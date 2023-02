Fullroses: – Fasit på hvordan man skal reise seg

Kontrastene i Brann har vært store de siste årene.

2021-sesongen inneholdt trenersparking, sportssjefsparking, kunstgressdebatt, men ikke minst: nachspiel-skandale og nedrykk fra Eliteserien til Obos-ligaen.

Fjorårets sesong gikk derimot over all forventning, og Brann dominerte på alle flater på nest høyeste nivå.

Suksessen har fortsatt i sesongoppkjøringen. I årets første treningskamper har Brann vunnet 5-3 over svenske Hammarby og 3-0 over Aalesund.

TV 2s fotballekspert roser måten Brann har reist seg på etter nachspiel-skandalen for 1,5 år siden.

– Etter det har Brann gjort nesten alt riktig. De har vært fasit på hvordan man skal reise seg etter en så stor skandale. Eirik Horneland har vært kapteinen, gått foran og ledet de dit de er i dag, sier Jesper Mathisen.

Han tror Brann-treneren vil fortsette å lede laget til gode resultater.

– Han har virkelig staket ut en spennende kurs og har spillere med mye løpskraft, tekniske spillere og de er gode i gjenvinningspresset. Det er ikke det vi forbinder med Horneland i Haugesund og for så vidt ikke i Rosenborg.

Trygge på spillestilen

ROSES: Brann-trener Eirik Horneland får skryt av TV 2s ekspert over måten han styrer laget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

I Obos-ligaen leverte Brann festfotball. Bergenserne var offensive, dominante og presset høyt mot alle de andre lagene i ligaen.

De var også offensive i spillestilen i kampene på Marbella.

– Jeg vet ikke hvor mye vi skal legge i det, men vi er trygge i måten vi vil spille på, og det er er veldig godt, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

Likevel tar han ikke helt av to måneder før serien sparkes i gang.

Vil ikke overdrive

– Jeg har veldig troen på gjengen vi er, men jeg skal ikke stå her å skryte opp for mye for tidlig. Vi er ikke bedre enn at om vi får et par mann ut så kan måten vi spiller på endre seg, sier Heltne Nilsen.

TAR IKKE AV: Brann-kapteinen har levert i sesongoppkjøringen, men vil ikke bruke overdrevne ord om prestasjonene til Brann. Foto: Ludvig Thunman / Bildebyrån

31-åringen fra Volda var sentral i suksessen i fjor, og vil være en viktig brikke på Brann-laget, som består av flere unge, kommende spillere.

– Vi er en sulten gjeng, og hele klubben er sulten på suksess etter det vi har opplevd i Obos-ligaen, nedrykk og slike ting. Jeg føler vi er en klubb på vei opp og frem, sier han.

Ekspertens tabelltips

TV 2s ekspert understreker at nivåforskjellen på motstanderne i fjor og i år vil merkes, når klubber som regjerende seriemester Molde, Bodø/Glimt, Rosenborg og Vålerenga venter.

– Hvis du skulle tippet nå hvor Brann havner ...?

– Jeg hadde tippet Brann rett over midten. De imponerte i hele fjor, mot Hammarby og mot Aalesund. Jeg har de beste lagene i Eliteserien noen hakk over Brann, men de kommer til å sjarmere og angripe, sier Mathisen.

TV 2-eksperten tror mange supportere vil like årets utgave av Brann.

– Horneland han satt sammen et lag med mange kule unggutter. Dette laget er det mange som har blitt forelsket i og flere vil det bli, avslutter Mathisen.