Gigantenes verste mareritt

MIRAKEL: Martin Ramsland og Start sørget for en av de villeste snuoperasjonene i norsk fotball. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Gigantene har falt en etter en. Tårer, skuffelse og sjokk har preget stormaktene i norsk fotball. Nå forteller tidligere kvalikhelter om miraklene som kan gi håp for Kristiansund.

Man står der etter en lang sesong med nedturer, tap og misbrukte anledninger. Alt er på spill, og klubbens framtid er i fritt fall. For de store flaggskipene i norsk fotball, ligger det ekstra mye i potten.

Gigantenes fall har vært flere, og miraklenes tid er ikke forbi. Anledningen har tatt fullstendig over. Storklubbene har virkelig fått kjenne det på kroppen. På motsatt banehalvdel står energiske «underdogs» som har ingenting å tape.

De er klare for å skrive seg inn i historiebøkene.

Kvalikkampene lever sitt eget liv. Historien fra nyere tid bekrefter dette. Brutale, hjerteløse og spinnville snuoperasjoner har skapt sjokkbølger i norsk fotball.

Lillestrøm og Brann fikk oppleve sitt verste mareritt. Heltene fra Start og Jerv hadde alt å vinne - og de vant..

KVALIKDRAMA: Jerv sendte Brann ned til OBOS-ligaen. Foto: Heiko Junge

– Vi var døde og begravet

11. desember 2019 er en merkedag for alle med et hjerte i Start. Mirakelet på Åråsen ble til dyster virkelighet for storheten Lillestrøm. Midt i kaoset var frelseren på Sørlandet. Martin Ramsland maltrakterte Lillestrøm-forsvarerne med tre scoringer, og ble den store helten.

– Det er jo sånne kamper man som fotballspiller gleder eller gruer seg til. Nøkkelen er jo å kunne glede seg til de oppgjørene der, forteller Ramsland.



– Med de kampene der det står så mye på spill, får alt en mye større betydning. Man kjente virkelig på det selv da vi sendte Lillestrøm ned. Selv om vi var døde og begravet, så fikk vi en redusering ut av ingenting. Da snudde den mentale biten veldig kjapt, fortsetter Start-helten.



FRELSEREN: Martin Ramsland senket Lillestrøm på Åråsen i et ellevilt kvalikdrama. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Ramsland og Start-gjengen fikk kjenne på de helt spesielle mekanismene i slike kvalikoppgjør. Trygge og komfortable ledelser kan snus i løpet av sekunder hvis ikke hodet spiller på lag.

– Du merker at man stenger ute alt av stress og press når man kan slå nedenfra. Når momentumet endres i løpet av kampen, så merker man det veldig tydelig på banen. Det forsterkes litt ekstra for det laget som har noe å forsvare, påpeker Ramsland.



HØY TEMPERATUR: Starts Damien Lowe fyrte opp Åråsen etter en vanvittig kvalikkamp. Foto: Terje Pedersen

Nå kan historien gjenta seg. Vålerenga har sikret et solid utgangspunkt, men trygge ledelser har vist seg farlige ved tidligere anledninger.

– Det er ikke en gunstig posisjon å være i der du føler at man har alt å tape. Det blir en mental greie oppi det hele. Man bærer på mange dårlige opplevelser gjennom en sesong og møter et lag som er vant til å vinne fotballkamper, konstaterer Ramsland og tilføyer:



– Sånn sett har Vålerenga alt å tape, mens Kristiansund har alt å vinne. Det kan være at Vålerenga føler på et ekstra ansvar med den ledelsen de har. Det kan snike seg inn usikkerhet hvis Kristiansund scorer først. Vålerenga er store favoritter, men jeg ville ikke blitt overrasket hvis det blir en jevn kamp helt inn.



BRUTALT: Lillestrøm-spillerne fikk kjenne på sitt verste mareritt under kvalikkampen mot Start. Foto: Terje Pedersen

– De kan bli «shaky»

Søndagens kvalikkamp på Intility deler de samme kulissene som da Jerv sendte Brann ned på sensasjonelt vis. Jervs keeperhelt, Øystein Øvretveit, mener underdogen har en klar mental fordel i slike kamper.

– Man kommer jo inn i de kampene nesten uten press, fordi man har alt å vinne. Det ligger veldig mye frihet i det. Fra en underdogs perspektiv så gir det ekstremt mye energi å få spille sånne kamper, sier Øvretveit og poengterer:



– Det er slike kamper man lever for som fotballspiller.



STRAFFEHELT: Øystein Øvretveit leverte en stor prestasjon i straffesparkkonkurransen som sendte Brann ned til OBOS. Foto: Heiko Junge

Øvretveit utelukker ikke at anledningen kan prege Vålerenga-spillerne hjemme i sin egen storstue.

– De kjenner jo på presset i betydelig større grad enn alle andre. Vålerenga har vært solide de siste kampene, men nå er de i en situasjon der de virkelig har alt å tape. De kan bli «shaky», understreker Jervs keeperhelt.



Utgangspunktet er utfordrende og oppgaven er mektig for Kristiansund.

– De må bare slippe seg løs, og tenke at de har alt å vinne nå. Vi har sett sykere ting i fotballen. Det er absolutt mulig for Kristiansund. Får de momentum så kan dette bli tett og jevnt, fortsetter Øvretveit.



KONTRASTER: Jerv-spillerne kunne slippe jubelen løs etter den høydramatiske kvalikkampen mot Brann. Foto: Heiko Junge

– Vi håper på et mirakel

Kristiansund-leiren var skuffet over prestasjonen på Nordmøre. Nå er de klare for å angripe og vise seg fra en helt annen side.

– Vi var skuffet sist, og har ikke akkurat noe drømmescenario. Det er fortsatt ikke umulig, men vi må ha en mye bedre prestasjon. Vi håper det kan holde til et mirakel, forteller KBK-spiller Dan Peter Ulvestad.



MOBILISERER: Dan Petter Ulvestad og Kristiansund ønsker å vise seg fra sin beste side. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Mobiliseringen er i gang før helgens returkamp i hovedstaden.

– Vi må være offensive og ta Vålerenga høyere i banen. Det handler om å få ut alt vi har inne, som vi ikke fikk ut sist. Vi har lyst til å score, og Vålerenga vil helt sikkert prøve å drepe det tidlig. Det kan bli en artig og åpen kamp, påpeker KBKs rutinerte midtstopper.



Anledningen kan passe perfekt for et offensivt og revansjesugent KBK-lag.

– Det mentale spiller alltid inn i slike kamper. For oss blir det veldig enkelt. Vi må ned dit i en angrepsposisjon. Det er mye som kan skje, og ett mål kan forandre alt, konstaterer Ulvestad.



Se kvalikdramaet Vålerenga - Kristiansund på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play søndag fra kl. 16:30.