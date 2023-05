– For å være litt klysete, så synes jeg det er digg

Rosenborg-lokomotivet har på ingen måte gått på skinner denne sesongen. Konduktøren for det hele, Kjetil Rekdal, tok en kjapp tur til familien på Hamar for å lade opp til tiden som kommer.

På hjemreisen til Trondheim hopper TV 2 på toget for en eksklusiv prat med «I».

– Det er noen som har fått underholdning på toget når de har hørt på oss, sier en glisende Rekdal, før han setter seg ned ved vinduet.

En spøkefull RBK-trener er samtidig dønn ærlig om flere temaer i dette store TV 2-intervjuet, blant annet:

Hva han synes om presset i RBK

Når en trener bør sparkes

Rosenborgs kritiserte taktikk

Medias «agenda og spredning av narrativ»

Har han tillit fra klubb og supportere?

Om han er redd for sparken

Går knallhardt ut mot media

For mange i Trondheim har fått nok av Rekdals Rosenborg. Seiersvante trøndere må finne seg i at deres favorittlag er nummer elleve i Eliteserien etter kun to seire på åtte spilte seriekamper.



Om kritikken, svarer RBKs profilerte trener:

– For å være litt klysete, så synes jeg det er litt digg også, jeg. At du må stå imot og tar imot så mye dritt. For den dagen du får det til er det mange som må krype i møkka, for å si det sånn.



Og blant de mange finner vi pressen. Rekdal er klar på hva han synes om medias dekning av ham og Rosenborg.

– Man blir overrasket en del ganger. Det lages agenda og det spres et narrativ, mener RBK-treneren.

FYRER LØS: Kjetil Rekdal mener journalister bør dekke Rosenborg mer balansert. Foto: Ole Martin Wold

Han utdyper:

– Jeg har ennå ikke sett at noen av journalistene har intervjuet en fagmann, som kan fortelle om hva han synes om Rosenborg, hva som er bra og hva som ikke er bra. De springer egentlig bare etter folk som mener det sammen som dem.

– Det er jo dårlig journalistikk da. Man burde fått det fra begge sider. Men det er Trondheim da ... Man får ikke gjort så mye med det.

Rekdal merker trøkket, og mener derfor det er ekstra viktig å se rasjonelt på ting og ta kommentarer med en klype salt.

– Når det butter litt imot, så er det vanskelig å finne noe positivt, for da er alt negativt uansett. Da er det feil, feil, feil, dårlig, dårlig, dårlig, dum, dum, dum, vekk, vekk, vekk, oppsummerer han.

– Kan ikke gå på banen med en taktikk som er selvmord

Rekdal har på ingen måte tenkt at han vil gi seg i Rosenborg. Han har det ikke i seg å gi opp, sier han. En optimistisk trener tror det snart vil løsne for den gamle storheten.

– Jeg skal ikke være Rosenborg-trener i evig tid. Dette er en epoke, men det er viktig å gjøre den epoken best mulig.

– Men man blir jo følelsesmessig investert i dette. Man blir jo glad i folkene og i klubben. Det er klart vi bryr oss. Du tar det jo tungt når du ikke kan glede publikum.

I 1-3-tapet mot Vålerenga fikk Rekdal og co. klar beskjed av Kjernen. «Her spilles artig og angrepsvillig fotball,» sto på et banner. RBK har kun scoret sju mål på åtte seriekamper.



– Jeg kan ikke sende et lag på banen med en taktikk som er selvmord. Du får ikke selvtillit av å tape kamper, for å si det sånn, svarer Rekdal.



OPPGITTE SUPPORTERE: Rosenborg-fansen ønsker seg mer underholdende fotball. Foto: Ole Martin Wold

Trenerprofilen setter pris på supporternes engasjement.



– Tenk om ingen brydde seg om oss! Om ingen kom på stadion eller ingen brydde seg når vi hadde gjort det dårlig... Det hadde vært kjedelig, det!

Men Rekdal påpeker samtidig at å bli buet på av egne supportere på Lerkendal ikke har noen positiv effekt på et lag med mange nye og unge spillere.

– Det hjelper jo oss ikke. Vi forstår at forventningen er at vi skal briljere og score mål, og så videre. Vi fikk det til i fjor, og så langt i år har vi ikke fått det til. Men det er lenge igjen av sesongen.

FULL FYR: Det koker rundt Rosenborg og Kjetil Rekdal om dagen. Foto: Ole Martin Wold

– Ikke så jævlig opptatt av å være populær

Misnøyen til Rekdal har økt i Trondheim. TV 2 utfordrer Rekdal til å se på trenersituasjonen i Rosenborg fra utsiden.

– Slik du ser det, når bør en trener sparkes?

– Det er helt umulig å svare på. Det har jo med mange ting å gjøre. Kjemi, tilstand til klubb, hva jeg er ansatt under, hvilke kriterier man jobber under ... Å peke på ett spekter er ekstremt vanskelig. Det er ikke min jobb heller, å bestemme når det eventuelt skulle bli et tema eller ikke.

Rekdal er ikke redd for at han har nådd sin endestasjon som Rosenborg-trener.

– Jeg går ikke rundt å tenker på det i det hele tatt. Skjer det, så skjer det, og skjer det ikke, så gjør jeg så godt jeg kan for å makse ut utgangspunktet jeg står i.

– Du kan jo si starten på slutten var den første dagen i desember 2021, sier Rekdal og ler.

– Har du supporternes tillit?



– Der er det sikkert delte meninger. Det var det før jeg kom også. Går det dårlig, så er nok flere negative. Går det litt bedre, så er flere positive.



– Jeg er ikke så jævlig opptatt av å være populær. Jeg er opptatt av resultat, utvikling og å prøve å tilfredsstille dem som har ansatt meg ut ifra de kriteriene jeg kom hit med.

Rekdal er klar på at han har styrets tillit:

– Ja, jeg kan ikke si noe annet enn det. De er veldig klare på hvor utfordringene våre ligger. De har ikke vært der den siste uken, de har vært der lenge, siden vi kom. De ser jo på realiteten de også.



