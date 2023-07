Første RBK-seier for Maalen

Rosenborg – Tromsø: 2–1

Rosenborg kom fra tre strake tap da de tok imot tabelltoer, Tromsø, på Lerkendal.

Søndag satte de en stopper for tapsrekken og sikre Svein Maalen sin første seier som trener, da Ulrik Yttergård Jenssen setter ballen i mål på overtid.

– Det var ufattelig deilig å score. Den seieren har vi ventet lenge på, sier Ulrik Yttergård Jenssen like etter kampslutt.

På Tromsø spiller nemlig storebror Ruben, noe som gjorde at det ble en ekstra deilig å sikre tre poeng.

– Det er klart at det ble ei lita energiutladning for min del, så jeg må bare å beklage for heftige jubelscener. Jeg er glad i Tromsø, men nå spiller jeg for Rosenborg og hjertet mitt banker mest for dem. Det var ufattelig deilig å score.

Storebror Ruben Yttergård Jenssen syns det er kjipt at broren ble matchvinner.

– Jeg syns at vi spilt en kamp litt under pari. Vi hever oss kraftig i andre omgang og det føles ut som at vi skal vinne, men så ødelegger vi for oss selv og Rosenborg får den på slutten, sier han.

– Tror ikke det er ofte Tromsø har kommet til Lerkendal som et topplag og Rosenborg har vært bunnlaget, sier TV 2 kommentator Endre Olav Osnes.

Før runden lå hjemmelaget på 12. plass med 13 poeng etter 14 kamper. Tromsø er på 2. plass med 27 poeng.

– Det smaker godt nå selvsagt, sier Svein Maalen etter å ha sikret seg sine første trepoeng som RBK-trener.

TIL-trener mener at de selv har skyld i kveldens tap.

– Det er vi selv som roter det til i dag, det er vi som gir dem seieren, sier Gaute Helstrup.

– Det er en variabel fotballkamp. Det er noen faser av spillet vi gjør veldig bra og så kan vi gjøre noen ting mye bedre enn det her. Jeg syns vi er feig i første omgang, fornøyd med å ha en stillingskrig der vi har delvis kontroll.

Første omgang var ikke preget av de største mulighetene, men fire minutter før pause fikk Ole Sæter en kontringsmulighet. Med hjelp av Carlo Holsa sendte Sæter hjemmelaget i føringen.

– Det var etter boka. Det var deilig. Vi har ikke hatt altfor mange sjanser i kampen her, så det er deilig at den ene som kommer sitt, sier Sæter til TV 2 like etter første omgang.



Bortelaget hadde ballen mest i løpet av de første 45, men fikk ikke komme til de store mulighetene på Lerkendal.

– Jeg syns vi er litt feige. Vi må tørre å angripe de enda litt mer, sier TIL-trener Gaute Helstrup til TV 2 like før andre omgang.

Like før timen var spilt fikk Tromsø sin største mulighet. Traoré hadde all verdens med tid, men avslutningen gikk like utenfor mål.

– Nå har gjestene fra «Nordens Paris» våknet, sier Osnes.

I det 63. minutt kom El Hadji Diouf inn for Yaw Paintsil og bare seks minutter senere utlignet innbytteren. Hans første mål for Tromsø, noe som han feiret stort. Det fikk han gult kort for.

Seks minutter før ordinær tid fikk Diouf et nytt gult kort etter en luftduell med Leo Cornic. Det gjorde at Tromsø måtte spille de siste minuttene med en mann mindre.

– Diouf må klare å holde hodet kaldere. Det første gule kortet virker veldig rart, men jeg har ikke sett det om igjen. Nå har han ekstremt mange gule og røde kort på ekstremt kort tid, vi kan ikke ha det slik, sier Helstrup etter kampen.



Det ble lagt til fem minutter av kampen og det utnyttet Ulrik Yttergård Jenssen godt etter en dødball. Sikret Rosenborg tre poeng.