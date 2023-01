Fra blakk 1. divisjonsklubb til millionbutikk: – Et mønsterbruk

SNART HAMMARBY-KLAR: August Mikkelsen er bare detaljer unna en overgang til svenske Hammarby verdt over 20 millioner kroner. Det betyr at Tromsø nok en gang kan krysse av for et millionsalg på en spiller de selv har utviklet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

En sterk 7.-plass i Eliteserien i fjor – og spillersalg for vel 35 millioner i år når overgangen til August Mikkelsen til Hammarby snart blir bekreftet viser litt av kontrastene.

– Det var tøffe tider i 2020. Selv om vi kuttet på omtrent det som var å kutte av utgifter, så gikk vi fortsatt i minus. Vi måtte ta grep, sier sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen.

Han var assistenttrener da Gaute Helstrup ble ansatt som Tromsø – trener i mai 2020.

Klubben skjønte at de måtte gjøre noe.

Et av grepene man tok tak i, var spillerlogistikken. Spillergruppen var aldrende, hadde lite salgsverdi og en oppfriskning måtte til.

Selv gikk Kræmer-Andressen av feltet som assistenttrener i løpet av sesongen for å kunne fokusere mer på spillerlogistikken.

– Spillerstallen vår var verdt lite. Vi måtte gjøre noe for å øke salgsverdien på spillerne. Det er det vi får betalt får nå, sier Kræmer-Andressen.

Han understreker at klubben allerede hadde et sterkt akademi - bygget opp over flere år - på denne tiden. Likevel er det ingen tvil om at det ble staket ut en ny felles kurs på A-lagsnivå, med hovedtrener Gaute Helstrups velsignelse.

– Hele klubben, med Gaute i spissen, har vært ganske tydelig på hva vi har ønsket å gjøre, sier Kræmer-Andressen.

ENDREDE ARBEIDSOPPGAVER: Lars Petter Kræmer-Andressen var lenge med på feltet som assistenttrener for Tromsø. Nå rendyrkes han som klubbens sportssjef. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er imponert.

– De har blitt et mønsterbruk og et forbilde, særlig for de mindre klubbene i Norge, sier han.

Finner gull på lavere nivå

Selv fikk Kræmer-Andressen ansvaret for klubbens spillerlogistikk i starten av 2020-sesongen. Siden har jobben han blitt spisset ytterligere gradvis.

I desember i fjor rykket han opp til rollen som sportssjef.

I tillegg har tidligere Sarpsborg- og Aalesund-spiller Jo Nymo Matland de siste årene jobbet som klubben speider i Oslo-området på en 20 prosent stilling. Den er nå økt til 100 prosent.

Sammen har Tromsø funnet gull: Warren Kamanzi (Ranheim), Eric Kitolano (Ull/Kisa) og Tomas Totland (Sogndal) er alle spillere TIL har solgt videre med milliongevinst.

– I norsk fotball er det mange unge, gode spillere som fortsatt ikke har fått sjansen i Eliteserien. Mange av de vi vurderer har kanskje ikke fått sjansen i en stor klubb, men utvikler seg voldsomt enten i 1. divisjon eller 2. divisjon før de går videre. Det er litt der vi må finne spillerne våre, sier Gaute Helstrup.

MILLIONBUTIKK: Warren Kamanzi kom gratis til Tromsø fra Ranheim. I vinter ble han solgt til franske Toulouse for over seks millioner kroner. Kamanzi er en typisk TIL-signering de siste årene. Foto: DAMIEN MEYER

I tillegg til salgene av trioen nevnt over, er Sakarias Opsahl, Casper Øyvann og Niklas Vesterlund (nivå to i Sverige) eksempler på spillere som klubben har hentet fra lavere nivå og som har tatt store steg.

Foran årets sesong har TIL igjen rekruttert fra lavere nivå. Yaw Painstil er hentet fra Kjelsås i 2. divisjon, mens Vegard Erlien er signert fra Ranheim.

Yaw Amankwah tror dessuten at spillestilen til Tromsø har vært en medvirkende årsak til at spillerne deres nå er attraktive.

– Tromsø har valgt en helt tydelig retning under Helstrup, både når det gjelder hvordan de skal spille og hvilke spillere de skal satse på. I en hverdag der tabellen hele tiden er en stressfaktor, er jeg utrolig imponert over hvordan de har stått last og brast ved stilen sin på tross av noen skikkelige skreller. De har tør å spille en fotball som er utviklende og ikke minst et godt utstillingsvindu for spillerne, sier Amankwah.

Dette leter TIL etter

Av de åtte spillerne nevnt overfor, er Eric Kitolano – som nå er Molde-spiller – den eldste med sine 25 år. Resten er i starten av 20-årene.

– Vi er egentlig ganske bevisst på at vi ønsker oss litt yngre spillere. Vi har ikke noen absolutte tall, og utviklingspotensiale er viktigere enn alder, men optimalt sett ønsker vi spillere som er gått nede i 20-årene og som kan være et salgsobjekt over tid, sier Gaute Helstrup.

Rent sportslig er det også noen spesielle ting Tromsø er på jakt etter:

– Vi prøver å se etter spillere som har en X-faktor og som har noen kvaliteter som skiller seg ut. Det kan være måten spilleren forstår spillet på, det kan være fysisk eller det kan være andre ting, sier Tromsø-treneren.

Sportssjef Kræmer-Andressen er opptatt av at Tromsø skal vite mye om spillerne de henter. Blant annet handler det å finne ut om spillerne tåler mye trening.

– Det er jo der det aller viktigste arbeidet blir gjort: Da må man tåle mengde. Samtidig har vi jo tatt grep for at forholdene skal bli lagt best mulig til rette for å trene mye. Det var blant annet en av årsakene til at vi skiftet kunstgress i fjor. Fordi det skal være mer skånsomt, sier Kræmer-Andressen.

Gaute Helstrup utdyper:

– Nederst på lista er nok spillere som er skadeplaget, tåler lite trening og har lite lyst å ta læring. Vi ønsker spillere som kan trene godt og har et brennende ønske om å utvikle seg, sier TIL-treneren.

STOLT: Gaute Helstrup mener hele Tromsø Idrettslag har tatt grep de siste årene. Han hyller også utviklingen rundt klubben - blant annet i supportergrupperingen Forza Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Hyller spillergruppa

Helstrup mener dessuten spillergruppa i Tromsø skal ha sin del av æren for suksessen de siste årene: Fordi de har bidratt til å pushe hverandre og skapt et godt miljø.

Det mener han blant annet har bidratt til at egenproduserte spillere som Jacob Karlstrøm (Molde) og August Mikkelsen (Hammarby) har blitt solgt til større klubber.

– Det aller viktigste er det vi gjør i morgen. Vi som er aller tettest på sport er klar på at den aller viktigste jobben gjøres i treningshverdagen. Det er der vårt største fokus er, sier Helstrup.

Nå har Tromsø gått fra 1. divisjon og røde tall til å bli en klubb å regne med på øvre halvdel av Eliteserien.

Sportssjef Kræmer-Andressen lover at klubben fortsatt skal drive edruelig framover selv om millionene har tikket inn i vinter, mens Gaute Helstrup virker å ha beina solid plantet på jorda.



– Jeg tror vel egentlig ikke at vi har funnet en formel som skiller seg ut fra andre. Vi har noen fine historier nå, men det er små marginer i dette gamet. Vi har lykkes bra de siste årene, men det er ikke gitt at det samme skjer framover, sier han.