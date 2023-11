MENTALT FOKUS: Jonatan Tollås Nation har et stort engasjement for mental helse i idretten. Foto: Lage Ask / TV 2

Jonatan Tollås Nation (33) har lang erfaring som spiller og kaptein på toppnivå. Nå er han i gang med et prosjekt for mental helse blant ungdom, samtidig som gamleklubben er midt i en mental kamp i nedrykksstriden i Eliteserien.

– Jeg unner ingen i Vålerenga og kompisene mine den situasjonen de står i nå.



Den tidligere Vålerenga-kapteinen har et langt fotballiv med erfaringer å se tilbake på. De siste årene har han fått et stort engasjement for mental helse i idretten.

Nå følger han kompisene i Vålerenga fra sidelinjen. Det mentale presset for spillerne i hovedstadsklubben har knapt vært større.

– Det er utrolig mye press på spillere i toppfotballen. Hele inntoget med sosiale medier har gjort ekstremt mye på det mentale presset. Folk står i fare for å miste jobbene sine, og det står så mye på spill. Det mentale gamet er utrolig tøft, sier Tollås Nation til TV 2.



FØLER MED KOMPISENE: Jonatan Tollås Nation er tydelig på det mentale presset i toppfotballen. Foto: Lage Ask / TV 2

Den reflekterte sunnmøringen forteller om egne erfaringer fra fotballbanen.

– Hodet blir helt matt hvis man ligger og tenker på en kamp i flere dager i forkant. Du kan føle du har mye sprut i beina, men når kampen starter så har du helt flatt batteri. Det føles som om all energi forsvinner ut av kroppen. Frykten for å feile blir deres største nemesis, fortsetter den tidligere VIF-kapteinen.



– I slike situasjoner tror jeg det kan være viktig å få skuldrene ned og ha en lystbetont stemning. I garderoben kan man «ta på seg en maske», og ikke vise alle rundt seg at man tar det for tungt.



Vil tilgjengeliggjøre mental helse i ungdomsidretten

Nå er 33-åringen i gang med å ta vare på ungdommens mentale utfordringer i idretten. Sammen med blant annet Peder Lysholm Daviknes, er de nå i gang med et pilot-prosjekt for appen «MindBuddy».

Målet med appen er å oppnå tre spesielle ting: øke mestring, gi kunnskap og bevissthet om den mentale delen av idretten, og redusere frafall fra idretten.

– Vi ønsker å gjøre verktøy for mental trening tilgjengelig for mange flere enn det som er i dag. Det vil forhåpentligvis øke bevisstheten og gjøre det enklere å integrere mental trening for hver enkelt, sier Daviknes til TV 2.



– Vi vil bruke forbilder fra idretts-Norge og deres erfaringer for å ufarliggjøre stigmaet rundt mental helse. Det vil hjelpe flere unge og skape en positiv effekt rundt et tema som ikke får like stort fokus som taktikker og resultater i idretten, forteller Tollås Nation.



SAMARBEID OM MENTAL HELSE: Jonatan Tollås Nation og Peder Lysholm Daviknes under en workshop for deres nye prosjekt «MindBuddy». Foto: Jonas Olsson / TV 2

– Som ung er man i en fase der man kjenner på forskjellige ting. Vi håper at «MindBuddy» kan være en plass man kan oppsøke, hvor man kan normalisere ting og sette det i system. Det kan gi en innsikt i hvordan egne tanker og følelser fungerer. Vi ønsker å være der for unge utøvere, og være noen som avdramatiserer situasjoner og viser at mental trening har en effekt som kan skape en god følelse, sier Daviknes



Appen vil hjelpe unge i idretten til å få personlig hjelp og tips til mental trening, samtidig som man kan komme i kontakt med andre i ulike «communities» forum for å dele felles utfordringer.

– For de som trenger ordentlig personifisert hjelp, så tror jeg den terskelen blir lavere for å ta opp dette gjennom appen. Dette kan også føre til at terskelen blir lavere for å ta i bruk idrettspsykologer og mentale trenere i idretten, uttaler Daviknes.



- Det jobbes veldig mye med brannslukking i toppfotballen

Inspirasjonen bak prosjektet er basert på flere inntrykk og erfaringer fra en lang idrettskarriere.

– Min erfaring er at det jobbes veldig mye med brannslukking i toppfotballen. Man går ofte og venter til bobla sprekker og knekker sammen før man ber om hjelp, sier Tollås Nation.



ERFAREN: Jonatan Tollås Nation har lang erfaring med toppidrett og det å håndtere mentalt press. Foto: Lage Ask / TV 2

– Da jeg la opp så hadde jeg veldig lyst til å gjøre noe innenfor mental helse og livsmestring spesielt rettet mot unge utøvere. Intensjonen er å forberede dem på voksenlivet, fortsetter den reflekterte 33-åringen.



Rapporter viser til at tallene er enormt høye for unge mennesker som sliter med angst og depresjoner i junioralder i idretten.

– Det er så mange faktorer som spiller inn når man er ungdom. Det er idretten, skole, sosiale settinger og sosiale medier. Det å ha noen verktøy for å kunne håndtere alt det presset tror jeg er veldig fint, utdyper Tollås Nation og tilføyer:



– Det er ikke sånn at vi skal drive med noe klinisk behandling av de som sliter. Det handler om å jobbe forebyggende og gi ungdommen et digitalt verktøy som de kan bruke på sine premisser, og som er personlig tilpasset hver enkelt.



TAR GREP: Jonatan Tollås Nation ønsker å forebygge mentale utfordringer for unge gjennom prosjektet. Foto: Lage Ask / TV 2

Nå ser den tidligere Vålerenga-kapteinen frem til å hjelpe unge mennesker i prestasjonsbaserte miljøer.

– Det er veldig mange som graver seg ned etter en kamp, og som sier til seg selv at de ikke er gode nok. Hvis den indre dialogen og stemmene i hodet ditt kun er kritiske så påvirker det selvfølelsen din. Det å kunne lære seg å trekke frem positive opplevelser og være mer optimistisk på egne vegne er ekstremt viktig. Der har vi lyst til å hjelpe til, konstaterer Tollås Nation.



Nå skal Tollås Nation og teamet rundt «MindBuddy» gjøre en pilot med NFF og noen klubber på nyåret.