– Ganske langt unna alt det jeg står for

- DET DRIVER MEG IKKE: Ajax og Jordan Henderson står snart på motsatt side for Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen. Men Glimts suksesstrener har null tro på at han kommer til å følge i Hendersons fotspor. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

MARBELLA (TV 2): Snart venter Ajax og Jordan Henderson (33) for Bodø/Glimt. Kjetil Knutsen (55) har et litt spesielt forhold til begge deler.

Det ene er frivillig.

Det andre handler om hans suksess med Bodø/Glimt.

For å ta det først: I fjor sommer rapporterte en rekke medier at Knutsen takket nei til den nederlandske storklubben.

Nå venter Ajax på motsatt side. I potten ligger en åttedelsfinale i Conference League.

– Er det spesielt for deg å møte akkurat Ajax?



– Nei, jeg føler det ikke. For meg blir det forstyrrende hvis du går inn i den type prosesser. Derfor er jeg veldig rask og tydelig på hvem jeg er, hva jeg står for og det å jobbe for den klubben jeg er ansatt i. Der jeg virkelig har flammen min og står for noe. Det kan bli forstyrrende hvis du bruker tid på sånne prosesser, sier Knutsen.

Han fortsetter:

– Derfor bruker jeg veldig fort å svare veldig raskt at det ikke er aktuelt, og så er det ferdig for min del. Egentlig så enkelt for at det ikke skal ta fokus, sier Knutsen.

– Bekreftet du nå at du sa nei til Ajax?

– Nei, jeg bekrefter ikke enkeltklubber. Men det har jo vært hendelser der jeg har sagt veldig raskt at det er timingen som ikke er riktig. Og jeg ønsker å fortsette å jobbe i Glimt, sier Knutsen.

– Han tar konsekvensen



Tilbake til det frivillige forholdet: Som Liverpool-supporter fra gammelt av skal Kjetil Knutsen og Glimt opp mot en som har vært en meget sterk bidragsyter i Liverpools suksess de siste årene.

Etter bare et halvt år i Al-Ettifaq i Saudi-Arabia, skrev Jordan Henderson under for Ajax i januar.



– Det er spennende å se hvor høyt nivå han har fortsatt. Det å møte spillere som du kjenner, og som har vært på det øverste nivået er jo en utrolig flott referanse, både for oss i trenerteamet og for spillerne. Så vi gleder oss til det, sier Knutsen.



ET HALVT ÅR: Jordan Henderson holdt ikke ut lenge i Saudi-Arabia. Foto: HAMAD I MOHAMMED

– Du er Liverpool-supporter fra gammelt av. Hva tenker du om det Henderson har gjort, og hans retrett?

– Jo, spesielt. Jeg ser jo at det begynner å komme litt signaler på at det er ikke så stort å være i Saudi-Arabia. Penger er en ting, men det å ha et godt liv, og ha fine utfordringer, og trives, er vel så viktig, sier Knutsen.

Han påpeker at Henderson hadde en fantastisk karriere – og at han avsluttet karrieren i Liverpool som kaptein.

– Jeg tenker jo at han tar sine valg i livet, og når han velger å gå tilbake til Europa, så har det nok ikke vært helt sånn han håpet og trodde. Og at han velger å ta konsekvensen, det synes jeg forteller at han handler når det kreves, sier Knutsen om at Henderson gikk til AL-Ettifaq.



STORE ØYEBLIKK: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt har opplevd et lite eventyr de siste årene. Her fra bortekampen mot Ajax i 2021. Mot Ajax jaktes nye skalper. Foto: Alberto Lingria

– Det driver meg ikke overhodet



Med suksessen Bodø/Glimt har hatt de siste årene, er det liten tvil om at Kjetil Knutsen kan bli et attraktivt navn i Saudi-Arabia.

– Har du fått tilbud fra Saudi Arabia?

– Definitivt ikke.

– Kunne det være aktuelt på et tidspunkt?

– Det ser jeg seg veldig lite aktuelt. Altså i livet skal man være veldig forsiktig med å si definitivt nei eller aldri, men det er ganske langt unna alt jeg står for. Det må jeg være ærlig på. Det er ikke det som driver meg overhodet. Velger du å reise til Saudi-Arabia, så er jo økonomien en sterk drivkraft. Det er ikke en stor drivkraft for meg. Og jeg ser på det som er veldig, veldig lite sannsynlig.

– Men du vil ikke moralisere over de som tar det valget?

– Overhodet ikke. Det synes ikke jeg er i posisjon til å gjøre. De må bare enkelt gjøre opp sine meninger om det. Jo flere som står imot det, jo sterkere er vi på mange måter. For det er jo en del ting rundt det politiske og menneskesyn som står veldig langt fra de verdiene vi står for, blant annet i Norge, sier Kjetil Knutsen.