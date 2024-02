– Føler jeg har noe å bevise

Stefan Johansen har siden debuten i norsk toppfotball i 2007 vært en av Norges store profiler.

33-åringen har spilt i diverse klubber på de britiske øyer siden han forlot Strømsgodset og norsk fotball i 2014, men har vært klubbløs siden sommeren.

Søndag kveld annonserte Sarpsborg 08 signeringen av finnmarkingen.

Mandag var han på sin første trening med eliteserieklubben og i den anledning pratet TV 2 med Johansen om den overraskende overgangen.

Johansens meritter 55 A-landskamper Årets spiller i norsk fotball i 2013 (VGs kåring) Norgesmester Årets spiller i Celtic (PFA) Skotsk cupmester Skotsk seriemester fire ganger To Premier League-opprykk Kaptein for både QPR og landslaget 12 Premier League-kamper 218 Championship-kamper

– Sarpsborg 08, hadde ikke sett den overgangen komme.



– Nei, jeg har fått mye reaksjoner. Jeg er egentlig ekstremt fornøyd med valget. Vi har brukt ganske lang tid med å se på muligheter. Tenkt på hva som er best for familien og for meg fotballmessig. Tror dette blir en bra greie for alle.

Johansen sto plutselig klubbløs i fjor sommer. Nå kommer han med forklaringen på hvorfor.

– Jeg skulle egentlig finne en klubb i sommer, men så ble det en prosess vi låste oss litt på et utfall og det var mye greier fram og tilbake. Siden vi ble litt låst på akkurat den overgangen, så takket jeg nei til mye annet. Men så gikk ikke den overgangen og overgangsvinduene stengte. Da ble det ikke noe i sommer.

Men akkurat hvilken klubb det er snakk om holder Johansen for seg selv.

– Nei, jeg kommer ikke til å kommentere hvor eller hva. Jeg sier bare at vi hadde en del muligheter vi takket nei til på grunn av et utfall som ikke skjedde.

Halvt år uten klubb



I juni 2023 annonserte Queens Park Rangers (QPR) på sine egne sider at Johansen og klubben hadde blitt enige om å avslutte kontrakten, ett år før den utløp.

Johansens klubbkarriere 2007: Debuterte for A-laget til Bodø/Glimt med mål i cupen. 2011: Signerte en treårskontrakt med Strømsgodset. 2014: Signerte for skotske Celtic. 2016: Signerte for Fulham, en daværende Championship-klubb. 2019: Lånt ut til West Bromwich Albion. 2021: Lånt ut til Queens Park Rangers. Signerte fast kontrakt samme sommer. 2023: Kontrakten med QPR ble avsluttet ett år før den gikk ut. 2024: Signerte toårskontrakt med Sarpsborg 08.

I klubbens uttalelse var det tydelig udramatisk for begge parter:

– Det passer seg for alle sammen at jeg forlater klubben nå. Det er ikke noe dårlig stemning i det hele tatt. Jeg har hatt samtaler med klubben og jeg tror det er på tide å gå videre, forteller Johansen.



Vadsøværingen innrømmer at det var langt fra optimalt.

– Det ble en frustrerende periode etter sommeren, men så kommer man seg over det. Jeg begynte å kjenne på å savne det. Savne kamphverdagen og kamparenaen, det å spille om noe som betyr noe. Da falt valget på å komme hit.

Etter sommerens overgang gikk i vasken har Johansen holdt til i Bodø og tidvis trent med sin tidligere klubb Bodø/Glimt.

20240212 Sarpsborg. Stefan Johansen på plass hos Sarpsborg 08. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Tilbake til gamleklubben?

– Du har trent med Glimt. Hvorfor ble det ikke en overgang dit?

– Jeg har prata mye med Kjetil (Knutsen) nå. Som sagt så var ikke Norge aktuelt på grunn av sommerens overgang, og så er det vel sånn at Glimt heller skal bli kvitt spillere enn å få inn nye, sier Johansen flirende.

– Bodø kommer alltid til å bety mye for meg. Forholdet mitt til Kjetil og alle i klubben er fantastisk. Alt de gjør der oppe er fantastisk, men jeg har ikke tatt kontakt med de og de har ikke tatt kontakt med meg. Det har vært en okay greie.

TIDLIGERE GLIMT-SPILLER: Stefan Johansen som Bodø/Glimt-spiller i 2009. Foto: Vanderloock, Anders

Vil ha mer kynsime

Johansen er klar for å bryne seg på norsk fotball.

– Du kan prate så mye du vil, men det er handlingene dine som gjør det. Jeg har vært privilegert og hatt en fin karriere. Det er fint å komme tilbake til Norge der alt startet og føle at man har litt å bevise. Jeg veldig gira på å bevise.



Det er klart for Johansen hvor ambisjonsnivået ligger.

– Jeg vil at vi skal være med å kjempe om Europa-plasser, uten at jeg skal si akkurat hva målsettingene for klubben er. Jeg er her for å vinne matcher.



– Det er en ung spillergruppe som har ekstremt gode fotballspillere, men som har litt å lære på det kyniske. De er kanskje litt for naive. Jeg håper jeg kan hjelpe med litt kynisme.