Glimt-helten hylles: – Han doblet nok markedsverdien sin

Faris Pemi Moumbagna fikk Bodø/Glimt-leiren til å måpe da han sendte nordlendingene til cupfinalen med et utsøkt saksespark.

– Det er en fantastisk spiss som har utviklet seg enormt siden han kom fra KBK før sesongen. Han har jobbet veldig, veldig bra, sier Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg til TV 2.

– Det er mange spillere som har gjort det før. Ronaldo har gjort det, så jeg går i fotsporene, sa Moumbagna om egen kunstscoring.



Moumbagnas agent, Atta Aneke, uttalte på TV 2s Deadline Day-sending tidligere i høst at Glimt kunne fått 100 millioner kroner eller mer dersom de slapp kameruneren før overgangsvinduet stengte.

KUNSTMÅL: Faris Pemi Moumbagna sendte Bodø/Glimt opp i 3-2 fire minutter før full tid i cupsemifinalen mot Vålerenga. Det endte med en 4-2-seier. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Han var verdt mye penger før kveldens kamp. Han doblet nok markedsverdien sin etter scoringen, kommenterte TV 2s fotballekspert etter Bodø/Glimts 4-2-seier over Vålerenga.

Kjetil Knutsen mener at det var viktig å beholde 23-åringen.



– Vi har et veldig ansvar for å bygge et produkt som skal være bra. Vi har gitt fra oss noen spillere i vinduet som var, og vi skal være et lag som konkurrerer og ikke tappes for alle spillerne vi har. Det går ikke. De avgjørelsene tar vi sammen, og vi ønsker å utvikle spilleren enda mer, sier Bodø/Glimt-treneren til TV 2.

Sammendrag: Vålerenga - Bodø/Glimt 2-4

– En ekstrem jobb

Knutsen er mektig imponert over Moumbagnas utvikling.

– Han har gjort en ekstrem jobb etter at kom til Glimt. Var har også gjort en veldig god jobb på mange detaljer, sier Knutsen.

Glimts suksesstrener utdyper:

– Det går veldig på å posisjonere seg der målene scores sammen med de andre. Det er veldig mye kraft i gutten, men han er ekstremt ubalansert. Da er det vanskelig å score mål. Det er detaljer vi har jobbet med. Vi har begynt med det veldig enkelt, sier Knutsen.

GLIMT-JUBEL: Bodø/Glimt skal møte Molde i cupfinalen lørdag 9. desember. Fra venstre: Nikita Haikin, trener Kjetil Knusen og Faris Pemi Moumbagna. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Patrick Berg mener arbeidet på treningsfeltet bærer frukter.

– Aasmund Bjørkan har jobbet veldig på å gjøre han farligere i posisjoneringen. Det så vi to ganger i dag da han scoret, sier Berg om Glimts tomålsscorer.

– Han kan stikke inn bak, få den der og score på den måten. Han er også livsfarlig på innlegg. Nå har han begynt å score på brassespark. Da begynner han å bli en komplett spiss, sier landslagsspilleren.

HYLLER HELTEN: Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg roser Faris Pemi Moumbagna for utviklingen kameruneren har hatt i klubben siden overgangen fra Kristiansund. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Slitasje på kroppen

Faris Pemi Moumbagna står med 19 scoringer og sju målgivende pasninger på 32 kamper i alle turneringer denne sesongen.

– Han har hatt en liten dupp (i formen), men nå er han på vei tilbake, sier Kjetil Knutsen.



Glimt-treneren mener formduppen er naturlig.

– Faris er en stor gutt. Han er ikke vant til å spille så mange kamper. Det er slitasje på kroppen for en større kar, sier han.

– Han har også blitt far i løpet av året, som selvfølgelig tar energi - og forhåpentligvis gir litt energi litt også. Det er summen av belastning, sier Knutsen.

Moumbagna og Bodø/Glimt møter Strømsgodset hjemme på Aspmyra i den TV 2 Sport 1-sendte eliteseriekampen søndag kveld.