Fryktet at flyet skulle bli skutt ned med bazooka

Etter en lang sesong med FK Haugesund, hvor han hadde vært ute i lang tid med skader, ønsket Martin Samuelsen å få tankene vekk fra fotballen ved sesongslutt.

Jeg hadde en lang sesong bak meg, hvor jeg også var skadet, og fant ut at jeg måtte jo reise en plass. Martin Samuelsen

Den tidligere Premier League-proffen, som har en fortid i klubber som Manchester City, West Ham United, Peterborough, Blackburn og Hull til tross for sin unge alder på 25 år, valgte å gjøre som mange av sine jevnaldrende: Han ønsket å reise, og valget falt på en såkalt «backpacking»-tur til Peru.

For to år siden var Samuelsen på backpacking i Vietnam sammen med en kamerat han hadde blitt kjent med i Manchester, men denne gang reiste han alene.

Backpacking: Backpacking er en form uavhengige reisende med minimale utgifter og frakt. Det er også en form for subkultur bestående hovedsakelig av unge reisende som oppdager verden på et begrenset budsjett. Det omfatter ryggsekk (framfor koffert) som er lett å bære over lange distanser eller lengre tidsperioder; bruk av offentlig transport og haiking; billig losji som ungdomsherberge og vandrerhjem; benytter som regel lengre tid på reise enn konvensjonelle ferieturer; og gjerne en interesse i møte lokalbefolkningen som severdigheter.

Reiste alene

22. november i fjor satte han seg på flyet med retning Perus hovedstad Lima. Planen var å være i landet frem til 22. desember.

– Ja, jeg reiste bort alene og jeg reiste hjem alene. Men jeg møtte jo folk jeg var med på veien fra dag én. Det var nederlendere, svensker, dansker, franskmenn og engelskmenn. Jeg landet i Lima og tok kystveien mot Machu Picchu, forteller Martin Samuelsen når TV 2 møter ham på kaffebaren «Hos Carlos» i Haugesund sentrum.

Han fortsetter:

– Jeg hadde en lang sesong bak meg, hvor jeg også var skadet, og ønsket å gjøre noe lignende det vi gjorde i Vietnam. I oktober fant jeg ut at jeg måtte jo reise en plass. Mange hadde jo snakket så varmt om Machu Picchu, og det er jo snakk om de stenger den byen snart på grunn av for mange turister. Så jeg tenkte jeg må jo reise for å se den før det er for sent, poengterer han.

MÅLET FOR REISEN: Byen Machu Picchu, som ligger 2430 meter over havet i Peru. Foto: PERCY HURTADO

Svindlet

Byen Machu Picchu i de peruanske Andesfjellene ligger i 2430 meters høyde, omgitt av topper på over 5000 meter i en nasjonalpark der hvor høylandet i Andes brått faller ned i regnskogen i Amazonas.

Byen står på UNESCOs verdensarvliste og er Perus største turistattraksjon med rundt 1,4 millioner besøkende i året. En slik tilstrømning er neppe bærekraftig på sikt og det er stadige strider mellom UNESCO, statlige og lokale peruanske myndigheter.

Da jeg landet i Lima ble jeg svindlet av en taxisjåfør. Nybegynnerfeil, vet du. Martin Samuelsen

– Jeg hadde med en sekk, og tok inn på vandrerhjem og herberger her og der, sier han.

PÅ LOFFEN: Martin Samuelsens backpacking til Peru startet bra. Så snudde det. Foto: Christian Nesler.

Men allerede da han landet fikk han et forvarsel om at livet som backpacker kanskje ikke skulle bli helt som han hadde forestilt seg.

– Da jeg landet i Lima, ble jeg svindlet av en taxisjåfør. Nybegynnerfeil, vet du. På flyplassen nappet en tak i meg, og jeg følte med en gang at han ikke var til å stole på. Han kjørte meg til plassen jeg skulle bo, og jeg betalte vel 700 norske kroner for det. Det er jo taxipriser som i Haugesund, det, ler han.

– På herberget der jeg bodde hadde de andre jeg snakket med betalt 50. Så jeg ble svindlet, rett og slett.

Opplevelsen av å bli svindlet var imidlertid bare barnematen med tanke på det han skulle oppleve senere på turen.

For brått snudde det som skulle være drømmeferien til Samuelsen om til dramatiske opplevelser han vil ta med seg resten av livet.

GODE VENNER: Martin Samuelsen fikk seg venner for livet på turen til Peru. Foto: Christian Nesler.

