Går glipp av 40 millioner: – Pengene driter vi i

Et feildømt straffespark sørget for at det rumenske storlaget FCSB er klar for gruppespillet i Uefa Europa Conference League på bekostning av Viking.

Dermed gikk Viking glipp av 40 millioner kroner direkte inn på konto.

Det hadde vært gode penger for Viking, som i lang tid har jaktet på en ny angriper som erstatter for Veton Berisha, som ble solgt i sommer.

Sportssjef Erik Nevland mener imidlertid at pengene Viking nå går glipp av er det minst viktige etter 4-3-nederlaget sammenlagt i play-offen.

– Penger er det minst viktige. Når vi taper en fotballkamp og ryker ut, så er det som er det tyngste. Pengene, de driter vi i, for å være helt ærlig.

– Det har vært mye fokus på de tingene med penger, men for oss handler det om sportslige prestasjoner og gode opplevelser og magiske kvelder. Om det er to eller ti millioner. «Whatever», slår han fast overfor TV 2.

– Bortdømt

Nevland forteller om en slagen gjeng i Viking-garderoben etter at Europa-eventyrer nå er over.

– Nei, det er kjempetrist og surt. Det er kjempeskuffende, sier Nevland, og fortsetter:

– Spillerne har det ikke bra, selvfølgelig. Det er tungt å ryke ut på den måten vi gjorde. Vi ble bortdømt helt på slutten. Det er en skuffet og slagen gjeng nå, sukker han.

– En drøm er knust

Oppi all skuffelsen påpeker sportssjefen likevel at spillerne har grunn til å være stolte over prestasjonene i Conference League.

LANGT NEDE: Vikings spotssjef Erik Nevland var lei seg etter det bitre tapet på SR Bank Arena Foto: TV 2

– Vi har vært gjennom en god kvalifisering, og så ryker vi ut etter en feil dommeravgjørelse. Men vi har fått vist at vi kan slå gode lag. Det viser at vi er et godt fotballag.

– Selv om det er tungt nå, så er det noe vi kan ta med oss videre, konstaterer han.

Vikings unggutt Daniel Karlsbakk startet både i 2-1-seieren mot FCSB i Romania, og i returkampen i Stavanger.



Han har vanskelig for å beskrive skuffelsen etter at gruppespillet røk etter 1-3-tapet på hjemmebane.

SKUFFET: Viking-spiss Daniel Seland Karlsbakk fortviler etter tapet i Europa. Foto: Carina Johansen

– Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er tom for ord. Det er triste gutter i garderoben. Det var en drøm som ble knust både for oss yngre spillere, og de eldre spillerne. Etter tapet var det helt stille i garderoben, sier 19-åringen til TV 2.

– En forferdelig følelse

Spisstalentet er overbevist om at Viking klarer å komme seg over skuffelsen.

– Vi får ta med oss erfaring og følelsen av å spille store kamper. Så får vi slå tilbake i Eliteserien og fokusere på det, sier Karlsbakk.

– Men det er klart, det hadde vært utrolig gøy å ha møtt store lag fra Spania, Tyskland og Italia i Europa. Det er en helt forferdelig følelse å nå vite at vi ikke får spille mot de lagene der. Men kommer vi oss til Europa neste sesong, ja, da skal det smelle, konstaterer angriperen.