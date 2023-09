Gikk i svart på RBK-trening: – Jeg husker ikke så mye av det

I jakten på suksess kan det av og til gå en kule varmt for Ole Sæter. Nå innrømmer RBK-spissen at de siste ukene har tatt på.

Det er ganske normalt at Ole Sæter får ett eller to raseriutbrudd i løpet av treningshverdagen. Denne dagen er intet unntak. Da Svein Maalen blåser av økta etter en supermiss av RBKs «løve» går rullegardina ned.



– Jeg husker ikke så mye av det, for å være helt ærlig. Jeg taper jo da, det er jo ikke artig uansett det. Så er det typisk at kampen avsluttes i det jeg får den sjansen der, så det var litt frustrasjon som skulle ut, humrer Sæter.

Det er en litt roligere utgave av RBK-spissen som møter TV 2 i pressesonen.

KASTET LUA: Sæter hentet fram sitt fineste hodeplagg for ei høstøkt i småkjølige omgivelser i Trøndelag. Den gikk imidlertid fort tapt da en småhissig Sæter ikke fant fram til mål. Foto: Per-Atle Karlsen

Noen minutter tidligere slapp han nemlig venstreslegga løs på målstengene inne på Lerkendal med full kraft, før et par løvebrøl, av det stygge slaget, runget ut foran 21.000 tomme seter.

Lua gikk naturligvis tapt i gresset, samtidig som trøndernes materialforvalter trolig brukte resten av ettermiddagen på jakt etter tapte baller.

– Dette er litt det trønderne kan forvente. Jeg skal virkelig vise fram min beste side og gjøre absolutt alt jeg kan for dette laget. Det betyr mye for meg, og hadde det ikke gjort det så hadde jeg aldri resignert heller. Det er et lag jeg ønsker å springe hver eneste meter for og blø skikkelig for. Det skal dem få se, sier Sæter.

Har tatt på



Etter et lite år med kontraktsspekulasjoner signerte Sæter i forrige uke en ny treårskontrakt med RBK.

Nå innrømmer 27-åringen til TV 2 at kontraktssagaen med favorittklubben tidvis har kostet mer enn den har smakt.

– Ja. Det har gått veldig i perioder. Jeg har vel egentlig ikke følt noe på det før det ble veldig aktuelt da man gikk inn i mer konkrete samtaler. Så er det helt sikkert noe som har tatt mer energi enn jeg burde akseptere. I etterpåklokskapen, så burde man ha fått løst det tidligere, men det er mange grunner til at man ikke har klart det, sier Sæter og fortsetter:

– De siste ukene har det vært mye stress og slitasje som jeg på en måte ikke har vært helt forberedt på selv kanskje, sett i ettertid. Nå føler jeg at jeg har veldig mye mer overskudd. Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått det i boks og at man kan ha fokus på andre ting. Så får man gå ut og lære, og i alle fall prøve å vinne, selv om man ikke klarte det i dag, smiler trøndernes toppscorer.

– Den eneste gule klubben jeg kan spille for



På søndag leder etter alle solemerker en revitalisert Sæter sitt mannskap ut på som trolig blir et fullsatt Lerkendal.

Der skal serieleder Bodø/Glimt få bryne seg på en spiss proppfull av fornyet energi og selvtillit.

– Det er en kamp man gleder seg veldig til. Vi møter et topplag, nummer én, og Rosenborg har ingenting å tape. På Lerkendal skal vi ut å vinne. Det er det eneste som er godt nok når du er her, sier Sæter.



GLIMT-INTERESSE: Bodø/Glimt hadde Ole Sæter på ønskelista i sommer, men det er et annet lag i gult som er langt mer interessant for RBKs toppscorer. Foto: Ole Martin Wold

Spissen var selv sterkt linket til nettopp Glimt i sommer. Nå avslører han imidlertid at det aldri var aktuelt med noen annen, norsk klubb.

– Nei, det var vel egentlig ikke det. Det ble lagt på is ganske kjapt. Jeg er rosenborger og om jeg skulle ha dratt til en annen klubb så hadde det kanskje blitt Ranheim eller å se ut av landet. Det var nok aldri aktuelt, sier Sæter, før han legger til med et smil:

– Jeg er litt for glad i sol, sommer og svarte og hvite farger til at jeg kunne ha gått i gult. Den eneste gule klubben jeg kan spille for er nok Trond.