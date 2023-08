Fotballdommer Svein Oddvar Moen i rettssak etter skattesvik

Den profilerte fotballdommeren Svein Oddvar Moen innrømmer å ha unndratt seg et millionbeløp i skatt. Han har gjort opp for seg økonomisk, men må møte i retten.

Det skriver NRK, som forteller at Moen er siktet for grovt uaktsomt skattesvik. Saken mot ham skal gå i Haugaland og Sunnhordland tingrett 11. september.

Moen skal ha unndratt seg et beløp på 1.017.695 kroner i skatt i perioden 2014 til 2020.

– Vi ble oppmerksomme på forholdet etter en anmeldelse fra Skatteetaten. De har utført en kontroll av et enkeltpersonforetak som siktede hadde. Gjennom kontrollen oppdaget de at det er inntekter som ikke er oppgitt til beskatning, sier politiadvokat Camilla Levang til NRK.

Påtalemyndigheten tror ikke at Moen har handlet bevisst. Selv legger han seg flat, og han forteller at han ønsker å gjøre opp for seg og at han har betalt tilbake hele skattesummen.

– Jeg erkjenner å ha gjort feil, og dette har aldri blitt gjort med viten og vilje. Vi har kjent til at denne saken kommer, da det har pågått i tre år, sier Moen.

Grovt uaktsomt skattesvik har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

– Skattesviket er grovt i henhold til beløpets størrelse, og det har betydning for straffen han får. Det er sterkt formildende at han har erkjent forholdet, da det forenkler behandlingen, sier politiadvokat Levang.

Moen har dømt i Eliteserien og europeiske turneringer i en årrekke. Kommende helg er han ført opp som hoveddommer i eliteseriekampen mellom Odd og Sandefjord.