Presidenten avsatt

Etter at landets venstreorienterte president Pedro Castillo ble avsatt av den høyrekontrollerte nasjonalforsamlingen, stormet tusenvis av Castillos tilhengere til i gatene for å protestere mot avsettelsen.

Det ble borgerkrig, og fullstendig kaos etter hvert. Martin Samuelsen

Castillo ble avsatt og pågrepet 7. desember etter at han prøvde å oppløse nasjonalforsamlingen og styre gjennom dekret. Da opptøyene brøt ut mistet flere titalls personer livet.

Midt i kaoset og de voldelige demonstrasjonene befant Martin Samuelsen seg.

– Det ble borgerkrig, og fullstendig kaos etter hvert. Da det brøt ut som verst var jeg i jungelen på motorsykkelen min sammen med noen jeg ble kjent med. Da hadde vi leid leilighet i byen Cuzco, som ligger på 3000 meter før du begynner å gå til Machu Picchu, innleder den tidligere Premier League-proffen.

– Vi fikk melding om at byer og veier ble stengt. Og der stod vi, midt i ingenmannsland. Da vi skulle inn til byen igjen måtte vi kjøre gjennom skogen, og sikk-sakk gjennom barrikader. Det ble litt sånn Hollywood-følelse, egentlig, konstaterer han.

– Hvor bekymret ble familien din hjemme i Norge?

– De var sikkert bekymret, jeg hadde jo dialog med dem. Men jeg sa at jeg bare skulle fikse det, og at de ikke skulle tenke på det. Jeg sa at jeg skulle komme meg hjem. Så de tok det greit, egentlig, men de var nok mer bekymret enn det de ga uttrykk for, svarer Samuelsen, som også har fortalt om sine opplevelser i Peru til podcasten til Haugesunds Avis tidligere.

Portforbud og ødelagte flyplasser

På grunn av de voldelige opptøyene som brøt ut over hele Peru, innførte militæret portforbud for alle som befant seg i landet.

– Det gjorde jo at vi ikke kunne feste og ha det gøy på nattestid. Portforbudet innebar at alle måtte være innenfor dørene klokken 20.00, og ikke fikk gå ut før 06.00 om morgenen. Det var fordi det var sterke protester i hele byen. Militæret var der, folk ble knivstukket, minner Samuelsen om.

Jeg ble stresset i det tidspunktet flyplassene ble angrepet. Martin Samuelsen

FK Haugesund-profilen fant ut at han måtte komme seg hjem til Norge, og forkorte ferien.

Men i byen Samuelsen befant seg i, Cuzco, klarte demonstrantene flere ganger å stenge flyplassen. Det førte igjen til et stort problem for Perus turistøkonomi. Cuzco er inngangsporten til den store turistattraksjonen Machu Picchu og andre populære reisemål i Andesfjellene.

– I starten var jeg egentlig rolig, for jeg trodde det skulle gå over. Men jeg ble stresset i det tidspunktet flyplassene ble angrepet. To ble stengt i nærheten av der jeg var. De ødela rullebanene, forteller fotballprofilen.

– Men jeg skulle hjem til jul. Jeg skulle ha pinnekjøtt og ribbe og sånt. Men da det scenarioet oppstod, at flyplasser ble ødelagt, hadde jeg det ikke så gøy lenger, sier han.

MØTTE TV 2: Martin Samuelsen møtte TV 2 på kaffebaren Hos Oscars i Haugesund sentrum for å fortelle om sine høydramatiske opplevelser i Peru. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Traff amerikaner med privatsjåfør

Opprinnelig hadde han returreise til Norge 22. desember. Han klarte imidlertid omsider å finne et ledig fly ut av landet 19. desember. Så skjedde det noe uventet igjen.

– Jeg hadde litt godt tid før jeg skulle reise til flyplassen, så jeg tok en tur opp på Regnbuefjellet, som det kalles, som er 5000 meter over havet, siden flyet mitt skulle gå først på ettermiddagen, opplyser Samuelsen.

Da tenkte jeg «dette går bare ikke». Martin Samuelsen

Da han ante fred og ingen fare, og etter beste evne ønsket forsøke å nyte den siste dagen i det som han trodde skulle bli en drømmeferie, tikket det inn en tekstmelding.

– På toppen av fjellet fikk jeg plutselig dekning på mobilen igjen, og der stod det at flyet var kansellert. Da tenkte jeg «dette går bare ikke».

– Jeg løp alt jeg kunne ned fra fjellet, og plutselig traff jeg en amerikaner med privatsjåfør, som tilfeldigvis var på vei til flyplassen. Han var tidligere eier av den amerikanske fotballklubben Real Lake City, og på ferie selv, oppsummerer Samuelsen.

