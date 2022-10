Fofana og Eriksen fikset ny seier i Europa for Molde

Shamrock - Molde 0-2

Molde hadde få problemer med å slå Shamrock Rovers 2-0 borte torsdag etter mål av angriperne David Fofana og Kristian Eriksen.

– Det smakte særdeles godt. Jeg visste det ville bli tøft. Vi pratet om det, men vi hadde ikke skjønt det da vi startet. De fikk herje med oss en stund, både i duellering og løpskraft, men så spilte vi oss inn i det. Vi var farlige hver gang vi gjorde det vi var enige om, sier Molde-trener Erling Moe til Viaplay.

Molde ligger på andreplass i Conference League-gruppen med tre poeng opp til ledende Djurgården. Det er fire poeng ned til Gent når det gjenstår to kamper. Andreplassen gir playoff.

Djurgården slo Gent 4-2 i det andre oppgjøret i gruppen torsdag. Norske Gustav Wikheim scoret to av målene for svenskene.

Drøyt halvtimen inn i oppgjøret chippet Emil Breivik ballen inn til David Fofana, som headet inn 1-0-målet for Molde. Samme spiller burde økt til 2-0 senere i omgangen, men målvakt Alan Mannus lå og ventet.



I begynnelsen av andre omgang bølget kampen frem og tilbake, men det var Molde som skapte de største mulighetene. En god redning fra Alan Mannus hindret Magnus Wolff Eikrem i å sette inn 2-0 for Molde.

– Det var deilig å komme inn og bidra for laget. Jeg gjorde et fint innhopp og hjalp laget med å krige og bidra med det siste vi trengte for å ta tre poeng, sier Molde-målscorer Kristian Eriksen til Viaplay, før han roste alle de tilreisende supporterne fra Molde.



Midtveis i andre omgang fikk imidlertid Molde uttelling da innbytter Kristian Eriksen headet inn et hjørnespark fra Eikrem.

Aaron Greene trodde han hadde redusert til 1-2 for vertene like etter Eriksens hodestøt, men Shamrock-spissen ble avvinket for offside.