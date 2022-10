For første gang på 23 år, har ingen fått sparken: – Positivt for norsk fotball på alle måter

PRESSET- MEN FREDET: Både VIF-trener Dag-Eilev Fagermo og KBK-trener Christian Michelsen har hatt tunge perioder i Eliteserien i år. I dag er klubbene klare på at det aldri var et reelt alternativ å skille lag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Like sikkert som at søndag kommer etter lørdag, har det vært at minst én Eliteserie-trener har fått sparken de siste 22 sesongene.

I år – med tre serierunder igjen å spille – ser det imidlertid ikke ut til å skje.

For første gang siden 1999, ser det ut til at ingen Eliteserie-trenere får sparken.

– Det første som slår meg, er at det er et symptom på at det har blitt prestert på et bra nivå i Eliteserien i år. På alle måter er det veldig positivt for norsk fotball at ingen klubber har sett seg nødt til å sparke treneren sin, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Eurosport har også omtalt den ganske så uvanlige situasjonen.

I Vålerenga deler sportssjef Joacim Jonsson oppfatningen om at ingen trenersparkinger er positivt for norsk fotball.

– Det å sparke en trener, har kjempenegative konsekvenser både omdømmemessig og med tanke på spillerstallen. En spillerstall skal jo gjerne være etter trenerens ønske, og skifter du trener, så bør jo den nye treneren ha en noenlunde lik filosofi. Men bytter du trener, så vil du jo gjerne forandre litt. Det gjør at du havner i en kulturkrasj og en jævlig vond sirkel. Det blir ofte en tap-tap-situasjon, sier Jonsson til TV 2.

Han tror imidlertid ikke at dette handler om en ny trend i norsk fotball.

– I år har vi vel hatt en mest forutsigbare ligaen. Absolutt alle lag, med unntak av Kristiansund, har prestert akkurat som forventet. Men i KBK er jo Christian Michelsen «Mr. Kristiansund» og ganske trygg på grunn av det. Bortsett fra det har alt vært som forventet. Ekspertene har aldri hatt det enklere med å spå Eliteserien, sier Jonsson – selv tidligere fotballekspert i Discovery.

Hyller VIFs forvandling

Selv om det per dags dato er Jerv, Kristiansund og Sandefjord som kjemper mot å unngå nedrykk, er det ikke til å stikke under en stol at det er Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo som har hatt det største offentlige presset på seg denne sesongen.

Etter tolv serierunder lå Oslo-klubben på en særdeles skuffende 14.-plass, og flere VIF-supportere ropte på Fagermos avgang.

– Hos oss var det egentlig aldri en vurderingssak, sier sportssjef Jonsson i ettertid.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah mener Vålerenga denne sesongen har vært et eksempel til etterfølgelse.

– Selv om det har snudd litt i det siste igjen, så har det vært gøy å se Vålerengas utvikling. I juni virket det bekmørkt, det virket som om Fagermo hadde mistet garderoben og han selv virket ganske resignert. Men så klarte han jammen det å få VIF-skuta på skinner igjen. Det er en påminnelse om at det går an å snu det selv om det kan se ganske så mørkt ut, sier Amankwah.

Han mener også at Rosenborgs utvikling i år har vist at ting kan ta tid.

– I oppkjøringen der så det ekstremt stusselig ut, men nå virker det som om det har vokst fram en stor tillit mellom spillergruppen og trenerapparatet. De har fått mer og mer sving på det og nå begynner de virkelig å få betalt for arbeidet de har lagt ned, sier han.

Sportssjef Jonsson i Vålerenga påpeker at det finnes andre ting å endre på enn å bare skifte ut en enkelt trener.

– Vi gjorde noen endringer i troppen, rørte litt rundt der og og fikk ny energi inn. Samtidig sto vi foran alt fast ved spillestilen vår: Det tror jeg har skapt en trygghet i spillergruppa. Så fikk man etter hvert litt av svarene man ønsket seg, sier Jonsson.

Heller ikke i Kristiansund virker det å ha vært veldig aktuelt å fjerne Christian Michelsen.

– Jeg kom inn i klubben her først den 1. juli, men mitt inntrykk er at det helt siden da har vært bestemt at vi skulle stå løpet med Christian, sier daglig leder Eirik Hoseth.

Fire av fem lag fikk svakere resultater

Mens ingen har fått sparken i Eliteserien, er realiteten en helt annen i en del andre ligaer.

I Obos-ligaen har fire klubber (Stabæk, Mjøndalen, Grorud og Fredrikstad) valgt å skifte trener.

I Premier League er det bare spilt henholdsvis elleve og tolv kamper, men allerede har Bournemouth, Chelsea, Wolverhampton og Aston Villa fjernet sin manager. På toppen av det har Graham Potter gitt seg i Brighton for å ta over Chelsea.

I nabolandet Sverige har fem klubber sparket sine trenere. Ifølge en gjennomgang gjort av Discovery-journalisten Diljen Otlu, er det bare en av klubbene som har fått et bedre poengsnitt i ettertid.

– I Sverige har klubbene som har skiftet trenere, hatt veldig skuffende sesonger. Det er klubber som har gjort det dårligere enn forventet. Samtidig er jo det slik at det trenerne som i stor grad har bygget opp troppene. Og selv om man skifter trener, så skifter man jo ikke hele troppen. Sånn sett synes jeg det er logisk at det ikke gir noen automatisk supereffekt, sier Joacim Jonsson.

Yaw Amankwah tror det er en kjempestyrke for norsk fotball at samtlige trenerklubber, slik det ser ut nå, trolig fortsetter med samme trenerteam.

– Når du sparker en trener, så sparker du ikke bare en person. I mange tilfeller begynner du på bar bakke og river opp alt ved roten. Du skal erstatte en hel haug av spillere og det er en vanskelig øvelse, sier Amankwah.

Og selv om det kanskje ikke er en trend allerede, så er det liten tvil om at null trenersparkinger hittil i år er spesielt.

– Det er spesielt og overraskende, men personlig synes jeg det er en fin utvikling. Det har vært flere eksempler på trenersparkinger ikke har ført noe positivt med seg, sier Eirik Hoseth i Kristiansund.