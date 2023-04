Fylte tribunene i serieåpningen

ÅPNET MED ET SMELL: Stemning før eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Haugesund på Brann stadion. Foto: Bjornar Morønning / NTB

Det var tydelig at folk hadde gledet seg til serieåpningen i Eliteserien etter måneder med treningskamper. For den første serierunden samlet mange tilskuere.

Tall fra Norsk Toppfotball (NTF) viser at flere av hjemmelagene trakk masse folk på kamp.

Totalt var det 54.882 solgte billetter fordelt på de syv kampene som ble spilt 2. påskedag. Det er rett i underkant av tallene fra 2017, da 55.160 besøkte serieåpningen.

– Vi er veldig fornøyde, sier kommersiell leder i NTF Pål Breen til TV 2.

– Det er utrolig bra jobbet av klubbene som har vært på i hele påsken.

Et viktig poeng i opptellingen av tilskuere er at Lillestrøm - Strømsgodset ble utsatt som følge av koronautbrudd hos drammenserne. Her ville det etter alt å dømme kommet rundt 8.000 supportere til Åråsen.

Hadde kampen blitt spilt, ville det vært i underkant av 63.000 mennesker på norske Eliteserie-kamper i første runde. For å finne sist gang en åpningsrunde har overgått det tallet må man helt tilbake til 2011.

– Alt i alt er vi utrolig fornøyde med publikumsoppmøtet. Samtidig må vi vente til etter den andre runden før vi har full oversikt. Da vil alle ha spilt hjemme og det er flere storkamper som kan trekke bra med folk, sier Breen.

Den best besøkte kampen var hovedkampen mellom Brann og FK Haugesund i Bergen. Her var det 15.224 tilskuere. Dermed slo bergenserne Rosenborgs tall på 15.104 fra tidligkampen.

Tilskuertall første serierunde 2023 Rosenborg - Viking: 15.104 tilskuere Stabæk - Odd: 3.308 tilskuere Aalesund - Vålerenga: 6.876 tilskuere HamKam - Sandefjord: 3.715 tilskuere Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt: 6.932 tilskuere Tromsø - Molde: 3.723 tilskuere Brann - FK Haugesund: 15.224 tilskuere Kilde: Altomfotball

Begge de største publikumslagene åpnet med seirer på eget gress.

I Sarpsborg var man også svært nærme å sette ny tilskuerrekord på Sarpsborg stadion. Det var kun 110 tilskuere mindre enn hva det var på deres rekordkamp i Eliteserien mot Rosenborg i 2019.