Følelsene tok overhånd på spesielt sted: – Der jeg ble tuppet ut for tre år siden

OPPE TIDLIG: Sjelden har dagen derpå smakt bedre for Johannes Moesgaard. I sin første sesong som hovedtrener for KFUM levert han til toppkarakter. Foto: Torstein Wold / TV 2

Da opprykket ble sikret, leverte Johannes Moesgaard (39) et følelsesladet intervju for historiebøkene.

Ironisk nok måtte lille KFUM søndag sikre opprykket ved å bruke Vålerengas stadion som hjemmebane.

– For en reise det har vært for min egen del. Jeg ble tuppet ut av døren der for tre år siden. Så står jeg der plutselig i går med en slik følelse. Det føles helt unikt. Så står Vålerenga der i en ordentlig, ordentlig tøff situasjon samtidig, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard dagen derpå.



Kontrastene på de to klubbene er enorm for tiden.

Mens KFUM er klar for Eliteserien neste år, kjemper Vålerenga med nebb og klør for å unngå nedrykk til 1. divisjon.

Samtidig forteller det alt at KFUM måtte fullføre opprykket med Intility som sin egen hjemmebane. Forskjellen på fasilitetene er enorm og per dags dato er ikke KFUMs hjemmebane engang godkjent for spill i Eliteserien neste år.

– Hvordan er det egentlig mulig at dere har rykket opp, mens VIF kan være på vei ned?



– Vi har en del bra folk i KFUM. Noe riktig må jeg, Daniel (Fredheim Holm) og Thor-Erik Stenberg (daglig leder) ha gjort. Det er mye bra folk i Vålerenga også, men det er noe med å dra i samme retning. Du må finne en slags form for ro og dra i en retning, sier Moesgaard.

231105 Johannes Moesgaard, head coach of KFUM, celebrates promotion to the Eliteserien after the OBOS-ligaen match between KFUM and Skeid on November 5, 2023 in Oslo. Photo: Marius Simensen / BILDBYRÅN / Cop 238 Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Var tøft å heie på VIF

Han vet hva han prater om når han sammenligner situasjonen i de to klubbene.

Da Dag-Eilev Fagermo tok over Vålerenga foran 2020-sesongen, fikk Moesgaard etter hvert beskjed om at han ikke var ønsket med videre i VIFs trenerteam.

Etter 14 år i klubben, var det takk og farvel.

– Føler du på en slags revansjefølelse?



– Ikke mot de som er i klubben nå. Vålerenga har vært viktig for meg og gitt meg muligheter. Det er masse bra mennesker i klubben. Å heie på Vålerenga rett etterpå, skal jeg innrømme var tøft. Men de menneskene som var der på den tiden, er jo ikke i klubben lenger. Nå følger jeg med, jeg kjenner spillerne og håper at jeg får møte de to ganger neste år, sier Moesgaard.



For 39-åringen ble det uansett helt spesielt å stå på Intility å feire opprykk med KFUM.

Etter oppgjøret, tok følelsene fullstendig overhånd og han leverte et intervju for historiebøkene.

– Herre min hatt! Jeg har sett meg på TV selv noen ganger, og det der må jeg bare le av. Jeg har en tendens til at jeg klarer å hisse meg selv opp. Spillerne sa at de hadde sett det fire-fem ganger og at de holdt på å le seg i hjel, sier han..



– Trenger ikke de som går for Rolex

Dagen derpå forfekter han det samme innholdet.

Dog med litt mer innestemme.

– Se på klubbdrift, se på kultur, se på det å stå sammen. Fotball er en marginalidrett. «Vi har mistet han» og «vi har ikke han» – det hjelper ingen å si sånt. Vi solgte visekapteinen vår (Dodou Gaye til Tromsø) i sommer. Vi synes ikke synd på oss selv da. Da så jeg bare på Håkon Hoseth og sa at nå er det din tur, sier Moesgaard.



– Misforstå meg rett; men enkelte vil hevde det er en svakhet for norsk fotball at et lag som KFUM rykker opp?



– Det kan jeg godt forstå. Samtidig tror jeg at veldig på at det alltid finnes noen gode historier der. Luton gikk opp. De har ikke så veldig store fasiliteter de heller, men de gjør noe riktig, sier Moesgaard.



Og nettopp der mener han norsk fotball kan lære noe av KFUM Oslo.

Etter seks serierunder i år lå KFUM sist på tabellen uten en eneste seier. Moesgaard var fersk som hovedtrener på nivået, men kort tid senere fikk han klar beskjed fra KFUM-ledelsen:

– Ta det med ro. Vi har troen på deg, var beskjeden.



Nå er KFUM-treneren klar på at det er fellesskapet til klubben som sørger for at de ikke blir en kasteball i Eliteserien.

– Vi trenger ikke typene som går for Rolex-klokka. Vi trenger grovarbeiderne som går for Casio-klokka til 129 kroner og som liker å løpe for fellesskapet, sier han.