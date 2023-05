SARPSBORG (TV2): Ramon Pascal Lundqvist (25) hadde verden for sine føtter. Så gled suksessen over i beintøff motgang. Nå prøver Sarpsborgs nye supersvenske å få karrieren på rett kjøl.

ÅPENHJERTIG: De siste årene har ikke vært enkle for Ramon Pascal Lundqvist. Foto: Lage Ask / TV 2

– Folk glemmer at vi ikke er roboter. Vi er bare fotballspillere og mennesker framfor alt. Vi reagerer på motgang akkurat som andre gjør.

Ramon Pascal Lundqvist var 16 år da han pakket bagen og dro fra Sverige til den nederlandske toppklubben PSV.

Han ble ansett som et stjerneskudd. Tre år etterpå hadde han debutert i Champions League mot selveste Atlético Madrid. Så snudde lykken.

Iskaldt morgenrituale

Veien hit til Sarpsborg og Tunevannet, hvor han møter TV 2, har vært lang.

Her tar svensken seg en kald dukkert hver morgen. Det er godt for den mentale helsen.

HET: Nyervervelsen Ramon Pascal Lundqvist har allerede markert seg i Sarpsborg-trøyen. . Foto: Hanna Johre / NTB

– Jeg kjenner meg alltid jævlig fresh etterpå. Fotball er mye stress. Det å ta vare på sin psykiske helse er like viktig som den fysiske.



Kort tid etter de minneverdige minuttene i Madrid ødela han menisken - ikke én, men to ganger. En gang i hvert kne.

Den lovende unggutten var ute i halvannet år. Han var knust. Viktige år gikk tapt.

Tilbake fra skrekkskadene har den offensive midtbanespilleren, som står med 21 aldersbestemte landskamper for Sverige, prøvd lykken i flere klubber; NAC Breda, Panathinaikos og Groningen.

I NEDERLAND: Lundqvist spilte i PSV fra 2013 til 2019. Her sammen med U19-trener Mark van Bommel. Foto: Piroschka Van De Wouw

– Man tenker på det konstant



Det siste året, i sistnevnte klubb, var han lut lei fotball.

– Det har vært mye opp og ned, og slikt tar på mentalt. Sånn er det. Fotball er mitt liv, og når det ikke går bra påvirker det livet utenfor også, sier han, og fortsetter:



– Man tenker på det konstant. Jeg er snart 26 år, og er inne i en tid av karrieren min hvor jeg trenger å spille. Jeg har vært mye inn og ut av lag, så man begynner å tvile. Er jeg ikke bra? Men det vet jeg innerst inne at jeg er.



Etter kort tid i Sarpsborg-trøyen kan han allerede slå fast at han har funnet tilbake gleden med fotball.

– Det er en sammensveiset gruppe, der alle henger med alle. Det er en varm spillergruppe, og ikke så jækla mye prestisje oss imellom.



TILFREDS: – Det er god stemning i klubben og jævlig kult å spille fotball akkurat nå. Foto: Lage Ask / TV 2

Snakket med Strand Larsen

25-åringen har signert på en avtale ut sesongen. Én seier, et tap og to uavgjort er fasiten så langt.

En telefonsamtale med hans tidligere lagkamerat i Groningen, norske Jørgen Strand Larsen, ble avgjørende for valget om å dra til Østfold.

Halden-fødte Strand Larsen, som nå spiller i spanske Celta Vigo, spilte 48 kamper i Eliteserien for Sarpsborg 08 mellom 2017 og 2020.

– Han har god koll på klubben, og ringte meg for å fortelle at de var interesserte. Det visste jeg for så vidt allerede via min agent, men han gikk mer i dybden på hvordan klubben er; en harmonisk klubb, der spillere får tid til å ta neste steg.



– Hva tenker selv du om ambisjoner og neste steg, da?



– Jeg har vært så jækli opptatt av det tidligere i karrieren. Jeg har selvsagt ambisjoner, men har lagt så mye press på mine skuldre før .. Akkurat nå vil jeg bare nyte å spille fotball, liksom.