Han beskriver det hele egentlig rett og slett bare som «griseflaks».

– På veien til flyplassen hørte vi på VM-finalen mellom Frankrike og Argentina, og da jeg kom til flyplassen fikk jeg omsider tak i et fly som var ledig. Men det var et gammelt fly, og flyselskapet hadde ikke en gang logo på vingen. Jeg kom meg heldigvis på.

Fryktet flyet skulle bli skutt ned med bazooka

25-åringen fikk sjekket inn ryggsekken og satt seg i flysetet. Han trodde han kunne puste lettet ut, men dramatikken var langt fra over.

De løp i full fart mot den ene inngangen fullt bevæpnet. Det hjalp ikke akkurat på pulsen min. Martin Samuelsen

Plutselig stormet militæret flyet.

– Jeg så ut av vinduet da vi var klar for «take off» at det kom en militær tropp løpende mot flyet. De løp i full fart mot den ene inngangen fullt bevæpnet. Det hjalp ikke akkurat på pulsen min, for å si det sånn, sier FK Haugesunds midtbaneprofil, og fortsetter:

– Jeg ble redd noen lå i buskene med et eller annet kraftig våpen på skulderen. Jeg var redd noen stod med bazooka på den andre siden. Jeg ble redd, jeg var det. Heldigvis roet det seg, og flyet fikk ta av. Jeg kom meg hjem.

ELITESERIE-PROFIL: Haugesunds Martin Samuelsen slik publikum er vant til å se ham. Opplevelsene i Peru skremte ham. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Stille etter melkeruten hjem

Turen hjem ble en skikkelig melkerute.

Samuelsen fløy fra Cuzco i Peru, til Paris, Amsterdam, Oslo og Haugesund. Da han omsider kom hjem var det mange inntrykk å fordøye.

En dag i Peru føltes som en uke hjemme, og en måned som et år. Martin Samuelsen

– Ja, det var stille i bilen da jeg ble hentet av flyplassen i Haugesund av broren min. Jeg satt igjen med masse inntrykk og følelser, understreker han og fortsetter:

– En dag i Peru føltes som en uke hjemme, og en måned som et år. Samtidig fikk jeg masse nye venner jeg kommer til ha kontakt med resten av livet. Og så skjedde det så mange syke ting, som ikke kan være tilfeldige heller, sier Samuelsen nå, tre måneder etter den dramatiske backpacking-turen til Peru.

GODE VENNER: Martin Samuelsen fikk seg gode og vonde opplevelser på turen til Peru. Her sammen med noen av sine nye venner. Foto: Christer Nesler.

– Jeg kom ned dit 22. november. 6. desember ble presidenten satt i fengsel. Da jeg reiste 19. desember, så er jo ting bare blitt verre og verre. Det tar jo tid de tingene der. Det er åpenbart mye korrupsjon, og jeg tror styringssystemet i Peru bare må kollapse og bygges opp igjen på nytt. Det er synd så mange liv har gått til spille, sukker han.

Flere titalls drept

Ifølge NTB hadde minst 42 mennesker blitt drept i voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi i Peru frem til slutten av januar. Fremdeles er det uro i landet. I en meningsmåling som nylig ble offentliggjort svarte hele 88 prosent at de ikke har tillit til den sittende kongressen.

Flertallet av peruanerne ser på de folkevalgte som en del av problemet Verónica Ayala

– Flertallet av peruanerne ser på de folkevalgte som en del av problemet, sier Verónica Ayala til The Financial Times.

Hun er professor i statsvitenskap ved Pontificia Universidad Católica del Peru.

Ayala sier at velgerne gir politikerne mye av skylden for polariseringen som gjør det vanskelig å bedre folks levevilkår.

– Jeg tror ikke at et snarlig valg kan løse den politiske krisen, sier hun.

TILBAKE PÅ BANEN: Haugesunds Martin Samuelsen i aksjon under kampen mellom Brann og Haugesund i fjerde runde i NM fotball for menn på Åsane Arena. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

Martin Samuelsen vil ikke reise tilbake til Peru med det første.

– Jeg ble ikke skremt fra å reise mer, men jeg drar nok ikke tilbake til Peru. Det jeg så da jeg var der, var demonstranter som tok til gatene fullt med sinne på grunn av urettferdig behandling de har fått av myndighetene, mener fotballspilleren.

– Og hvordan stemmene til disse spredde seg som ild i tørt gress blant de lange togene i gatene. Det var utrolig fascinere å se. Det var på en måte som i en fotballgarderobe, de vil vinne denne kampen sammen, konstaterer Samuelsen etter sin dramatiske tur til Peru.