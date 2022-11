– Han har vært en åpenbaring denne sesongen.

Det sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om Sarpsborg-spiller Tobias Heintz.

24-åringen, som scoret igjen mot Rosenborg søndag, har levert fra øverste hylle denne sesongen. Totalt ble det 15 scoringer og fire målgivende pasninger i årets Eliteserie-sesong.

– Jeg har aldri vært bedre. Jeg har aldri tidligere i karrieren hatt stabiliteten med å spille hver uke. Det setter jeg veldig stor pris på, og da ser man hva slags potensiale jeg har i Eliteserien, sier mossingen til TV 2.

Etter 3-2-seier på Lerkendal og Sarpsborgs tiende strake kamp uten nederlag, avslutter Heintz og co. sesongen på en åttendeplass.

– Etter HamKam-matchen på hjemmebane fikk vi ny giv. Vi har vært høstens lag, og en ser hvilket toppnivå vi har inne, sier 24-åringen.

Har kjøpsopsjon

Hvor Heintz selv spiller neste sesong er imidlertid usikkert. Kantspilleren er på utlån fra den svenske seriemester Häcken, der han har kontrakt ut 2024.

Låneavtalen med Sarpsborg strekker seg ut inneværende sesong, men med en kjøpsopsjon har blåtrøyene gode kort på hånden.

– Jeg har vært i samtaler med begge klubbene. Jeg har god tid før et vindu åpner, og noen planer må legges. Det skjer nok noe om ikke alt for lang tid, avslører han.

Sarpsborg 08-trener Stefan Billborn vil gjerne se nordmannen på laget neste sesong.

– Han har utviklet seg hele sesongen. Han kom inn sent, og i høst har han vært helt enorm.

Treneren fortsetter:

– Jeg er ikke sikker på om vi får til å beholde ham, uansett. Men vi har en ambisjon om å beholde så mange spillere som mulig, for å utvikle oss som lag.

– Jeg håper vi får beholde Tobias, men han har gjort seg fortjent til å spille for en bedre klubb enn Sarpsborg.

Nytt forsøk?

Et annet alternativ kan være et nytt utenlandseventyr. Som 20-åring, i januar 2019, forlot han Sarpsborg til fordel for Kasimpasa og tyrkisk fotball, uten at det ble noen braksuksess.

Etter åtte innhopp og null målpoeng dro han tilbake til Sarpsborg på lån ett år senere, før han i 2021 dro videre til Sverige og Häcken.

SVERIGE: Tobias Heintz i Häcken-drakt. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

– Føler du at du har noe uoppgjort i utlandet?

– Absolutt. Det er et par år siden jeg dro ut for første gang. Jeg fikk god erfaring i Tyrkia og Sverige, så vi får se. Vi tar det når det kommer, sier han.