Fyrer tilbake etter beskyldninger: – Er du syk?

TV 2s ekspert Jesper Mathisen mener Adrian Pereira forsøkte å filme seg til straffespark. RBK-spilleren mener han ble snytt for straffe.

Se hendelsen i videovinduet øverst og bedøm selv! Ble Pereira snytt for straffespark? Eller var det riktig å gi ham gult for filming?

Allerede etter fire minutter gikk Adrian Pereira ned i Branns 16-meter.

Dommer Espen Eskås mente han filmet og dro opp det gule kortet.

TV 2s eksperter var helt enig med dommeren.

– Et dårlig forsøk på filming, var dommen til Jesper Mathisen.

– Alle filminger er svake, men denne synes jeg er ekstra patetisk, sa Yaw Amankwah.

Hovedpersonen selv, Adrian Pereira, mente derimot at han var snytt for straffespark.

– Vi burde hatt mål og straffespark, sier Pereira til TV 2 på vei inn til pause.

– Du mener du burde hatt straffespark?

– Ja, er du syk? spør Pereira og peker på et sår han har fått på beinet.

– Det er samme situasjon som mot Lillestrøm, men ikke samme type takling. Jeg blir felt av imaget mitt.

Etter å ha blitt konfrontert med TV 2s ekspertenes dom, svarer Pereira følgende:

– Folk tar meg litt useriøst, men jeg sparker jo ikke hull i leggen på meg selv, svarer RBK-spilleren.

Mener «imaget» felte ham: – Alle ser det

Ekspertene moderer seg, men står for at det ikke er straffe

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah moderer seg litt etter å ha sett reprisen flere ganger. Men står for at det ikke var straffespark.

– Man ser at han får en berøring fra den ene vinkelen, men det ser ut til at han er på vei ned før den berøringen skjer. For meg er det vanskelig å blåse straffe på dette, sier Amankwah.

– Jeg blir litt mer usikker. Men ut ifra bildene vi ser, så ser det jo ut som en filming, sier Morten Langli.

Etter 31 spilte minutter ropte Rosenborg på straffespark igjen. Denne gangen var det Kristall Ingason som gikk i bakken.

Igjen dro Eskås opp det gule kortet for filming.

– Nok et pinlig forsøk på juks inne i Branns 16-meter, var dommen til Jesper Mathisen.