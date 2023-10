Glimt-heltens rørende lovnad til sin avdøde bror

BALSAM FOR SJELA: I stressende perioder, har Faris Pemi Moumbagna funnet roen ved pianoet. 23-åringen mener hobbyen hans har bidratt til at han presterer på banen. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Han var min største fan, sier Faris Pemi Moumbagna.



Kontrastene er store i livet til Bodø/Glimt-spissen.

Sist uke banket han inn et spinnvilt mål som ble lagt merke til verden rundt. 23-åringen skulle så gjerne ønske at hans avdøde bror Barrel var til stede og fikk oppleve det han gjorde mot Vålerenga.

– Jeg skjønte nesten ikke hvor fint det var før neste dag. Det var et utrolig mål. Det gikk så fort. Boom. Så lå den i mål, sier han.



Han lyser opp der han sitter rundt flygelet og briljerer ved tangentene.

For Faris Pemi Moumbagna kan definitivt mer enn å score vakre mål.



FRA KAMERUN TIL BODØ: Kontrastene i livet til Faris Pemi er store: I dette intervjuet åpner han opp om veien fram til å bli en av Eliteseriens mestscorende. Foto: Privat

Langt mer alvorlig blir gutten fra Kamerun når han åpenhjertig deler fra det avgjørende øyeblikket da han var 16 år, om lovnaden han har gitt til sin avdøde bror og om beskjeden han fikk i sommer som sendte han helt i kjelleren.

Men først: Dét målet har fått Faris Pemi Moumbagna til å smile fra øre til øre den siste uka.

– Hvor mange ganger har du sett det i etterkant?



Han ler litt og nøler først.

– Kanskje rundt 500 ganger? Haha. Jeg har sett på det hele dagen lang, sier Glimt-spissen.

Nå har han omsider fått drømmemålet på avstand, og i dette møtet med TV 2 er en av Fotball-Norges største scener byttet ut med noe av det vakreste Bodø har å by på.

Ved det gjeveste flygelet i Stormen konserthus i Bodø finner Faris Pemi Moumbagna umiddelbart roen.

– Ved et piano er du alene og ingenting annet betyr noe. Du kan bruke time etter time ved et piano uten at du tenker deg om, sier Moumbagna.

– Skulle ønske han var her

Men veien fra barndomsklubben Rainbow FC i hjemlandet til Norge er lang.

Historien til Glimt-spissen starter i Kamerun, der 23-åringen beskriver en god oppvekst med storfamilien.

Han virker nærmest litt brydd når TV 2 spør hvor stor familien hans var.

STOLT: Faren er en av Faris Pemis viktigste støttespillere. Han snakker med pappaen sin jevnlig på telefon. Foto: Privat

Og så blir han litt mer alvorlig.

– Jeg har fem søstre og så hadde jeg fem brødre. Nå er det bare fire av brødrene igjen, forteller Faris.



21. mai 2014 er datoen han aldri vil glemme. Etter lengre tids sykdom, gikk broren Barrel bort.

– Han visste tidlig at jeg var en talentfull fotballspiller. Det var han som tok meg med og skaffet meg fotballsko da jeg spilte min første turnering. Jeg reiste alltid med ham. Jeg skulle ønske han var her, for å se hva jeg gjør i dag. Jeg er sikker på at han er stolt over meg, sier Faris Pemi Moumbagna.



Broren er kanskje hans største inspirasjonskilde til å lykkes på fotballbanen.

– Siden han døde, har jeg alltid pushet meg selv. Jeg har lovet meg selv å gjøre min drøm til vår drøm, sier han.



Før han døde la de en plan.

– Min drøm i lag med han, var å komme meg til en Champions League-finale. Han sa «du må ikke vinne, du må bare komme deg dit», sier 23-åringen.



NYBAKT PAPPA: For vel to måneder siden, ble Faris pappa til en liten sønn. - Han har gitt mye glede til livet mitt. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle bli så påvirket av det, sier han. Foto: Run Gyllander / TV 2

Øyeblikket som kan ha vært avgjørende

To år etter at broren døde, ventet det som kan ha vært en avgjørende dag på veien til den store drømmen.

