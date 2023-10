Geir Bakke møtt av rotte-banner: – Det får han tåle

Se Lillestrøm – Vålerenga på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play nå!

I lang tid har det vært varslet at Geir Bakkes gjenkomst til Åråsen ville bli voldsomt markert fra LSK-fansen.

Det lot vente på seg – helt fram til overtid av 1. omgang

Da rullet Lillestrøm-supporterne ut en stor banner av en hengt rotte over spillertunnelen.

«Rotten» blir hengt med en pose penger i hånden, med påskriften judas i pannen.

– Det må man regne med når ting har blitt som det har blitt. LSK-fansen sier tydelig og klart ifra når de er misfornøyde med noe. Det var egentlig å forvente. Jeg har ikke brukt noe tid på det.

– Du syns ikke det var for langt?

– Nei, jeg syns ikke det. Det må jeg tåle.

I tillegg rullet LSK-supporterne opp et banner med følgende setning:

«Trøims penger kan kun kjøpe illojale rotter».

LSK-fansen sang også: «Etter kampen skal du dø».



I sommer sendte Geir Bakke sjokkbølger gjennom Fotball-Norge da han midt i sesongen forlot Lillestrøm for deres argeste rival, Vålerenga.



– Det tåler Geir. Jeg tror han er mer forbannet for at de tapte kampen og var såpass mye dårligere enn det vi var. Jeg tror det er det eneste fokuset hans, sier LSK-trener Eirik Bakke til TV 2.



– Det får han tåle, sier Lillestrøms Mathis Bolly.

Det er Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg enig i.

– Jeg tipper Geir lever fint med det. Det kommer han seg nok fint over, og jeg tror han er glad han er der han er, sier han.

LSKs styreleder Morten Kokkim tror også Bakke lever fint med banneret.

– Det tror jeg han tåler. Det er ment humor med brodd. Det lever han godt med, sier han.



Han sier samtidig at det sannsynligvis blir etterspill etter at det ble fyrt opp fyrverkeri og var mye bluss på Åråsen.

Forventer kraftig reaksjon

TV 2 snakket med supporterstemmen Gjert Moldestad rett etter at banneret var blitt hengt opp. Han var delt i meningen om opptrinnet.

– Er det innafor?



– Det er litt vanskelig å si og sette grenser for hva som er innafor og ikke, føler jeg. Det er veldig sterke følelser i sving her, når Geir Bakke går fra LSK til VIF, som egentlig er en utenkelig overgang, sier bergenseren Geir Moldestad om banneret.

Han er tidligere talsmann i Norsk Supporterallianse (NSA) og er blant de mest engasjerte supporterstemmene i Norge.

– Jeg tror mange hadde kjent på det samme her i Bergen, hvis en Brann-legende hadde gått til Vålerenga eller Rosenborg. Det skaper veldig mye følelser. Jeg ville nok ikke ha hengt opp det banneret, men det er vel å forvente at det kommer en kraftig reaksjon. Jeg tror også at det kunne ha blitt gjort ting som var mye verre, sier Moldestad, som ikke vil «kritisere eller irettesette» Lillestrøm-fansen for akkurat det opptrinnet.



– Det er ikke veldig smakfullt, men jeg greier ikke å hisse meg opp over det. Det er ikke vakkert, men jeg tror ikke at de får noen straff. Det er jo bare sånn det er, sier Erik Thorstvedt i «Målfest» om hendelsen.



Bakke: – Stått naken

Geir Bakke var før kampen ordknapp om å komme tilbake til Åråsen.

– Det er spesielt. Ikke noe å lure på det, sa Geir Bakke til TV 2 i det han entret gresset til oppvarming til buing.

– Jeg har det greit. Jeg har ikke gruet meg, og har ikke brukt energi på det. Vi forholder oss til hverdagen vår og treningen vår, sa en diplomatisk Bakke før kamp.

Blir det seier, skal det feires.

– Man modererer seg, og bruker huet. Jeg hadde 3,5 kjempefine år her, det har jeg sagt så mange ganger. Jeg har stått naken foran media og pratet om akkurat det. Nå må vi konsentrere oss om kampen.