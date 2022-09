Forklarer oppsiktsvekkende forvandling: – Vært sta

Dag-Eilev Fagermos Vålerenga har på drøye to måneder gått fra nedrykksstrid til medaljekamp.

26. juni: Vålerenga taper sin sjuende kamp i Eliteserien hjemme mot Odd og ligger på kvalikplass.

Flere ønsker Dag-Eilev Fagermo sparket, men sportssjef Joacim Jonsson freder treneren. Selv kalte hovedpersonen situasjonen for «krise».

Siden har det blitt åtte seire, én uavgjort og null tap.

Søndag kom trolig den trepoengeren som smakte best, mot erkerival Lillestrøm.

– Den stabiliteten nå, hva skyldes den? En fantastisk trener?

– Ja, svarer Fagermo bråkjekk, før han drar enda en humoristisk kommentar:

– Supporterne mente vi skulle starte litt rolig, slik at det ble spennende på slutten, gliser 55-åringen.

GOD STEMNING: Livet smiler for Dag-Eilev Fagermo (t.v) og Joacim Jonsson (t.h) Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han blir omsider mer seriøs i uttalelsen og peker spesielt på ineffektivitet og selvtillit.

– Vi fikk ikke maksimalt ut av laget i starten, det er ikke noe å legge skjul på. Nå scorer vi mål, som var det vi slet med først og fremst. Vi hadde spillemessige gode kamper, men var for lite effektive. Det har bedret seg og da blir det poeng, forklarer VIF-treneren.

Fagermo forteller at tålmodighet med to unge spillere har vært en nøkkel.

– Vi har vært sta med Osame (Sahraoui), som slet med målpoeng i starten. Likevel holdt vi han i laget og hadde troen på at det ville komme.

– Vi har også fått mer kreativitet med Odin Thiago Holm og forsterket litt, men snuoperasjonen skjedde før det, fortsetter VIF-sjefen.

– Etterlater dem som lik

Mental endring

En av forsterkningene, landslagsstopper Stefan Strandberg, merket hvordan laget var i en flytsone da han kom inn.

– Det er ikke mye som er bedre. Uansett om man slipper inn mål, har du en god følelse og er overbevist om at det kommer til å gå veien, sier Strandberg til TV 2.

– Når det butter i mot får man fort mye høye skuldre. Fotball og idrett handler ekstremt mye om det mentale, mener Strandberg.

Vålerenga har fem poeng opp til Lillestrøm på tredjeplass. Det tror en medaljesugen Fagermo de kan ta igjen.

– Det er mange poeng å spille om og Lillestrøm er absolutt mulig å hente inn. Molde vinner ligaen, så står resten av plassene mellom oss, Bodø/Glimt, Lillestrøm og Rosenborg, spår VIF-treneren.

Sahraoui var banens beste med to mål og én assist mot LSK. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen kalte prestasjonen for «landslagsklasse».

– Det er morsomt å ha den godfølelsen når det flyter. Ikke bare for meg, men for hele laget. Det har vi jobba veldig hardt for etter den nedturen vi har hatt, sier Sahraoui selv om hvordan det har snudd.

– Kan forsvinne i januar

Skulle det skje kan det fort bli vanskelig å beholde den lokale yndlingen.

– Har du utlandet i bakhodet?

– Ja, det har alle sammen. Alle vil ut og vise seg selv og det gjelder meg også. Den tid kommer når den kommer. Jeg fokuserer på det jeg kan gjøre her og nå, sier Sahraoui ydmykt.

– Det kan skje i januar, for det er et spesielt vindu på grunn av VM i Qatar. Jeg tror det blir mer handling i de store ligaene og da kan Osame ryke, sier Fagermo.

– Fortsetter han å levere på det skyhøye nivået han gjør nå kan han spille i hvilken liga han vil, hevder lagkamerat Strandberg.