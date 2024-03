Frustert Glimt-profil ber om klubbytte

Allsvenskan-klubben har i det siste forsøkt å hente midtstopperen, men har ifølge TV 2s opplysninger blitt møtt med en iskald skulder av Bodø/Glimt.



Etter salget av Isak Helstad Amundsen til Molde, ønsker ikke Glimt å slippe nok en midtstopper.

– Jeg kan ikke legge skjul på at jeg ønsker meg en overgang. Jeg respekterer selvsagt at jeg er under kontrakt med Bodø/Glimt, men når veien fram til spilletid virker så lang som den gjør nå, så håper jeg på forståelse for at jeg synes dette er interessant. Jeg er i en alder der jeg trenger spilletid med tanke på resten av karrieren, sier Lode.

Han sier han ikke ønsker å uttale seg mer om saken på nåværende tidspunkt.

Avisa Nordland har også omtalt saken.

Slik TV 2 forstår det har Bodø/Glimts krystallklare avvisninger frustrert Lode, som i løpet av to perioder står med hele 119 kamper for Glimt i Eliteserien.

Håkon Evjen (f.v.), Erik Botheim på Malmö, Marius Lode og Patrick Berg på Marbella forrige måned. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

«Er du bare så dårlig!?»



I løpet av vinteren har det knapt blitt spilletid for rogalendingen, som nå altså ønsker å forlate Bodø/Glimt.

Tidligere i vinter åpnet Lode opp om frustrasjonen han følte på i fjor, da han plutselig var ute av laget etter å ha vært en bærebjelke i lang tid.

– Skal jeg være ærlig med deg, så er det ikke til å legge skjul på at det har vært tøft, sier fortalte han.



Han var dypt fortvilet.

– Jeg hadde hatt flere dårlige opplevelser en stund der, og etter hvert blir det nok også en mental greie. Jeg begynte å stille meg selv spørsmål. «Har du det som skal til lenger?» eller «Er du bare så dårlig!?». Det ballet nok litt på seg, uttalte Lode.

Sport manager i Bodø/Glimt, Håvard Sakariassen, har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken tirsdag kveld.