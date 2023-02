Glemte motgangen på golfbanen: – Det ble litt terapi for oss

- FRISTED: Fjoråret ble en berg- og dalbane av følelser for Viking og kaptein Zlatko Tripic. For han ble golfbanen et fristed der fotballen ble lagt til side. Nå har Tripic ladet batteriene og er klar for en ny sesong. - Vi er sinnsykt revansjesugne, sier han. Foto: Erik Teige / TV 2

– Jeg tror det er det dårligste slaget noen gang i golf, smeller det fra Zlatko Tripic.

– Den kan fortsatt redigeres bra på TV, forsøker Kristoffer Løkberg seg med.

I neste øyeblikk sender Løkberg avgårde et klokkerent slag, som selv en ivrig golfspiller ville latt seg imponere av.

På golfbanen er slagene til Viking-spillerne omtrent like ustabile som fjorårssesongen i Eliteserien var.

– Det synes jeg var en god sammenligning, sier Zlatko Tripic.

I fjor gikk Viking fra å være med i gullkampen på våren til levere nedrykksform på høsten. På de siste 14 kampene plukket Viking sju fattige poeng.

GOLF-FRELST: Kristoffer Løkberg er en av mange ivrige golfspillere i Viking. Her i lag med lagkamerat Harald Nilsen Tangen. Foto: Erik Teige / TV 2

Det gjorde naturligvis inntrykk på personligheter som Kristoffer Løkberg og Zlatko Tripic.

– Det er jo selvfølgelig tungt. Du vil jo mye heller ha 16.000 som jubler for deg enn 16.000 som buer deg av banen etter en kamp, sier Tripic.

Samtidig er han klar på en ting i etterkant av fjorårets skuffende 11.-plass i Eliteserien.

– Jeg sa det da det gikk dårlig: Jeg har aldri vært stoltere av å være Viking-spiller. Det er utrolig lett å være god når klubben gjør det bra, men det handler å vise ansikt når ting går imot, sier han.

STERKE KREFTER: Harald Nilsen Tangen bruker rå kraft. Foto: Erik Teige / TV 2

Startet golftradisjon

For Viking-spillerne har ikke gjemt seg unna. På tross av den elendige sportslige høsten, er entusiasmen fortsatt til stede i Stavanger. I vinter møtte over 1000 Viking-fans opp til en treningskamp borte mot Sandnes Ulf.

Slikt rører Zlatko Tripic, som selv oppsummerer sitt forhold til Viking på det enkleste vis.

– Jeg elsker denne klubben, sier han.

Derfor gjorde det ekstra vondt for han da motgangen preget klubben i fjor.

Men det vonde klarte han til slutt å glemme av og til.

MÅ LEIE BIL: På et tidspunkt var golf-interessen så stor i Viking, at klubben så seg nødt til å stille et krav: Spillerne måtte leie bil om de skulle spille golf. Foto: Erik Teige / TV 2

På golfbanen.

– I fjor var det egentlig ikke noe tradisjon eller miljø for golf i Viking. Men så var det fire-fem stykker som tok kurs. Det var vanvittig gøy og vi ble hektet, sier Tripic.

Nå er det rundt ti Viking-spillere som jevnlig tar seg et slag golf. Og selv om nivået er varierende, er det tydelig at flere av dem har anlegg for å bli solide golfspillere.

– Jeg er litt skuffet over nivået i dag, for vi kan egentlig bedre, forsøker Zlatko Tripic seg med overfor TV 2.

LATTER: Meldingene sitter løst hos Viking-spillerne. Her er det Kristoffer Løkberg som ler seg ihjel. Foto: Erik Teige / TV 2

Terapi i dårlige tider

Ifølge Tripic ble golfbanen et fristed da det buttet imot på fotballbanen. Ikke det at terapi-delen var det avgjørende for at golfinteressen økte, langt derifra, men det ble slik naturlig.

– Det var utrolig deilig å ta seg en runde golf når vi hadde den høsten sportslig og det var mye negativitet rundt klubben. Da vi spilte golf, så snakket vi ikke om fotball. Da la vi fotball bort og pratet heller om andre private ting, som familie, venner og sånt. Jeg tror det er viktig at ikke alt handler om bare fotball, fotball, fotball. Det var kanskje litt ekstra deilig i fjor. Det var litt terapi for oss i dårlige tider, sier Zlatko Tripic.

SAMLENDE: Viking-kaptein Zlatko Tripic hadde aldri trodd at golf skulle være så samlende. Foto: Erik Teige / TV 2

Viking-kapteinen – som nylig ble far for første gang – forteller at golfbanen er blitt et slags fristed, der mobilen legges bort og man glemmer presset man vanligvis opplever som fotballspiller.

– Så tror jeg det binder oss veldig sammen. Golf er jo en individuell sport, men at det skulle være så gøy og samlende hadde jeg ikke trodd. Jeg er veldig, veldig glad i golf, men jeg kunne ikke gjort 18 hull alene, sier Tripic.

Grunnen til det er enkel:

– Om jeg har gjort et godt slag, så vil jeg jo dele det med andre, sier han og gliser bredt.

Selvsikker Tripic: – Selvfølgelig gjorde jeg det med vilje

En gryte av rot

Nå håper Vikings kaptein at han framover skal kunne dele gode opplevelser med Vikings supportere.

Tripic forteller om en vinter der tilbakemeldingene har vært ærlige. Det har blitt jobbet i grupper for å finne ut av hva som gikk galt.

– Det var ikke bare en ting som gikk galt i fjor. Vi hadde skader på viktige spillere, vi solgte noen viktige og vi led nok av dårlig selvtillit. Så kom usikkerheten. Trenerne har vært ærlige på at de kanskje prøvde litt for mye. Ting ble gjort for komplisert. Vi byttet ofte formasjon og fant aldri rytmen igjen. Med alt det der mikset i en gryte ble det for mye rot, sier Tripic.

REVANSJESUGEN: Zlatko Tripic forteller om et Viking som har hatt samling i bunn i vinter. Han tror på medaljekamp i år. Foto: Erik Teige / TV 2

Selv følte Tripic at jevne kamper aldri bikket Vikings vei.

– Har du et eksempel på en endring dere vil gjøre i år?

– Det er først og fremst at enkeltspillere skal spille i maks en eller to posisjoner. I fjor kunne en venstreback plutselig bli høyrekant. Så kunne en indreløper være spill. Det er greit å ha gode spillere som kan bekle flere posisjoner, men jeg tror det er viktig å spisse en posisjon og skape gode relasjoner. Det skaper selvtillit, sier Tripic.

Medalje er målet

Selv om høstsesongen var særdeles svak, og heller minnet om nedrykk, virker det som om Viking-leiren er tilbake på offensiven.

Sammen har man blitt enige om veien videre.

– Trenerteamet har jobbet ekstremt hardt i vinter og kommet med en plan om hvordan vi skal framstå og hva som skal være Vikings DNA. Vi har stått virkelig bak det og har troa, sier Tripic.

I Viking tror man at problemene fra fjoråret kan ha blitt løst i løpet av vinteren.

– Jeg synes vi skal være såpass offensive at vi må tro at vi kan være med å kjempe helt der oppe. Det er ingen hemmelighet at to lag skiller seg litt ut og fortjener favorittstempelet. Men bak der er det kanskje fem-seks lag som har lyst å kjempe om tredje- og fjerdeplassen. Vi som klubb må definitivt ha de ambisjonene, sier Zlatko Tripic.