Glemte du å sette opp lag? Fikk du en elendig start? Slik tar du igjen det tapte i Fantasy

Sett opp ditt lag på fantasy.tv2.no før fristen lørdag kl. 17:55!

Trodde du at det var game over fordi du ikke opprettet et Fantasy-lag til første serierunde?

Da må du tro om igjen!

Du har fortsatt mulighet til å lage deg ditt eget Fantasy-lag før andre runde sparkes i gang med Viking – Lillestrøm på lørdag.

Selv om man vil mangle poeng fra første runde, er det noen spesielle omstendigheter som gjør at man med blanke ark og fargestifter til, har en fordel som kan gjøre at du kan ta igjen en stor del av det tapte forspranget bare i løpet av de neste tre rundene.

ET VINNERLAG?: Dagfinn Thons utvalgte til alle som vil makse poengene i runde to av Eliteserien Fantasy Foto: TV 2

Som en ekstra motivasjon så får Fantasy-manageren med høyest poengsum i serierunde 2 TV 2 Play Total-abonnement i 3 måneder i premie.

Tar du utgangspunkt i tipsene her, har du gode sjanser til å dra med deg en haug av poeng de neste tre rundene.

I Eliteserien pleier dobbeltrundene å komme tidlig i sesongen, noe det også har gjort i år. Det er derfor fornuftig å bruke chipene nå selv om sesongen såvidt har start.

Lillestrøm skulle møte Godset i første serierunde, men kampen ble utsatt grunnet sykdom i Strømsgodset-leiren.

Onsdag 12. april kom nyheten om at den utsatte kampen hadde fått ny dato; onsdag 19. april. I Eliteserien Fantasy betyr det at kampen går inn i serierunde 2. Lillestrøm og Strømsgodset har derfor «dobbeltrunde» denne runden.

De aller fleste som registrerte Fantasy-lag før første serierunde, har verken LSK- eller Godset-spillere i lagene sine. De må enten bruke Wildcard, chipen «Rik Onkel», eller ta hits (minus 4 poeng per spiller) hvis de vil få inn spillere derfra. Med et nytt lag som starter fra runde 2, kan du få et best mulig lag for de neste rundene uten å bruke en chip eller ta minuspoeng! Og forhåpentligvis vil du få en kjemperunde i runde 2, og ta igjen deler (eller hele) forspranget.

Siden LSK spiller 2 kamper, anbefaler jeg å ha 3 spillere fra Lillestrøm i laget. I tillegg mener jeg bruken av chipen «spissrush» passer veldig god denne runden. Chipen dobler poengsummen på alle de tre spissene i laget ditt!

I serierunde 4 er det hele 6 lag som har dobbeltrunde. For å maksimere både dobbeltrunde 2 og 4, så anbefaler jeg å bruke «Rik Onkel» i runde 4.

Den chipen gir deg mulighet til å sette et helt nytt lag i én runde. Og du har ubegrenset budsjett! Den chipen passer runde 4 som hånd i hanske da mange av de beste lagene i ligaen, med de dyreste spillerne, er de som spiller 2 kamper den runden.

Følg oss på Twitter for daglige oppdateringer!

Keeper – Egil Selvik – 4,5 millioner – Haugesund

FKH har 2 veldig fine kamper før «Rik Onkel» skal spilles i runde 4. Den første kampen er hjemme på eget gress mot laget som er tippet nederst på tabellen. I runde 3 spiller FKH på Nadderud. Stabæk – Odd endte 0-0, og det må gressmatten ta en del av skylden for. Det lukter målfattig kamp også når FKH kommer på besøk. Meldes Viljar Myhra klar til kamp for Godset, så ville jeg gått han i stedet, for å få enda en spiller som spiller 2 kamper runde 2.

Forsvar - Vetle Dragsnes – 6,0 millioner – Lillestrøm

Dragsnes er forsvarer i spillet, men er nesten som ving å regne i LSKs 3-5-2. Han spilte 90 minutter i samtlige kamper i fjor, og er et trygt og godt valg. Jeg har håp om både smultringer og målpoeng i denne dobbeltrunden. Lagkamerat Espen Garnås (5,0 mil) er med sin dødballstyrke også et godt valg.

