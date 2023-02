Freser: – Totalt galskap

HamKam - Start 1-2

Se høydepunktene fra den spinnville fotballkampen i videovinduet øverst!

Rødt kort, frisparkperle, akrobatikk, keepertabbe og høy temperatur. Oppgjøret mellom Obos- og Eliteserielaget hadde det meste.

HamKam-trener Jacob Michlelsen reagerer på at de ikke fikk spille kampen med elleve mann, etter at keeper Marcus Sandberg ble utvist etter en halvtime.

– Det forstår jeg ingenting av. Vi betaler ganske mye for å komme på treningsleir og for å spille elleve mot elleve og øve oss. Når to lag begge er enige om at det er ok å sette ny mann inn, er det totalt galskap at vi ikke kan få lov til det, tordner Michelsen.

REAGERER: HamKam-trener Jakob Michelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Dommerteamet lot ikke Hamkam og Start få viljen sin.

– Vi er underlagt noen regler fordi folk gambler på kampene. At vi i den grad skal støtte gambling skjønner jeg ingenting av, når vi begge var interessert i å spille elleve mot elleve, sier Michelsen.

Overfor norsk presse henviser dommer Marius Hansen Grøtta til regelverket og vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Når det er sagt er det vår egen feil, for det røde kortet var soleklart, men i og med vi er på treningsleir er det tåpelig at vi skal spille en time i undertall, fortsetter den danske treneren.

Start-trener Sindre Tjelmeland forteller at de ønsket at «Kamma» skulle få fullføre kampen med elleve mann.

– Jeg synes det er dumt at vi skal spille mot ti mann når man er her nede og vi vil få mest mulig øving. Kampen blir annerledes derfra og ut, sier Tjelmeland.

Klønete rødt kort

Det 29 minutter før ting begynte å skje, da HamKams nysignering Sandberg var på bærtur.

Svensken brukte hånden til å stoppe et gjennomspill, som i og for seg ikke er noe oppsiktsvekkende. Problemet var bare at det var utenfor boksen.

Dermed ble det en tidlig avslutning på kampen for Sandberg, som måtte se det røde kortet. Situasjonen toppet seg med at Tom Strannegård limte frisparket som ble tildelt i krysset.

Se den vakre scoringen i videovinduet under:

Like før pause kunne Start strekke hendene i været igjen. En nydelig stikker fra Strannegård traff Fabian Østigård Næss, som trengte to muligheter, men på den andre satt den i garnet.

2-0-scoringen ble markert med akrobatikk fra øverste hylle.

– Det er litt av en feiring, kommenterte TV 2s Magnus Drivenes.

Bisarr tabbe

Lagene gikk til pause og man skulle tro at det ville roe seg i andre omgang, men det tok et minutt før det oppsto en ny spesiell situasjon.

En Start-spiller gikk i bakken, som provoserte lagkamerat Zakaria Sawo, som svarte med å dytte kaptein Aleksander Melgalvis ned på gresset.

– Det er helt ellevill temperatur, rett i bakken med Melgalvis. Dette er unødvendig. Det tar ikke minuttet før det er helt Texas på banen her, kommenterte Drivenes.

HamKam skulle få scoringen sin. Et tilbakespill kom mot Nicholas Hagen, som utrolig nok bommet på å dempe ballen. Den trillet dermed inn i nettet.

– Hva skjer? Har du sett for en tabbe? sa en smått sjokkert kommentator.

De siste 20 var noe roligere, og Start vant 2-1.