Frykter karrierestopp: – Jeg er ikke dum

SKADEMARERITT: Sondre Liseth har vært mye skadet de siste to årene. Foto: Trond R. Teigen

Kapteinen har vært skadet i nesten to år. Snart går det ikke lenger.

Etter et godt 2021 for FK Haugesund, ble Sondre Liseth utpekt til ny klubbkaptein.

Men før den neste sesongen ble sparket i gang, ble han skadet. Bergenseren spilte ikke et eneste minutt av Eliteserien den sesongen.

Han var tilbake de første kampene i år, men 16. mai er hittil siste gang Liseth har spilt en kamp.

– Jeg blir på en rar måte vant til det. Tiden går på en måte fort, for hver dag går med til å prøve å bli frisk. Så tror du at du skal spille den uken, eller den kampen eller treningen, men det går det ikke som du vil. Klart det er tungt – det er jobben din og du får ikke gjort den.

Det sa han til TV 2 i pausen i FKHs 6-1-nedsabling av Aalesund, hvor han måtte sitte på tribunen.

KAMPDAGSKLÆR: Sondre Liseth må stille i sivilt når lagkameratene spiller kamp. Foto: Jan Kåre Ness

– Det må funke snart

Det var på en joggetur i Spania han pådro seg en skade i januar i fjor. Ankelen har siden ikke blitt helt friskmeldt.

Noe mer spill blir det ikke i år. Han går inn for å være med på starten fra neste år.

– Jeg har hatt så mange datoer og kamper i hodet. Jeg er nærmere enn jeg har vært noen gang, så trenger ikke det bety for mye. Det må komme til et punkt det må funke snart, eller så går det ikke. Jeg føler vi er litt der nå. Så har jeg troen på at vi skal spille fotball igjen.

– Kan det være at det ikke blir noe mer?



– Såpass realist er jeg. Jeg har vært ute i to år, og har operert flere ganger, og det er ingen tiltak jeg ikke har prøvd. Jeg er ikke så dum at jeg ikke har tenkt tanken.

Hyller endringen

Han har overhodet ikke resignert.

– Jeg spilt fotball i år, og det taler for at det vil skje igjen. Man må bare se. Jeg vil spille fotball uten smerter, sier 26-åringen.

Ekstra tungt har det vært å ikke få være med den siste måneden. FKH har vunnet de siste tre kampene, og har på langt nær sikret spill i Eliteserien neste år.

Det så mørkt ut før Jostein Grindhaug ga seg tidlig i september.

– Etter at Sancheev (Manoharan) og Paul (André Farstad) kom inn har det vært et nytt nivå. Jeg må bare hylle de to. De har vært faglig sterke fra dag én. Veldig kjekt.



Islendingen Oskar Thorvaldsson tar over klubben fra neste sesong av.

– Dette er en spennende mann fra utlandet, som jeg tror alle tenner på måten han snakker fotball på. Klarer han å løfte dette, kan dette bli et kjekt 2024, spår Liseth.