Hjemme i Kamerun ble 16 år gamle Faris Pemi Moumbagna invitert til en talentleir, der man skulle få vise seg fram for klubber og speidere.

– Jeg tenkte det var min sjanse til å lykkes, minnes Faris.



Men så enkelt var det ikke.

– Alle de andre spillerne kom med sin egen trener. Min trener kunne ikke være med, pappa kunne heller ikke det, sier Moumbagna.

Siden ble kamp etter kamp spilt – uten Moumbagna på banen.

– Alle som hadde med sin egen trener, ble prioritert. Jeg satte meg bare på sidelinjen og hadde gitt opp. Fem minutter før den siste kampen var ferdig, kom det bort en trener og spurte hvorfor jeg ikke hadde spilt noe som helst, sier Moumbagna.



Fem minutter holdt til å bli invitert tilbake neste dag.

Der leverte Faris Pemi Moumbagna så godt at et fullfinansiert stipend i USA ble sikret.

– Jeg vil aldri glemme han som fikk meg inn på banen den kampen. Hver gang jeg gjør noe bra, så sender jeg en melding og takker ham, forteller Bodø/Glimt-spissen.

I USA kombinerte Faris Pemi Moumbagna satsing på skole og fotball.

Han lærte engelsk og å spille piano.

– Jeg liker å bruke fritiden min til noe fornuftig. Jeg liker å ha noe å gjøre, sier Pemi Moumbagna.



Da han ble hentet til Kristiansund i mai 2020, tok han med seg interessen for å spille piano.

GIKK PÅ TIMER: Pianointeressen til Faris startet da han bodde i USA. Først gikk han på timer hos en profesjonell lærer. Siden har han pugget en del via YouTube på egenhånd. Foto: Run Gyllander / TV 2

Fra tre til hundre millioner

På banen gikk det litt tråere. Det er nemlig først det siste året at karrieren hans virkelig har skutt fart.

– Kontrastene er store. Men jeg har sett mange folk gå fra null til hundre kjapt tidligere. Jeg har alltid tenkt at hvorfor skal ikke det være meg. Du må bare legge ned jobben som kreves, sier Moumbagna.



I debutsesongen ble det 24 kamper i Eliteserien og fire scoringer for KBK.

TREIG START: Det tok litt tid før Faris Pemi Moumbagna slo gjennom i norsk fotball. Men i år har han slått gjennom med et brak. Foto: Ned Alley

I 2021 kom han ikke på scoringslisten en eneste gang i løpet av sine første ti kamper (fem starter). Han ble leid ut til danske SönderjyskE, men to kamper fra start og ingen scoringer skremmer ikke mange.

Tilbake i norsk fotball håpet Faris Pemi Moumbagna at karrieren skulle skyte fart med KBK, men fem mål på 14 kamper gjorde året til en nedtur.

Likevel, kanskje litt i det stille, hadde kameruneren markert seg.

Bodø/Glimt hadde lagt merke til kraftspissen og i januar bladde klubben opp i underkant av fire millioner for hans signatur.

I Bodø/Glimt har spissen vært en umiddelbar suksess.

13 mål i Eliteserien er fasit hittil og i august røpet hans agent Atta Aneke at spissen kunne blitt solgt for over 100 millioner i sommervinduet.

– Som jeg sa: Du kan gå fra null til hundre ganske kjapt om du holder fokus, jobber hardt og konsentrert, sier Faris Pemi Moumbagna.



HYLLER KLUBBEN: Faris Pemi Moumbagna skryter voldsomt av måten Bodø/Glimt er organisert på. - Jeg kan ikke trekke fram bare en. Alle har en viktig del i at det har gått så bra for meg i år, sier han. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det var et tungt slag

Og akkurat det siste innser Glimt-spissen at han har måttet jobbe med i løpet av det siste halve året i Bodø/Glimt.

