Frank (38) var best i fjor – røper sine hemmeligheter

Frank Pedersen fra Stavanger gikk til topps i Eliteserien Fantasy i fjor, i konkurranse med 32 000 managere.

– Det var litt overraskende og gikk over all forventning. Jeg skjønte ingenting på et tidspunkt og det var bare grønne piler. Det var gøy, sier han selv om bragden.

I år har allerede over 30 000 spillere registrert seg. Pedersen kommer med følgende tips til nye managere:

– Planlegge godt og angripe når det er mulighet, som når det er «dobbeltrunder.» I tillegg være tidlig på trender, sier norgesmesteren som blant annet var rask på labben med å hente RBK-toppscorer Casper Tengstedt forrige sesong.

I Eliteserien Fantasy handler det om å sette sammen laget fra Eliteserien som du tror vil få flest poeng innenfor et stramt budsjett på 100 millioner virtuelle kroner. Sett deg inn i reglene her!

Dobbeltrunde er når et lag har to kamper i en runde, som naturligvis vil gi større mulighet for poeng for spillerne som har det.

Fremskyndte kamper mellom Bodø/Glimt - Odd, Molde - Aalesund og Rosenborg - Brann gjør at disse lagene vil få dette allerede i runde fire.

– Dette er en runde hvor det kan komme store utslag og her kommer jeg nok til å spille chipen «Rik onkel», sier Pedersen.

– Styr unna denne spilleren

– Jeg skal velge de spillerne jeg har mest tro på, hvis jeg bommer får jeg heller ta et tidlig wildcard, sier fjorårets vinner.

Før laget blir presentert blir han spurt om hvem som er såkalte «must haves».

– Fra Brann kommer jeg til å ha tre stykker. Bård Finne, Mathias Rasmussen og David Møller Wolfe eller Felix Horn Myhre. I tillegg må man ha Hugo Vetlesen fra Bodø/Glimt.

– Og hvem bør styres unna?

– Spissene til Bodø/Glimt, fordi det er usikkert hvem som starter. Magnus Wolff Eikrem (Molde, 11.5 millioner) hadde jeg også vært forsiktig med.

– STYR UNNA: Fjorårets vinner i Eliteserien Fantasy advarer mot å velge Molde-stjerne Magnus Wolff Eikrem. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Pedersens lag

Keepere: Sten Grytebust (Aalesund, 4.5 millioner) og Andreas Albertsen (Sandefjord, 4.0 millioner).

– Vil bruke minst mulig penger her. Grytebust tror jeg kan ha en del redninger selv om han ikke alltid vil holde nullen.

I forsvar kan det være lurt å identifisere de spillerne i hvert lag som kan sanke målpoeng.

Forsvar: Martin Linnes (Molde, 7.0 millioner), David Møller Wolfe (Brann, 5.0 millioner), Conrad Wallem (Odd, 5.0 millioner) , Nicolai Næss (Stabæk, 4.5 millioner), Fabian Holst-Larsen (Strømsgodset, 4.0 millioner).

– Forsvarsspillere som spiller midtbane eller høyere i banen er lurt, som Wallem i Odd er et eksempel på. Næss ser jeg på den beste til 4.5 millioner.

Midtbane: Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt, 11.0 millioner), Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt, 13.0 millioner), Milan Jevtovic (Odd, 7.5 millioner), Mathias Rasmussen (Brann, 8.0 millioner), Danilo Al-Saed (Sandefjord, 6.5 millioner).

– Jeg ønsker et 3-5-2-lag med en midtbane jeg føler det ligger mye poeng i, sier Pedersen som trekker frem Odds Milan Jevtovic som en joker.

– Han har vært god i treningskampene og leverte også bra for meg i fjor. I tillegg tar han straffene.

Angrep: Bård Finne (Brann, 8.5 millioner) , Kasper Høgh (Stabæk, 6.5 millioner), Julian Gonstad (HamKam, 4.5 millioner).

– Finne er sikker og blir trolig kaptein. Det ser også ut til at Kasper Høgh blir klar og da blir han den andre spissen. Gonstad er en av spissene som har rimeligste pris og skal sitte på benken.

Det gir følgende lag:

– Det kan komme endringer inn mot fristen, advarer Pedersen.