– Vi må holde på den. Det har funket i 12 år, vi kan ikke endre på det, sier Martin Linnes til TV 2.



Sommeren 2021 vendte Molde-backen tilbake til rosenes by.

I fjor var profilen fra Innlandet en sterk bidragsyter til laget som vant både serie- og cupgull.

Med forloveden Elisabeth Haugen har de funnet seg godt til sammen med parets to barn.

Se Molde-Strømsgodset lørdag klokken 17.00 på TV 2 Play.

Haugen er en del av Snapchat-kanalen «Hjemmebane», som er en gruppe kjærester av idrettsprofiler som deler glimt fra hverdagen.

SNART GIFT: Elisabeth Haugen og Martin Linnes gifter seg i juni. Foto: Privat

– Snakker ikke sammen da

Nylig delte hun noe av Linnes' kamprituale som vekket reaksjoner blant følgerne.

– Folk synes det var veldig rart, men for meg er det veldig vanlig, forteller Haugen.

Det hun snakker om går ut på at paret unngår hverandre på kampdag.

– Det har blitt en greie, så er vi begge veldig innstilt på at sånn er det den dagen. Det er mest for å ha mest mulig ro og fokus inn mot match, forklarer Linnes.

Det fungerer i praksis slik:

– Jeg får en melding når han våkner om alt er vel, ellers hører jeg ingenting. Vi snakker ikke sammen da, sier Haugen.

– Dere ignorerer hverandre?

– Ja, jeg lar ham være i fred, men om noe brenner eller haster snakker vi jo sammen, men ellers ser jeg ingen grunn til at jeg skal involvere ham med masse av mitt styr den dagen.

– Det gjelder primært bortekamper og når vi er på tur, følger Linnes opp før han blir avbrutt av kvinnen han kan kalle kone i sommer.

– Men på hjemmekamper rømmer vi jo huset, ler hun og utdyper:

– Vi har en på tre år og en på sju og å holde de i stillhet er vanskelig. Da tenker jeg det er mye bedre å finne på noe annet, sier Haugen.

TRIVES: Elisabeth Haugen og Martin Linnes fra Moldes gullfest. Foto: Privat

«Egoist»



Til tusenvis av følgere måtte hun svare på hvorfor de heller ikke girer Molde-stjernen opp og Linnes ble kalt «egoist». Det tar de med et smil.

– Det bryr vi oss fint lite om. Jeg tenker vi må gjøre det som føles best for oss, om jeg da får noen timer for meg selv på dagen, lever vi like godt med det, sier Linnes.

Han innrømmer likevel at det gir litt blandete følelser.

– Jeg har litt dårlig samvittighet. Det har ikke vært noen tvil om hvem som har blitt prioritet når det kommer til søvn, avslapping og plikter i hjemmet.

– Der har jeg vært heldig og sluppet billig unna nå mens jeg har vært i toppidretten. Jeg har noen skift å ta igjen når jeg blir ferdig som fotballspiller. Da må jeg betale gjelden min, for å si det sånn, fortsetter Eliteserie-profilen.



Tar igjen resten av uken

Ser man bort fra kampdagen som er «hellig», gjør Linnes sitt ytterste for å hente seg inn de andre dagene med familien.

– Ellers i uken føler jeg bidrar med mye, selv om det ikke er noen tvil om at Elisabeth gjør mye av jobben.



– Det skal sies at det hadde ikke funket om Martin hadde vært like fraværende ellers i uken. Han tar en stor del av pakken i hverdagen, understreker Haugen.

– Det er det som gjør det mulig å leve sånn den ene dagen i uken. Han er veldig flink til å ta barna både med på fotball, turning, lekeplass og med på ting på kvelden alle andre dager, fortsetter hun.



Hun legger til at å være fotballspiller tross alt er en jobb.

– Som kanskje ikke alle forstår er det på heltid.



Jobb er det også for Haugen som kommunikasjonsrådgiver i TIBE.

Gjennom Hjemmebane-kontoen vil hun vise at fotballfruer ikke lever et liv på suksessen til ektemannen.

– Vi får oppleve masse som mange ikke får, samtidig som det er mye vi ofrer som folk kanskje ikke tenker over, sier Haugen.

– Ingen krisestemning



For Linnes og Molde har det vært en varierende sesongstart så langt og den regjerende seriemesteren ligger allerede ni poeng bak Bodø/Glimt.

– Det blir viktig fremover å holde det gående for å ikke slippe Bodø for langt foran. Vi har heldigvis hatt to solide kamper nå, så håper vi å holde på formen, sier Moldes nummer 21.

Selv etter ett poeng på fire kamper var ikke laget bekymret for at det skulle løsne.

– Det var ikke noen krisestemning innad, men vi måtte peile ut en kurs og få marginene over på vår side, forklarer Linnes.

SUKSESS: Martin Linnes (t.h) vant både Eliteserien og cupen med Molde i fjor. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Den dårlige perioden ble lagt merke til på hjemmebane.

– Det er det ingen tvil om. Etter tap sies det ikke mye det neste døgnet eller kvelden. Da er det stille og det handler om å snakke om alt annet enn kampen.

Paret er i disse dager i bryllupsmodus. Haugen og Linnes skal gi hverandre sitt «ja» 17. juni.

– Jeg stresser litt mer enn han på akkurat sånne ting, men jeg tror vi begynner å få kontroll. Vi gleder oss til å samle alle vi er glad i og feire oss, sier bruden.