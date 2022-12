Glimt jakter Branns juvel

PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Niklas Jensen Wassbergs kontrakt med Brann går ut etter årets sesong. Foreløpig er partene et stykke unna å forlenge kontrakten, og det kan bidra til fortgang i en salgsprosess. Foto: Erik Teige / TV 2

Med merkenavnet «barnebarnet til Kniksen» er Niklas Jensen Wassberg den lokale helten Brann-supporterne knytter enorme forventninger til.

Men talentet hans er det ikke bare Brann-fansen som har lagt merke til.

Etter det TV 2 erfarer har Bodø/Glimt i det siste kartlagt mulighetene for å hente Branns stortalent. Det skal ikke være snakk om et konkret bud foreløpig, men interessen fra Glimt er reell.

Selv er Branns 18-åring ordknapp om interessen.

– Jeg har ikke så mye å si om det, sier Jensen Wassberg til TV 2.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tror Brann-supporterne helst håper at Jensen Wassberg går til en utenlandsk klubb om han skulle bli solgt i vinter.

– En potensielt eksplosiv overgang. En fantastisk ung fotballspiller som jeg fort kan se for meg er tiltenkt å fylle hullet etter Vetlesen om han selges. Samtidig ville dette være total fallitt for Brann og en nål i øyet for alle som er glade i Brann, sier Amankwah.

Har avventet å skrive ny kontrakt

Niklas Jensen Wassberg var involvert i 18 kamper for suverene Brann i opprykkssesongen. Totalt endte «Kniklas», som enkelte har døpt han som, på fire mål.

18-åringen har bare kontrakt med Brann ut neste år. BA har tidligere omtalt at kontraktsforhandlingene har drøyd, og slik TV 2 forstår det er det fortsatt status: Enn så lenge er partene et stykke unna hverandre.

Det kan potensielt få fart på et salg. Ønsker Brann å innkassere millioner på Jensen Wassberg, kan timingen være nå.