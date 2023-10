Frykter å bli stemplet: - Tror mange tenker det om meg

Bare 252 dager etter at han ble presentert for franske Lens i desember 2021, ble det offentlig kjent at Bodø/Glimt hentet hjem Berg.

– Både jeg og agenten min (Atta Aneke) var klar på at utenfra kommer det til å se ut som om du har mislykkes totalt, sier Patrick Berg om valget om å vende hjem til norsk fotball i fjor sommer.



Ett drøyt år senere suser han mot seriegull som Bodø/Glimt-kaptein.

På landslaget er han noe så sjeldent som en midtbanespiller fra Eliteserien som er blitt en nøkkelspiller på det norske landslaget.

Patrick Berg har på mange måter slått tilbake.

Men valget om å reise hjem, var langt ifra enkelt.

– Jeg visste at det ville se ut som om jeg vender hjem med halen mellom beina. Og jeg er klar over at det stempelet kommer til å henge litt med meg, sier Berg.



22 MINUTTER: Det var alt Patrick Berg rakk å spille i Ligue 1 før han bestemte seg for å vende hjem til Norge. Foto: Baptiste Fernandez / BILDBYRÅN

Frykter for plassen

Han er ærlig på at han frykter potensielle beilere i framtiden vil se på han som spilleren som ga opp altfor kjapt.

– Ja, jeg vil nok tro at mange klubber tenker det. Så lever jeg fint med det. Jeg føler meg for så vidt trygg på at om jeg levererer godt nok over tid, så vil andre klubber legge merke til det, sier han.



Det var 25-åringen også bevisst på da han vendte hjem til Bodø.

– Vi hadde lyst å utfordre den der litt ved å vise at det fortsatt er mulig å utvikle seg i norsk fotball selv om jeg vendte hjem. Og det føler jeg egentlig at jeg virkelig har gjort, via det jeg har levert i Glimt og den tilliten jeg får på landslaget, sier Patrick Berg.

For øyeblikket virker Glimt-kapteinen som det opplagte valget til Ståle Solbakken som sentral midtbanespiller.

BETRODD: I lag med Vålerenga-spiller Stefan Strandberg er Patrick Berg normalt sett innslaget fra Eliteserien i en startellever på landslaget. Ståle Solbakken har definitivt stor sans for 25-åringen. Foto: Fredrik Varfjell

– Er du trygg på å beholde den rollen om du fortsatt spiller i Eliteserien?



– Nei, jeg må være så ærlig å si at på et landslag, så kan du aldri være trygg. Jeg tror selvfølgelig at det er opp til meg hele tiden, for både for klubb- og landslag må du forsvare en plass. Men jeg tror nok at hvis jeg framover skal beholde plassen, så må jeg søke nye utfordringer. Det er et mål og et ønske jeg har, og jeg tror nok også Ståle (Solbakken) ønsker det for min utvikling, sier Patrick Berg åpenhjertig.



– Landslaget hovedårsaken



Han sier han på ingen måte er blitt skremt av oppholdet i Frankrike.

Han er klar på at profflivet i utlandet er noe han ønsker å oppleve igjen, og at tiden i Frankrike var en personlig opplevelse og et møte med en ny kultur som ga mersmak.

– Det fungerte bare ikke sportslig, sier han.



Nå røper han også tidspunktet han bestemte seg for at nok var nok.

Da Ståle Solbakken tok ut troppen til oppgjørene mot Sverige og Serbia i fjor sommer, var ikke Patrick Berg en del av A-landslaget lenger.

– Da tenkte jeg at «dette går ikke lenger». Vi skal forhåpentligvis til et mesterskap, og da gidder jeg ikke å være sta og nekte å dra tilbake til Glimt. Det ville vært kjipt i ettertid om jeg ikke fikk være med på et mesterskap med Norge fordi jeg ikke ville bite litt i det sure eplet og vende hjem, sier Patrick Berg.



RYDDEGUTT: Patrick Berg er på sett og vis ryddegutten som skal få Martin Ødegaard til å skinne for landslaget. Foto: Stian Lysberg Solum

– Var landslaget hovedårsaken til at du vendte hjem?



– Ja, jeg vil si det. Som landslagsspiller er du avhengig av å spille. Det var et par andre muligheter og alternativer, men jeg følte oppriktig at for meg og familien så var det viktigst å komme inn igjen i det og spille kamper igjen, sier Berg.



Han mener han er en spillertype som trenger å spille kamper jevnlig for å prestere på sitt beste. Og han påpeker at han ikke var 21 eller 22 år da han flyttet til Frankrike.

Ett år senere er han blitt 25 år, og drømmen om et nytt opphold lever fortsatt.

– Jeg tror kanskje jeg som spillertype passer best inn i Spania eller Italia sett utenfra. Sånn sett så jeg for meg at Frankrike kanskje ikke passet meg perfekt, men jeg hadde lyst å utfordre meg som spiller og kanskje ta et steg på det som var egentlig ikke var mine styrker. Dessverre ble det ikke sånn, sier Patrick Berg.