For med 1-1 mot Sandefjord på Lerkendal i runde tre havnet Rosenborg kraftig ned på jorden igjen etter fire poeng mot Viking og Molde i kampene før.

Til TV 2 erkjente Rosenborg-trener Kjetil Rekdal at de hadde vært gjennom en svak treningsuke, og kalte spillerne for seige, upresise, tafatte og litt «dauvve».

Nå forteller profilen at det har blitt tatt grep blant spillere og trenerteam.

– Vi har prøvd å få inn energi i laget. Det har vi klart. Det å kreve kvalitet fra hverandre og ta ansvar for den jobben du gjør på feltet, det gjelder oss alle, sier Rekdal i TV 2-programmet «Fotballfeber».

SKUFFET: Rosenborg og kaptein Markus Henriksen i hjemmekampen mot Sandefjord. Foto: Jan Kåre Ness

– Oppsiktsvekkende

Fredag forklarte RBK-treneren utspillet som kom i etterkant av kampen mot Sandefjord, hvor han kritiserte svak innsats på trening.

– Det var en liten fokusforskyving fra min side. Det er bedre at det skrives og spekuleres om en dårlig treningsuke, enn at spillerne blir angrepet for «rævva» prestasjoner, sier RBK-treneren.

– Er det taktisk fra din side?

– Det kan du godt si, men vi er der vi er. Vi er et ungt lag med unge spillere som skal etterleve enorme krav og forventinger med å være i Rosenborg. Det er ikke alltid like enkelt.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt fulgte intervjuet i studio i «Fotballfeber» . Den tidligere landslagsmålvakten var overrasket.

– Han (Rekdal) sier at han selv brukes som avledningsmanøver. For å få fokus vekk, så planter han noe annet ut. Det er litt oppsiktsvekkende, sier Thorstvedt.

Eksperten mener det har skjedd en stor endring i norsk fotball.

– Det er flere trenere i Eliteserien som har pratet om en dårlig treningsuke. Det hørte du aldri før, slikt la man lokk på, sier Thorstvedt.

– Det kan og være at han (Rekdal) bruker det for å vekke egne spillere, at man kan ikke holde på sånn, fortsetter eksperten.

– Mange spørsmål

Thorstvedt mener Rekdal fortsatt leter etter hvordan Rosenborg skal spille. På treningsfeltet i Trondheim har det blitt drillet en 3-4-3-formasjon med Tobias Børkeeiet som midtstopper og canadiske Jayden Nelson på kanten.

Trondheim-klubben har vekslet med formasjonene 3-4-3 og 3-5-2 så langt denne sesongen.

– Det er klart du har en plan du går ut ifra, så er det ikke alltid det blir sånn du trodde det skulle bli. Det er en styrke å kunne endre litt mellom to formasjoner, sier Rekdal.



– Jeg synes det er bra at laget kan variere på et par ulike ting. Men varier du på grunn av at det er best mot den motstanderen du møter, eller er det for at du ikke finner noen svar? Det er fortsatt mange spørsmål med dette laget, sier Thorstvedt.

PS! Midtstopper Ulrik Yttergård Jensen måtte avbryte treningen fredag etter en kjenning, og kjemper en kamp mot klokka for å rekke bortekampen mot Odd på søndag.