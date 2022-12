Glimt er på spissjakt – har åpnet opp for Salvesen-salg

HAVNET PÅ BENKEN: Bodø/Glimt håpet at Lars-Jørgen Salvesen var mannen som skulle skyte Glimt til Champions League, men det første halvåret i Bodø har ikke stått i stil med forventningene. Foto: Mats Torbergsen

Så sent som i sommer bladde Bodø/Glimt opp mellom 12 og 15 millioner for Strømsgodsets Lars-Jørgen Salvesen.

Men under et halvt år senere kan det virke som om Kjetil Knutsen og Glimt allerede ønsker å gjøre forandringer på spissplassen.

Etter det TV 2 får opplyst er nemlig Bodø/Glimt for øyeblikket aktive i markedet og på spissjakt.

Det overrasker ikke TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han mener det er som ventet og tror Glimt i løpet av vinteren forsterker med et nytt førstevalg på topp.

– Bodø/Glimt solgte sin beste spiss i fjor (Victor Boniface), og hadde de hatt en bedre spiss mot Dinamo Zagreb tror jeg de hadde klart å kvalifisere seg for Champions League. Salvesen og Espejord er gode spisser i Eliteserien, men har de kvalitet nok når Kjetil Knutsen skal sende sine menn ut i tøffe kamper i Europa?, undrer Mathisen.

– Vil være for råflott

Parallelt med å være i markedet for en spiss har Glimt, slik TV 2 forstår det, loddet stemningen for å sjekke om det er interesse blant andre klubber for spissene som allerede er i Glimt.

LEDER SPISSDUELLEN: Runar Espejord var den som ble foretrukket på topp for Bodø/Glimt på tampen av fjorårssesongen. Foto: LEE SMITH

På spissplass har Glimt allerede ringrevene Runar Espejord, nevnte Salvesen og utfordreren Lasse Nordås.

At Tromsø lenge var interessert i Nordås er allerede kjent. Men per dags dato virker en overgang dit lite sannsynlig.

Mindre kjent er det at Salvesen er en spiller Glimt har åpnet opp for å selge.

Viking – som er på spissjakt – er blant klubbene som skal ha blitt forespeilet et potensielt Salvesen-kjøp.

At Glimt samtidig med å være på spissjakt sjekker mulighetene for et spiss-salg, mener Jesper Mathisen også gir mening.

– Hvis Bodø/Glimt signerer en ny spiss kan de ikke beholde både Espejord og Salvesen. Det er altfor råflott, og da må en av de forsvinne, sier han.

Sportslig administrativ leder i Glimt, Håvard Sakariassen, har ikke besvart TV 2s henvendelse onsdag.

Vil bli i Glimt

Selv er Lars-Jørgen Salvesen på ferie for tiden og utilgjengelig for en kommentar.

Men slik TV 2 forstår det, skal 26-åringen på langt nær ha gitt opp å slå gjennom i Glimt. Salvesen skal være innstilt på å slå tilbake og kjempe for mer spilletid under Kjetil Knutsen framover.

I løpet av høsten fikk bare Salvesen starte fem kamper i Eliteserien for Glimt. Runar Espejord ble til slutt det klare førstevalget på topp.

Jesper Mathisen mener Salvesen har vist tidligere at han har potensialet i seg.

– Lars-Jørgen Salvesen kan selvfølgelig fortsatt bli en god spiss for Bodø/Glimt, men han tok ikke godt nok vare på sjansene han fikk i sin første sesong – og om det kommer inn en ny spiss er det takk og farvel til enten Espejord eller Salvesen, sier han.