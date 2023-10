Full forvirring i sjokkseier: – VAR-rommet har blitt lurt

Tromsø – Aalesund 1–2 (0–1)

Tromsø gikk på et overraskende tap og tapte viktige poeng i medaljekampen, mens Aalesund klamrer seg til håpet om å overleve i Eliteserien etter seier på Romssa Arena.

Men det var en straffesituasjon som havnet i fokus og som etter hvert måtte forklares av dommersjef Terje Hauge.

Full forvirring

Det hadde gått 44 minutter uten mål, så ropte Aalesund-spillerne på straffe.

Basert på TV-bildene kunne de se ut som at Markus Karlsbakk sparket ballen opp i hånden til Christophe Psyché.

VAR så på situasjonen, før dommer Ajdin Medic løp ut for å se på skjermen.

Bildene skapte forvirring i FotballXtra da det var vanskelig å se om ballen gikk i den høyre hånden til Psyché, som han holdt inntil kroppen, eller om den gikk i den venstre som var utstrakt.

– Jeg trodde det var den venstre hånden og da ville det jo vært straffe, sier TV 2s ekspert Yaw Amankwah.



Se situasjonen her:

Studio så reprisene og slo etter hvert fast at det ikke var straffe. Dommer Medic var av en annen oppfatning og pekte på straffemerket.

– Da mistenker jeg at VAR-rommet har blitt litt lurt på samme måte vi ble, og at de tror det var den venstre hånden. Men når de spiller den igjen og igjen, og dommeren får lov til å se på den også, så ville jeg tro at han ville se at det var den høyre hånden, sier Amankwah.



– Dommeren dømte ikke og får beskjed om å gå og se. Antakeligvis tror de i VAR-rommet at den treffer den venstre armen, slik vi trodde her. Da tror jeg det er menneskelig å bli påvirket av VAR-indikasjonene og at han også følger den feilen, følger kommentator Petter Bø Tosterud opp.



Dommersjefen forklarer

Amankwah påpeker at dommeren skal gjøre sin egen vurdering.

– Han får se situasjonen gang på gang, da skal det være mulig å se at ballen går i høyre hånd.



UTLIGNET: Vegard Erlien sørget for 1-1 på Romssa Arena. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Dette er en klar feil, konkluderer programleder Jan-Henrik Børslid.



TV 2 var i kontakt med dommersjef Terje Hauge i pausen og fikk forklart at VAR hadde et kamera til høyre som viste at ballen først var innom armen foran, deretter var det en ny berøring i venstre arm.

– Her har VAR brukt et ekstra kamera for å fange opp denne her, så all skryt til de. Vi trodde det var nok en dommerfeil, men hvis det er det de har brukt å basere den avgjørelsen på, så er det sånn, sier Amankwah.



– Jeg ser det når jeg vet det, at det er det de har sett, innrømmer Børslid.



Aalesund-seier

Karlsbakk scoret på det omdiskuterte straffesparket og Aalesund gikk til pause med ledelse.

SEIER: Håkon Hammer sørget for tre poeng til Aalesund. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Sju minutter etter hvilen utlignet Vegard Erlien for Tromsø.

Helt på tampen stormet Aalesund mot Tromsøs mål og Haakon Butli Hammer sørget for 2–1 og det som kan kalles for rundens sjokkseier til laget som ligger sist på tabellen.