skal vi jobbe aktivt med spillerlogistikk, sier Knutsen til TV 2.

FORNØYD: Glimt-trener Kjetil Knutsen var fornøyd med at laget hans sikret sølvet i siste serierunde, og håper de nå kan sikre seg at ikke flere spillere forlater. Foto: Annika Byrde / NTB

Aktivt overgangsvindu

Knutsen har troen på at Glimt skal få på plass en spennende og sulten spillergruppe til 2023-sesongen.

– Vi har vært forberedt på disse overgangene, sier Glimt-treneren.

Men det kan komme flere skudd for baugen, for Eliteseriens toppscorer er på utgående kontrakt.

– Vi tåler ikke at så mange flere drar. Vi tåler tre overganger, men ikke så mange flere fra en start-ellever, sier Knutsen.

SØLV-JUBEL: Glimt-spillerne kunne feire at de sikret sølvet i Eliteseriens siste runde. Men det er usikkert hvor mange av spillerne som blir med videre. Foto: Annika Byrde / NTB

Pellegrino: – Har ikke et godt svar nå

Amahl Pellegrino er ydmyk over egne prestasjoner i år.

– Jeg har hatt en fin sesong, men det hadde jeg aldri hatt uten mine lagkamerater og klubben, så det er de jeg har å takke for toppscorer-tittelen.

– Men får de ha deg med videre?

– Det spørsmålet har jeg ikke et godt svar på akkurat nå. Jeg trenger litt tid på å tenke gjennom mitt neste valg. Det kommer når den tid er klar, sier Pellegrino.

Under sølvfeiringen senere på kvelden bekrefter Pellegrino til TV 2 at han har avtalt et møte med agenten på mandag.

Drammenseren stenger ingen dører.

– Det frister å signere for Bodø/Glimt, og det frister å prøve seg i utlandet også.

– Vi får se hva som skjer, men jeg er enormt glad i klubben. Så det blir lett å skrive under, og det blir vanskelig hvis man ikke gjør det, sier Pellegrino.

32-åringen må også få bukt med skadeutfordringene han har slitt med i årets sesong.

– Denne bilen skal inn i garasjen og bli fikset på, sier han metaforisk om egen kropp.

– Jeg tror ganske sikkert at det blir operasjon på onsdag. Jeg har hanglet i hele år og ikke følt at jeg kan bidra sånn som jeg har lyst til å bidra. Det har vært en frustrerende sesong, men vi har opplevd veldig masse, fortsetter Pellegrino.

KLAPP OG FARVEL?: Amahl Pellegrino takket de tilreisende fra nord etter seieren mot Godset, så spørs det om toppscoreren blir å se i gult også neste sesong. Foto: Annika Byrde / NTB

Solbakken takker Glimt

En som nærmest garantert har spilt sin siste kamp for Bodø-laget er Ola Solbakken, som sist runde hadde et tårevått farvel med Aspmyra.

– Jeg skal prøve å holde meg denne gangen, så det ikke blir to helger på rad. Men det er vemodig og trist, sier Solbakken som i alle fall må harke litt når han oppsummerer tiden i Glimt.

– Jeg er sinnesykt takknemlig for hva Bodø/Glimt har gjort for meg. Det er mange fantastiske folk i klubben, og jeg er trygg på at Glimt er kommet for å bli et topplag nå.

Solbakken er full av lovord om klubben han nå forlater.

– Glimt drives veldig bra, og vi er som en liten familie oppi der. Det er mange folk jeg kommer til å ta med meg videre i livet.

SISTE DANS: Seieren bort mot Godset i siste serierunde ble fort den siste kampen i gult for Ola Solbakken. Foto: Annika Byrde / NTB

Og tiden hans i gult har bydd på både seriegull og europa-eventyr.

– Det går nesten ikke an å oppsummere og legge ord på det. Fra første til nå min siste dag har det nesten kun vært en ren opptur. Vi har nesten blitt bortskjemt og vant til det.

Selv om valget å forlate Glimt har vært vanskelig, sier Solbakken det er andre interessante ting han nå vil prøve ut.

Trønderen har vært linka til italiensk fotball og storklubben Roma, men han vil ennå ikke lette for mye på sløret.

– Jeg drar til utlandet, til en stor liga og stor klubb, mest sannsynlig. Det blir artig å prøve, og å komme i litt utfordrer-posisjon igjen.

– Ting er ikke avklart, men det begynner å nærme seg.