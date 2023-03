Forlater Rosenborg: – Ser tynne ut

Stefano Vecchia er klar for Malmö.

HJEM TIL SVERIGE: Stefano Vecchias tid i Rosenborg er over. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Det skriver Rosenborg på sine sider. Svenske Expressen meldte tidligere at det var enighet mellom klubbene.

– Tusen takk for to fine år, skriver RBK på Twitter.

Sportssjef Mikael Dorsin forteller at svensken hadde et ønske om å gå til Malmö og begrunner valget med at klubben vil satse på unge fremadstormende spillere.

– Økonomien i overgangen er akseptabel, og helhetsvurderingen ble at vi kunne selge. Vi har stor tro på at de andre offensive spillerne i troppen kan ta nye steg og fylle skoene hans, sier Dorsin.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror sportssjefen har noen andre på vei inn.

– Tengstedt var enorm i fjor, Holse er ikke tilbake med det første og så reiser også Vecchia, innleder han og fortsetter:

– Rekdal hadde aldri latt Vecchia gå om han ikke har fått lovnader om at det skal komme noe annet inn, og der blir det viktig at trønderne treffer blink, sier Mathisen.

SLUTT: Stefano Vecchia med signaturfeiringen sin etter å ha scoret for Rosenborg mot Sarpsborg i fjor. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal var ordknapp rundt svenskens overgang på TV 2s Eliteserie-sending fredag.

– Det er stor interesse rundt Stefano. Det er alt jeg kan si rundt det, sa Rekdal.

– Hvis det ender opp sånn, er det at vi begynner litt på nytt. Det er den situasjonen du står i. Noen utskiftninger vil det alltid være. Det er fotballens mekanismer. Spillere kommer og går. Det betyr at nye får sjansen som ligger i vannskorpa, fortsatte RBK-treneren.

– Langt unna

Mandag signerte Elfsborgs Oscar Aga med trønderne. Han har tidligere spilt i Stabæk og Grorud.

Salgene av Tengstedt og Vecchia gir likevel en svakere RBK-utgave i år sammenlignet med fjoråret, mener Mathisen.

– Det gjør at Rosenborg ser tynne ut offensivt, og akkurat nå ser de ut til å være langt unna bredden og kvaliteten til Molde og Bodø/Glimt, slår TV 2s fotballekspert fast.

Den svenske angrepsspilleren kom til trondheimsklubben fra Sirius før 2021-sesongen og endte på ni mål på 16 kamper i Eliteserien i fjor.

– På sitt beste er Vecchia blant de beste offensive spillerne i Eliteserien, men han er også skadeutsatt og derfor ikke den mest stabile spilleren, mener Mathisen.

MÅ SE ETTER NYE: Kjetil Rekdal har et tomrom å fylle etter Casper Tengstedt og Stefano Vecchia. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere utskiftninger

Vecchia gjenforenes med sin tidligere trener Henrik Rydström, som ifølge Expressen var pådriveren for overgangen.

Rosenborg har også forsterket angrepet med kanadiske Jayden Nelson og islandske Isak Thorvaldsson.

Victor Jensen, som var på lån i RBK forrige sesong, har returnert til Ajax.

– Vi hadde en fantastisk utvikling i laget vårt i fjor, fra vi begynte i januar til sesongen var over. Vi må sannsynligvis gjøre noe lignende i år. Så må vi bare sørge for at vi får en bedre start, sier Rekdal.