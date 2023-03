Fra «underdogs» til tittelkamp - dette er RBK-duoens spesielle historie

De er født med fire dagers mellomrom. Han ene er oppvokst på Ullevål, mens han andre holdt til et kvartes gange ned i gata, nærmere bestemt Marienlyst.

Oscar Aga og Leo Cornic møtte hverandre på fotballbanen for første gang som 14-åringer. Siden har de stort sett tråkket på samme sti.

– Det er veldig kult. Hadde du sagt det til meg i januar 2020 er jeg ikke sikker på at jeg hadde trodd på det, sier Cornic til TV 2, før Aga legger til:

– Vi får bli sånn som Zlatan og Maxwell som bare drar til Ajax, Barcelona og PSG sammen.

Bestekompisene fra Oslo møtte altså hverandre for første gang på en kretssamling i 2015. Siden har fotball ført dem sammen gang på gang.

«Underdogs»

Leo Cornic ble presentert som ny Rosenborg-spiller allerede på sensommeren i fjor. Et drøyt halvår senere kom målsniken Oscar Aga.

Det var ingen tilfeldighet.

– Han har jo jobbet litt for å få meg hit. Vi har jo snakket sammen siden jeg så at han dro til Rosenborg i sommer og se hvor bra det har gått for Leo siden det. Vi snakket en del sammen før overgangen om at det hadde vært kult å spille sammen, sier Aga.

Og sånn har det egentlig alltid vært for de to kompisene. De ønsker å spille sammen.

SAMMEN I GULT: Her poserer Oscar Aga og Leo Cornic sammen med tidligere Grorud-trener Eirik Kjønø. Foto: Privat

Skrur vi tiden tre år tilbake, var rollene nemlig omvendt. I januar 2020 var det Aga som ble utslagsgivende for at Cornic meldte permanent overgang til Obos-ligaen og bunnlaget Grorud.

– Jeg var usikker på hva jeg skulle, om jeg skulle signere en ny kontrakt med Vålerenga eller gå til Grorud, sier Cornic og fortsetter:

– Jeg ville egentlig forsikre meg litt om at Oscar gikk til Grorud for at jeg skulle gå dit selv. Jeg føler det er en spiller som gjør meg bedre.

I 2020 berget de plassen i Obos-ligaen i siste kamp og ble samtidig Fotball-Norges nye kjæledegger gjennom TV 2-serien «Grorud Underdogs».

Bittert hos «Söta bror»

Tiden sammen mellom motorvei, skog og høyblokker i Grorud gjorde også duoen aktuelle for større oppgaver.

LITE TILLIT: Aga ble toppscorer i Obos-ligaen med 24 scoringer i 2021. I Sverige ble det med bare tre fulltreffere. Foto: Krister Andersson / BILDBYRÅN

Etter 2020-sesongen signerte Cornic for den svenske toppklubben Djurgården. Åtte måneder senere fulgte Aga etter til Sverige da han ble en del Elfsborg.

Oppholdet i Allsvenskan ble imidlertid aldri helt som de to hadde sett for seg.

– Jeg hadde jo fått inntrykk av at jeg skulle spille mye mer da jeg signerte. Så var det en spiss som skulle bli solgt som ikke ble solgt, og så ble det liksom litt tredjevalget der. Det ble ikke helt sånn som jeg hadde tenkt, sier Aga, som endte med tre mål på 250 minutter for Elfsborg.

Enkelt var det heller ikke for kameraten i den svenske hovedstaden.

TØFT: Oppholdet i svenske Djurgården ble aldri helt slik Cornic hadde sett for seg. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Jeg syntes det var tøft. Jeg hadde kanskje ikke så utrolig mye utenfor fotballen, så når det gikk som det gikk var man kanskje litt lenger ned enn det man trenger å være når man har litt andre ting å lene seg på.

Gjenforent i Trondheim

Med kun 15 kamper på halvannet år i Djurgården valgte Cornic Trondheim og Rosenborg i fjor sommer da trønderne jaktet en ny høyreback.

– Jeg trives veldig godt. Jeg ble veldig godt tatt imot og så fikk jeg jo mye spilletid med en gang. Det hjelper jo det. Jeg er veldig fornøyd, sier Cornic om sitt første halvår på Lerkendal.

Den kommende sesongen skal han igjen dele det grønne gresset med bestekompisen fra Oslo. At Cornic allerede var på plass, ble til slutt avgjørende for at også Aga endte opp i bartebyen.

TALENTER: Duoen er blant de mest lovende i sine respektive posisjoner og har spilt en rekke aldersbestemte landskamper sammen. Foto: Privat

– Det betyr jo mye det, spesielt for meg som kommer hit som helt ny. Når du er på trening er det fullt fokus, men når du er hjemme eller blant venner så kobler man helt ut. Det er viktig for at man ikke bare skal gå og tenke fotball hele tiden. Da blir man gæren.

Nå skal 22-åringene, som sammen har en rekke aldersbestemte landskamper for Norge, igjen kjempe sammen. Forrige gang de gjorde det handlet det om å unngå nedrykk fra nivå to i norsk fotball.

Nå skal de kjempe om gull i Eliteserien.

– Det er jo krav og forhåpninger når man spiller i Rosenborg. Det er et press om å være i toppen, sier Aga.

– Jeg føler at for å ta gull må vi nesten ta kamp for kamp. Vi har jo mål om topp tre, det har vi hvert år. Men jeg skal ikke dra på med noen overskrift nå før sesongen har startet, det skal jeg ikke, avslutter Cornic med et smil.