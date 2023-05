Fotball-Norge koker før festen - nærmer seg magisk grense

Publikum kommer til å strømme til kamp på fotballens store festdag. Få full oversikt her!

Det nærmer seg den magisk grensen på 100.000 tilskuere totalt på fotballens festdag. Brann, Viking og Tromsø har alle solgt ut sine billetter i god tid før kamp, mens resten av lagene melder om raskt økende salgstall.

Få full oversikt over alle klubbenes billettsalg i faktaboksen nede i saken!

– Det hadde vært helt fantastisk å bikke 100.000, sier Pål Breen, kommersiell leder i Norsk Toppfotball.

– Det ligger og vipper. Det hadde vært rått om klubbene klarte den milepælen, sier Breen til TV 2.

Samtlige kamper i runden har avspark kl. 18.



Landslagssjef Ståle Solbakken gleder seg også stort til å følge runden.

– Jeg tror alle spillerne gleder seg til denne runden hvor det blir ekstra mye folk på tribunen. Det kommer en dag etterpå hvor det er treningsfri også. Nå er det ikke lenger (Uwe) Rösler som kommanderte spillerne til å trene på natta. Da rekker vel alle 17. mai-toget, smiler Solbakken.

Han merker at det er et økende engasjement for Eliteserien.

– Det er veldig positivt, og det er nok en genuin og liten demonstrasjon mot internasjonal fotball, sier Solbakken til TV 2.



Vil skape egen tradisjon

I hovedstaden er det ikke utsolgt, men Vålerenga nærmer seg en liten milepæl likvel.

– Vi passerer straks 13.000 solgte som vil være neste beste besøkstall på 16. mai på Intility, sier salgs- og markedssjef Mehran Amundsen-Anasari.

I fjor var det 14.357 tilskuere på det tilsvarende oppgjøret. Det tallet håper VIF å slå i dag.

– Hvis vi klarer å gjenskape salgstall på kampdagen fra i fjor, så er det mulig. Vi håper å selge over 1000 på dagen i dag. Vi skulle helst hatt fullsatt, men vi har ikke de 16. mai-tradisjonene som mange andre steder i Norge har. Oslo er litt annerledes.

Akkurat det håper Vålerenga å endre på ved å skape sin egen tradisjon.

– Vi ønsker å videreføre rivaliseringen mellom Oslo og Hamar som vi har i ishockey. Det så vi en effekt av i fjor da det var samme oppgjør 16. mai. Så lenge begge lagene holder seg i Eliteserien, så håper vi på en tradisjon.

Responsen fra de tilreisende fra Hamar er også god. Det er solgt over 2000 billetter til HamKam-fansen.

Nærmer seg fullsatt: – Fantastisk

Til tross for tre strake tap i Eliteserien for Rosenborg og en klubb som er i sportslig krise, har det gått unna med billettsalget på Lerkendal før kveldens kamp mot Haugesund.

– Det er like før vi nærmer oss 21.000 solgte billetter. Det er ganske tynt igjen på tribunene. Nå åpner vi opp seter med redusert sikt, sier publikumssjef Pernille Sørlie i RBK.

Det går mot utsolgt på trøndernes storstue som huser 21.142 plasser.

Publikum virker ikke å ha snudd ryggen til laget som er nummer 12 i Eliteserien.

– Det er fantastisk, og et kjempetrykk for å få plasser. Her skal vi sammen snu skuta, sier Sørlie.



Krise i AaFK, men håper på 10.000

Hos Lillestrøm er det solgt rundt 8200 billetter, som betyr at det er 2000 ledige plasser.

– Vi er fornøyde, vi. Det har vært mange kamper i det siste, og så er det cupfinale. Det blir veldig mange kamper for publikum, forklarer salgsansvarlig Jørgen Heen Enger.

Han håper de skal nå 9000 solgte billetter.



Foreløpige salgstall 16. mai Aalesund - Molde: 8750 Brann - Stabæk: Utsolgt 16.750 Lillestrøm - Sarpsborg 08: 8200 Rosenborg - Haugesund: 21.000

Strømsgodset - Sandefjord: 5200 Viking - Odd: Utsolgt 15.500 Vålerenga - HamKam: 13.000 Tromsø - Bodø/Glimt: Utsolgt 6687 Oppdatert kl. 11.

Jumbolaget Aalesund har hatt en grusom sesongstart, men publikum er likevel klar til å støtte laget mot erkerival Molde. Klubben har solgt 8750 billetter.

– Vi håper på et sted mellom 9500 og 10.000, sier salgs- og partneransvarlig Tarjei Aase Omenås til TV 2.

Utsolgt blir det heller ikke i Drammen. Leder for privatmarked Signe Rismyhr Engelund opplyser at det er solgt 5200 billetter til Marienlyst-dysten mot Sandefjord.

– 6000 er målet. Vi er realistiske, for vi har jo ikke vært på øvre halvdel på mange år. Men det er meldt fint vær utover dagen, så det kommer nok bra med folk, sier hun.