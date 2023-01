Ga klar beskjed: – Kunne ikke fortsette

Landslagssjef Ståle Solbakken var bekymret for Fredrik Bjørkans situasjon i utlandet og gleder seg over overgangen til Bodø/Glimt.

Fredrik Bjørkan signerte onsdag for gamleklubben Bodø/Glimt, etter et mislykket utenlandsopphold.

Først i tyske Hertha Berlin, som han ble klar for desember 2021. Det ble deretter et utlån til Feyenoord i Nederland i fjor sommer, som heller ikke gikk veien.

– Det er utrolig viktig for meg å spille fotball nå, sier Bjørkan selv om valget om å vende tilbake til gamleklubben Bodø/Glimt.

24-åringen fikk bare én mulighet fra start i det som totalt ble 69 minutter for Eredivisie-laget. I Berlin ble det to kamper fra start og åtte innhopp.

LITE TILLIT: Fredrik André Bjørkan, her under hans opphold i Berlin. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Norges landslagssjef Ståle Solbakken forteller at han tok en prat med venstrebacken under landslagssamlingen i november, om hva som var hans ønske.

– Jeg snakket med Fredrik og vi var begge enige om at han ikke kunne fortsette slik. Han hadde spilt få minutter i Nederland og det var ingen tegn på at han skulle få flere, sier Solbakken til TV 2.

STØTTER: Ståle Solbakken mener Fredrik Bjørkans avgjørelse om å komme tilbake til Bodø/Glimt var lurt. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Selv ser ikke Bjørkan på returen til Bodø som en sportslig nedtur.

– Nei, overhodet ikke. Jeg skulle så klart ønske det gikk bedre (i Hertha Berlin og Feyenoord), men jeg sitter med en veldig god følelse nå og tror dette blir utrolig bra, sier Bjørkan om overgangen.

– Skjebnesvangert

Solbakken tror Bjørkans valg kan være avgjørende for utviklingen til nordlendingen.

– Fredrik havnet i en situasjon der han var «kommet på avveie». Det neste klubbvalget kunne vært skjebnesvangert, om han hadde havnet i et tredje miljø der det ikke hadde funket, sier Solbakken.

Tillit og trygghet får han nå av Kjetil Knutsen, spår landslagssjefen. Fra før har Bjørkan spilt over 100 kamper for moderklubben og vunnet to seriegull.

– Han trenger nå å spille kamper jevnlig der han blir sett og er en sentral brikke. Derfor er Glimt ingen dum idé, mener Solbakken.

– Er det noe du kunne gjort annerledes? Spør TV 2 Bjørkan.

– Det er det sikkert, men jeg føler når alt kommer til alt er det tøff konkurranse i de største ligaene. Når man får sjansen må man ta den, hvis ikke man gjør det er det ikke gitt at man får en ny sjanse.

GLIS: Fredrik André Bjørkan med det synlige beviset. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kaller Glimts ferskeste tilskudd for en «fantastisk signering».

– Bjørkan har fylt opp bankkontoen litt og hentet referanser fra andre klubber, som ikke er en dårlig ting, sier Mathisen og fortsetter:

– Det er ingen tvil om at det er en meget god spiller og han har ikke blitt noe dårligere. At han kommer til Glimt vil styrke hans muligheter på landslaget, selv om det ikke er lett å bli førstevalg når man konkurrerer med Birger Meling.

Rennes-spiller Meling har vært fast inventar på Norges venstreback så lenge Solbakken har vært sjef.

– Få forskjeller

På spørsmål om Bjørkans klubbvalg vil føre til flere minutter på landslaget svarer sjefen følgende:

– Det går kun på prestasjoner og det spiller ingen rolle hvor man er. Nå får vi anledning til å se ham i kamp, som alltid er en fordel. Treningsmessig er det ikke så stor forskjell på Feyenoord og Bodø/Glimt, slår Solbakken fast.

I de gulkleddes stall finner man allerede flere landslagsspillere i nysignerte Omar Elabdellaoui, samt Patrick Berg, Hugo Vetlesen og Marius Lode.

Tidligere Glimt-profiler Erik Botheim (Salernitana) og Ola Solbakken (Roma) har også blitt tatt ut i Solbakkens tropper.

– Det er en del som har vært innom nå, som er helt sykt å tenke på. Man skal ikke mange år tilbake før det ikke var tilfelle, sier Bjørkan som står bokført med åtte landskamper med flagget på brystet.

GJENG: Fredrik Bjørkan på landslagssamling med Glimt-spillerne Patrick Berg og Marius Lode. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det er positivt både for Glimt og landslaget, ifølge TV 2s fotballekspert.

– Det er jo ikke feil at flere spillere på landslaget også er sammen på klubblaget. Samtidig er det ikke disse spillerne som skal «bære Norge på skuldrene». Det er jo ikke sånn at Glimt kommer til å prege en norsk startoppstilling, sier Mathisen.

Tre klubber skiller seg ut

Bjørkan ser på «mini-landslaget» i Bodø som en fordel og et tegn på at klubben har gjort mye riktig de siste årene.

– At så mange landslagsspillere er her, er så klart et kjempepluss. Det sier noe om hvor bra det jobbes. Et sinnsykt komplement til hele opplegget som skjer her.

– Det er utrolig kult å bli en del av dette nå og jeg gleder meg bare til å komme i gang. Forhåpentligvis kan vi bygge noe ordentlig bra i år, fortsetter Bjørkan.

Knutsen har nå god dekning på backplass med Bjørkan, Elabdellaoui og Brice Wembangomo.

Sistnevnte ble brukt som venstreback i fjor, men kan også bekle rollen på motsatt side, som er posisjonen han slo gjennom med i hans tidligere klubb Sandefjord.

Solbakken spår at styrkeforholdet mellom Glimt, Molde, Rosenborg og resten av lagene vil bli enda større i årets sesong.

– De tre klubbene ligger et stykke foran de andre og er klart sterkest. Samtidig er det tidlig enda og mye kan skje. Det kommer alltid en outsider eller to, eller tre. Det jobbes godt i veldig mange klubber i dette landet, roser landslagssjefen.