For selv om han tidvis har herjet, erkjenner Faris at det var en periode i etterkant av sommeren at han slet med å levere på det nivået han ønsket.

– Jeg lyver om jeg ikke er enig i det. Nå prøver jeg å fortelle sannheten i håp om å bli bedre. Om jeg lyver til meg selv og folkene rundt meg, så blir jeg værende i det hullet, sier han.



For det var det som skjedde i juni, sier han.

Nå åpner Faris Pemi Moumbagna opp om beskjeden han fikk i sommer som han opplevde som et slag i trynet.

– Jeg var sikker på at jeg skulle bli tatt ut på landslaget. Når det ikke skjedde, så var det et tungt slag i trynet. I starten ville jeg ikke innrømme at det var det som plaget meg. Men i ettertid har jeg skjønt det. Og jeg har skjønt at jeg ikke må la meg prege av forventninger av hva som skal skje i framtiden, sier han.



STOLT FAMILIE: Hjemme i Kamerun blir prestasjonene til Moumbagna lagt merke til. Her er et TV-team på besøk hos han og familien i hjemlandet. Foto: Privat

– Du ble linket bort i sommer – ble du preget av det?



– Nei, det handler ikke om det i det hele tatt. Både jeg og Glimt var tydelige på at vi ikke ønsket noen overgang nå. Jeg ønsker å spille en hel sesong, ikke bare halve sesonger, sier han.



Både Moumbagna og Glimt-trener Kjetil Knutsen er åpen på at klubben har jobbet bevisst med fokuset til spissen.

– Jeg tror det er vanskelig for en del nordmenn å forstå hvilket ansvar som hviler på de som reiser ut fra Afrika for å bli fotballspillere. Du skal på en måte ta ansvar for en hel familie, og det er en ballast som vi kanskje ikke helt forstår vel. Det har nok tidvis vært tøft for Faris, og vi har jobbet litt med at han skal holde fokus på det han faktisk kan gjøre noe med. Lykkes han med det, så kommer det andre som en konsekvens, sier Kjetil Knutsen.



Savnet pianoet

I tillegg til det han opplevde som en nedslående beskjed fra landslagsledelsen, sier Moumbagna at han måtte løse et privat problem som han ikke ønsker å utdype i offentligheten.



– Alt er løst nå, forsikrer han.



Og dessuten har han nå tilgang på noe han har savnet i Bodø: Et piano.

– Jeg har jobbet litt med å holde fokus. Vanligvis har jeg pleid å sitte på pianoet mange timer. Det har pleid å hjelpe meg mye, sier Moumbagna.



STÅENDE TILBUD: Faris hadde et keyboard i Kristiansund, men har ikke hatt tilgang på et piano i Bodø - før nå. Etter besøket på Bodø kulturhus, har 23-åringen fått beskjed om at han er velkommen dit for å spille om han har lyst. Foto: Run Gyllander / TV 2

Hittil har han ikke 23-åringen flyttet pianoet sitt fra Kristiansund til Bodø, men etter besøket i lag med TV 2 hos Bodø konserthus har Moumbagna en stående invitasjon om å komme innom for å spille.

– Det å spille piano har hjulpet meg mye. Før kampene hører jeg på pianostykker. Det roer meg ned. Det hjelper meg til å visualisere og får meg til å ta riktige avgjørelser. Det er utrolig hvordan det fungerer, sier han.

Nå mener Glimt-spissen at han er på rett sted i livet. Dermed kan han fortsette å jakte sine to drømmer: En Champions League-finale for sin avdøde bror og spill for landslaget til hjemlandet.

– Da jeg var ung, brukte vennene mine og jeg å løpe etter landslagsbussen. Vi skrek og ropte og så opp til spillerne som satt på bussen, sier han.



Nå vet han at drømmen er realistisk.

– Nå ser jeg for meg at jeg skal sitte i den bussen og at ungene skal løpe etter meg. Det ville vært fantastisk, sier Faris Pemi Moumbagna.