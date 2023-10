Fyrer løs i lang tirade: – En jævla uting

Jonsson føler at han nærmest ble latterliggjort da han bladde opp rundt ti millioner kroner for den serbiske spissen i sommer.



– Det er mange som har gjort narr av meg, sier Joacim Jonsson i TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel».

Ilić ble nemlig hentet til Vålerenga fra den latviske klubben RFS.

– Mange fotballagenter har gått bak ryggen min, eller sagt det direkte til meg, og mer eller mindre idiotforklart og harselert at jeg kunne hente en spiller derifra. Jeg synes det er en jævla uting, sier Jonsson.

Gir klar beskjed: - Gi faen!

Nå er han luta lei.

– Jeg er drittlei, rett og slett, av at man rakker ned på andre enn sine egne. Vi har altfor mange ryggradsløse sportssjefer i norsk fotball, som lar seg diktere av agentene. Jeg skal ikke si at jeg har vært et unntak heller, sier Jonsson.

Nå varsler han en langt tøffere linje framover. VIF-sportssjefen er klar på at baksnakking skal få konsekvenser.

– Vi må slå hardere på det. Vi må bli tøffere. Vi i Vålerenga kommer til å slå kraftig ned på det framover. Rakker man ned på andre enn sine egne, da ber jeg agentene om å ikke ringe mer. Da blir det ikke noe mer samarbeid. Prat gjerne opp dine egne spillere, det er jobben din, men gi faen i å rakke ned på andre, sier Jonsson.

– Er det noen konkrete du viser til her?

– Det skjer ofte. Jeg var nylig på et seminar med norsk toppfotball nå. Vi vet det foregår. Det er ikke det noen tvil om, svarer Jonsson.

Han peker først og fremst på at det er en uting blant agentene, men han svarer følgende på om det er en generell ukultur i norsk fotball:

– Ja, ja, ja, det er det ingen tvil om. Agentene definitivt. Det skjer til stadighet. «Hvordan kan du kjøpe han og han, det er helt håpløst å hente spillere fra latvisk fotball. Det er jo den dårligste ligaen i Europa». Ja, jeg vet at ligaen er dårligere enn det den er i Norge, men det handler om å se hvordan spilleren opptrer og ta med seg det, sier Jonsson.

– Ekstreme tall i Europa

Han mener det er nettopp er slik Vålerenga ser ut til å ha skutt gullfuglen. For Jonsson påpeker at Ilić selv ikke i latvisk fotball hadde fantastiske tall.

14 mål på 25 kamper i Virsliga vekker ikke nødvendigvis automatisk oppsikt. Vålerenga måtte se bak tallene, forklarer Jonsson.

– Han scoret ikke enormt med mål, men den måten han scorer mål på kan han gjøre overalt, sier han.

Jonsson råder TV 2 til å se på måten Ilić har scoret på i Vålerenga. Fasiten viser at fem av seks scoringer har blitt stanget i nota. Samtlige mål har kommet fra kort hold.

Selv har lagkamerat Christian Borchgrevink beskrevet han som «den villeste jeg har spilt med» når det kommer til hodespillet.

– Statistisk sett, med hodet, har Ilić ekstreme tall i Europa. Det hadde vi gått nøye gjennom, påpeker Jonsson.

Var «leve eller dø»

Han forteller at Vålerenga studerte Ilić flere ganger live.

– Vi gikk gjennom styrker og svakheter. Da han kom til oss, visste vi hva vi fikk og hva vi måtte utvikle. Mange irriterer seg over at man er dårlig på dét og dét. Da glemmer du styrkene. Det handler om forarbeid, sier Jonsson.

Selv om Ilić har banket inn seks mål på sju kamper, mener Jonsson det er for tidlig å ta av.

Samtidig er det liten tvil om at Vålerenga og Jonsson hittil ser ut til å ha truffet på sommerens overgangsvindu.

– Jeg visste at det var litt «å leve eller dø» i sommer. Derfor er det behagelig å se at spillerne vi har hentet har smeltet bra inn med resten av gruppen og vært med på å løfte totalen, sier Jonsson.