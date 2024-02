Fyrer løs om Dæhli: – En skam og respektløst

Det er i sesongpremieren av Eliteserie-podkasten «Spiss Vinkel» at TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah snakker seg varm når Moldes Mats Møller Dæhli blir tema.

– Han har blitt latterliggjort, sier Amankwah.

Han sikter til måten Møller Dæhli har blitt omtalt på i forbindelse med det norske landslaget det siste året.

– Jeg synes det er en parodi måten han til tider har blitt omtalt om: At han er en ferdig spiller og en sånn «happy go lucky»-spiller som har forvillet seg inn på landslaget. Jeg synes det er en skam og at det er respektløst overfor et av de beste fotballhodene vi har i Norge, og som vi nå er heldig nok å ha i Eliteserien, sier Yaw Amankwah.

Selv erkjenner Mats Møller Dæhli overfor TV 2 at han det siste året har lagt merke til at han er et blitt offer for negative kommentarer i forbindelse med landslagsuttak.

– Jeg har skjønt at det har vært litt snakk, men det spørs hvor mye energi man skal bruke på folk som snakker høyt og mener mye, sier Dæhli.

– Folk har ikke sett meg

Det var i januar at 28-åringen vendte hjem til norsk fotball etter en lang karriere i utlandet.

– De som melder og ofte er mest bombastisk, er ofte de som har minst peiling og har sett minst fotball. Mats har spilt i Nürnberg som ikke er den mest profilerte klubben, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.



I en ny rolle sentralt på midtbanen til Molde har han herjet fra første stund: Møller Dæhli storspilte i begge oppgjørene da Molde på imponerende vis slo Legia Warszawa ut av Conference League.

– Det er fantastisk deilig med en så god start. Jeg må fortsatt utvikle posisjoneringen defensivt og å lese kampbildet, men jeg har en del kvaliteter som kan passe veldig bra, sier Møller Dæhli om sin nye rolle.

Selv om det først er det siste året han har følt på det på kroppen, erkjenner Møller Dæhli at det har føltes godt med en opptur nå.

– Det er fint å komme til Molde og spille sånne kamper og få vist kvalitetene mine når enda flere i Norge får det med seg. Jeg hadde mange perioder der jeg var veldig god i 2. Bundesliga også, men da var et ikke så mange som så det, sier Møller Dæhli, som innrømmer at han scoret altfor få mål i Nürnberg (fire på 92 kamper).



– Hva tror du er grunnen til at folk har omtalt deg på en negativ måte?

– Jeg har vært et ungt talent som var god veldig tidlig, og har vært på landslaget i mange år. Når jeg da har spilt i en liga hvor folk ikke ser meg spille, så kommer det ikke så tydelig frem hvilke kvaliteter jeg har, sier Dæhli, som understreker:

NY ROLLE: Mats Møller Dæhli ble hentet hjem til Molde for å spille i en ny rolle sentralt på midtbanen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg føler jeg har prestert veldig bra hver gang jeg har startet eller fått innhopp under Ståle Solbakken. Det er en grunn til at han har stolt på meg.



Ståle Solbakken har flere ganger måttet forsvare uttakene av Møller Dæhli.

– Mats Møller Dæhli har aldri skuffet oss i et eneste innhopp noen gang, har Solbakken uttalt.

– Har spilt i feil posisjon

Spesielt i sosiale medier har kritikken handlet om at Møller Dæhli har blitt foretrukket i landslagstroppen foran Eliteseriens poengkonge Amahl Pellegrino.

I TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» blir Yaw Amankwah utfordret på om ikke kritikken egentlig har vært rettet mot Ståle Solbakken.

– Jo, men er det Møller Dæhlis feil? Han har blitt latterliggjort! Mats Møller Dæhli har bare gjort som han har fått beskjed om. Gå tilbake og se kampene han har spilt. Hans styrke er ikke å blåse forbi backene i Antonio Nusa-style. Til og med på landslaget, i en litt uvant posisjon, har han løst oppgavene sine godt og sannsynligvis gjort akkurat det han har fått beskjed om, svarer Yaw Amankwah.

I Molde har nemlig Mats Møller Dæhli blomstret i en helt ny rolle – som midtbaneanker.

– Kudos til Erling Moe og trenerteamet til Molde som har sett det, sier Yaw Amankwah.

– Har Møller Dæhli egentlig spilt i feil posisjon, Erling Moe?

– Spør du meg, så har han det. Med det spillhodet han har, så synes jeg han er enda bedre sentralt i banen. Han er veldig flink til å spille andre god, og det har han større anledning til sentralt. Så er vi enda i startfasten: Vi trenger fortsatt litt tid, og så håper vi Mats skal slå ut i full blomst, sier Erling Moe.

Tilbake i Spiss Vinkel-podkasten får Yaw Amankwah spørsmål om Møller Dæhli framover fortjener en plass i landslagstroppen.

– Han kan løse flere roller. Jeg tenker ikke fra start, men å ha han i en tropp? Absolutt, svarer Amankwah.