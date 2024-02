Freste etter seier: – Vi respekterte ikke oss selv

Alfred Johansson fikk sin første seier som Rosenborg-trener i fredagens treningskamp mot Aalesund. Trønderne vant 2–1.

Unggutten Sigurd Sæveraas scoret det avgjørende målet på Koteng Arena. Treningskampen ble imidlertid ingen braksuksess for RBK.

Rosenborg fikk det ikke helt til å stemme i første omgang, og lå fortjent under 0–1 til pause mot fjorårets sisteplasserte i Eliteserien.

Sæveraas, som spilte 4. divisjon for Kvik i fjor sommer, avgjorde kampen i det 82. minutt etter at Ole Selnæs utlignet like etter pause.

– Et steg bakover

Trøndernes nye trener, svenske Alfred Johansson (33) var langt fra fornøyd med hvordan laget fremstod.

– Det var et steg tilbake fordi i dag respekterte vi ikke oss selv, vi respekterte ikke spillestilen og vi respekterte ikke verdiene vi har og hvordan vi vil fremstå. I dag var det et steg bakover, sier han til TV 2.

33-åringen mener likevel det ikke er unaturlig med litt motgang.

– Jeg har ingen forklaring, at det var derfor eller noen har sovet dårlig, men én enkel forklaring på slike situasjoner, er at når du er i utvikling, så er ikke den utviklingen lineær. Det går ikke rett frem fra uke til uke, iblant blir det et steg tilbake, men så blir det bedre i morgen igjen. Det var en slik situasjon i dag, sier han, og legger til:

– Det var altfor, altfor dårlig, og det er ekstremt lærerikt.

– Ikke noe dramatisk

Selv om Rosenborg lå under til pause etter en blytung førsteomgang, var det ingen hårføner som ventet spillerne.

– Veldig få beskjeder. Vi hadde en stille og rolig prat om hvordan vi vil fremstå og hvordan spillerne selv opplevde det, det var ikke noe dramatisk, sier Johansson.



– Kan man likevel si at det er en kvalitet å vinne på en dårlig dag?



– Det kan du si, men når jeg ser på prestasjonen i dag er det ikke godt nok.

Senere i februar drar Rosenborg på treningsleir til Marbella, hvor de blant annet skal spille mot Brann.