Forsvar - David Møller Wolfe – 5,0 millioner – Brann

20-åringen durer opp og ned venstresiden til Brann i fantastiske driv. Han fikk en assist i første serierunde, og har sett veldig bra ut i vinter. Japhet Sery Larsen (4,5 mil.) er også et godt valg. Han er rett og slett en god midtstopper som passer perfekt i dette Brann-laget. Hvis Gustav Valsvik (5,0 mil.) meldes frisk og klar for dobbeltrunden, så er han et godt alternativ til samme prisen.

Forsvar – Oscar Krusnell – 4,5 millioner – Haugesund

Mye av samme begrunnelse som for landslagskeeper Selvik. Krusnelll er venstreback, og var i første serierunde den forsvareren i FKH som fikk høyest rating i Optas indeks som bestemmer hvem som får bonuspoeng i kampene. Han tar også noen dødballer.

Midtbanetrioen fra til Bodø/Glimt: Eliteseriens toppscorer i 2022 er normalt et opplagt valg på Fantasy. Ulrik Saltnes uttalte i Fotballxtra at «Pelle» de siste ukene har vært like mye i gymmen med han som på lagtreninger på feltet. Han kom inn som innbytter mot Sarpsborg i første runde. Og med en dobbeltkamp i runde 2, så velger jeg å gå uten han da jeg mener det er viktigere å ha med Thomas Lehne Olsen. De 3 spillerne som er med fra Glimt i dette laget fikk alle målpoeng i første serierunde og er spillere jeg er føler meg veldig sikker på at starter både runde 2 og runde 3.

Midtbane – Felix Horn Myhre – 6,0 millioner – Brann

Horn Myhre var god tidlig i vinter, og har etter at Fantasy ble lansert virkelig vist at han er en veldig viktig spiller for Brann. Han har helt klart verdi til 6,0 millioner. Jeg tror Brann scorer 2-3 mål i Skien i runde 2. Og så har de hjemmekamp mot Vålerenga i runde 3. Oslo-gutten er en man nesten må ha med til den prisen. Dersom Herman Stengel, til samme pris som Horn Myhre, blir meldt frisk og klar til kamp, så er han en bra «dobbelt-spiller» å ha i runde 2.

Angrep - Thomas Lehne Olsen – 10,0 millioner – Lillestrøm

Dette mener jeg er rundens beste kaptein. Han må rett og slett med på dette laget. Tar straffer, spiller ofte 90 minutter og er en av ligaens beste målscorere. Jeg har veldig troa på han i dobbeltrunden, og tipper han fikse mellom 2 og 4 målpoeng.

Angrep – Akor Adams – 9,0 millioner – Lillestrøm

Denne sesongen er LSKs plan A å spille med to spisser. De har mulighet til å endre til 3-4-3 underveis i kamper som de gjorde i generalprøven mot Odd, og da blir fort Adams byttet ut. Jeg tror det er aller mest sannsynlig at han starter begge kampene og ender på ca. 140-150 minutter totalt i dobbeltrunden. Hvis Strømsgodset-spiss Jonatan Braut Brunes (7,5 mil.) meldes frisk og klar til kamp mot Aalesund, så er han et fint alternativ til Adams. Da har man også én ledig LSK-plass til f. eks Gjermund Åsen, Espen Garnås eller Mads Hedenstad Christiansen.

Benk:

Jeg anbefaler billigst mulig reservekeeper. HamKams venstre vingback, Aleksander Melgalvis (5,0 mil.), er super å ha på første benk i runde 2, også har han en veldig fin kamp i runde 3 hvor jeg vil ha han inne i elleveren. Han leverte hele 9 målpoeng i fjor! Markus Solbakken (4,5 mil.) er det ikke målpoeng i, men han koster kun 4,5 mil. og kan fort ta bonuspoeng. Men han skal uansett være nr. 2 på benk både runde 2 og 3. Ytterst på benken har jeg en 4,0-spiller. Dette kan være hvem som helst da det er trolig at ingen av 4,0-spillerne spiller.

Se vår sending før byttefristen lørdag!