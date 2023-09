Fnyser av Sæters Glimt-stikk etter gigantoppgjøret

Rosenborg - Bodø/Glimt 1-1 (1-1)

Det sto ikke på dramatikken på Lerkendal.

Helt på tampen, på stillingen 1-1, fikk begge lag hver sin gigantiske mulighet til å avgjøre kampen.

Men kampen ebbet ut med 1-1, og det er to poeng tapt for Bodø/Glimt i toppkampen.

– Er dette runden det endrer seg i toppen av tabellen? At Viking tar over for godt, sa TV 2s kommentator Morten Langli like før slutt.

Viking leder nå Eliteserien med to poeng ned til Bodø/Glimt.

RBK-spiss Ole Sæter var godt fornøyd med at det kun ble ett poeng for Glimt. Han feiret 1-1-scoringen foran øynene på 1300 bortesupportere.

– Det virker som at de tror de er mye mer enn hva de egentlig er. Veldig fint å ta fra Bodø/Glimt to poeng i jakten på gull. Helt i orden, sier Sæter.

Glimt-leiren fnyser av Sæters utspill.

– Det er vel bare å se på hva de har gjort og hva vi har gjort. Det får han svare på. Jeg bryr meg ikke om hva han sier. Det går helt fint, sier Amahl Pellegrino.

– Han liker å få oppmerksomhet. Jeg har ikke tenkt å gi ham det, sier Brede Moe.

Peker på flere årsaker til formdupp

Gjestene var ikke fornøyd med et nytt poengtap.

– I dag synes jeg vi ikke så ut som oss selv, er dommen fra Glimts Brice Wembangomo.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen ble konfrontert med lagets nedadgående formkurve i serien.

– Det er det flere årsaker til.

– Hvilke da?

– Det ene er at vi spiller mange flere kamper enn de andre. Det krever mye mer. Også har vi etter hvert begynt å miste litt struktur i det defensive spillet. Det har ikke vært viktig nok for oss, sier Knutsen peker på HamKam-matchen som eksempel.

Gulliksen-mål

Bodø/Glimt pangåpnet foran 21 000 tilskuere på Lerkendal. Albert Grønbæk gikk over ende i RBKs sekstenmeter, og gjestene ropte på straffe.

Tobias Gulliksen plukket opp ballen og prikket inn lederscoringen på utsøkt vis etter sju minutter.

30-millionersmannen første Eliteserie-scoring for bodøværingene.

– Prikkskyting. En nydelig avslutning, utbrøt ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

RBK løftet seg betydelig etter baklengsmålet.

Men trioen Per Ciljan Skjelbred, Jayden Nelson og Sverre Nypan misbrukte alle muligheten til å bringe balanse i regnskapet.

Men da Gulliksen ble litt for ivrig med venstrehånden i eget felt to minutter før pause, fikk «løven» Ole Sæter muligheten fra ellevemeteren.

Og RBK-talismanen gjorde ingen feil - 1-1 på Lerkendal til pause.

– Selvsagt scorer Ole Sæter, sa Jesper Mathisen i TV 2s «FotballXtra»-studio.

Sæter feiret med å løpe mot Glimt-fansen, for så å snu seg og peke på sin egen ryggtavle.

Gigantisk Pellegrino-bom

Nordlendingene startet omgang to som den første: Med å produsere flere store sjanser.

Spesielt etter 68 minutter fikk Eliteseriens toppscorer, Amahl Pellegrino, en stor mulighet alene med André Hansen, men Glimts nummer sju sviktet.

Stamsø-Møller lot seg imponere over RBK.

– Det har vært et Rosenborg-lag denne sesongen som ikke har hengt sammen offensivt og defensivt i veldig mange kamper, men her i dag synes jeg de står sammen som et lag.

Kampen på Lerkendal fikk ingen vinner. Til tross for enorme muligheter i begge ender.

– Jeg synes det ser ut til, og det har også vært i ukene før landslagspausen, som de er ganske langt unna toppnivået tidlig i sesongen, kommenterte Langli like før slutt.