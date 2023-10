Fnyser av kritikken: – Det er bare tull

UNDER PRESS: VIF-trener Geir Bakke i diskusjon med Vålerengas sportssjef Joachim Jonsson. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Tapet mot Rosenborg utløste frustrasjon blant VIF-fansen.

– Hvor er desperasjonen i dette VIF-laget? Det er jo totalt fraværende. De lar seg jo herje med. Selvtillit er en ting, men vis litt desperasjon, skriver Vålerengas tidligere mediesjef, Lasse Vangstein, på X.

Vålerengas sportssjef, Joachim Jonsson, fikk spørsmål om hvorvidt man mangler lederskikkelser i Vålerenga-laget.

– Det er alltid lett å peke på det, når man ligger der man ligger. Men så er det mer komplekst enn det – å skylde på det som en enkeltsak, er altfor billig, sier han til TV 2.

TØFFE TIDER: Henrik Bjørdal og Vålerenga kjemper mot nedrykk. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han kommer med en klar beskjed.

– Vi har en gjeng som har en glød og entusiasme, og den skal vi ta med oss videre. Om noen tror at vi har gitt opp, så skal vi vise dem at de tar skrekkelig feil, sier han.

Reagerer: – Det er bare tull

Før sesongen kom kaptein Stefan Strandberg med en advarsel til klubben.

– Kanskje har vi for mange unggutter. Jeg tror ikke man nødvendigvis gjør de unge en tjeneste om det blir for mange av dem, sa Strandberg den gang.



Vålerengas sportssjef erkjenner at stallen var litt ubalansert før sesongen, men tar de unge spillerne i klubben til forsvar.

– Den klassiske innsats og «blø for drakten»-kritikken som kommer hele tiden, er bare tull. Det er har ingenting med ungguttene å gjøre, de er fantastiske og kommer til å ha en stor fremtid i Vålerenga, er hans beskjed.

Talsmann i Klanen, Christian Arentz, er usikker på om «mangel på desperasjon» er de riktige ordne å bruke om Geir Bakke sine menn.

– Jeg tviler på at elleve desperate spillere vil plukke så mange poeng, sier han til TV 2.

Arentz utdyper at han savner mer kynisme i spillet, samt at han synes det er tydelig at selvtilliten mangler i VIF-laget.

Fagermo versus Bakke

12. juli sprakk sjokknyheten om at Geir Bakke tok turen fra Lillestrøm til erkerivalen Vålerenga.

Han tok over treneransvaret etter Dag-Eilev Fagermo – som hadde fått sparken én måned tidligere.

Med fire kamper igjen av sesongen, så ligger hovedstadsklubben på kvalikplass. Geir Bakke har ledet laget i fjorten Eliteseriekamper – og har tatt 13 poeng.

Fagermo versus Bakke i Eliteserien Dag-Eilev Fagermo: 10 kamper: 3 seirer, 1 uavgjort og 6 tap. 10 poeng. Målforskjell: 14-16, -2. Geir Bakke: 14 kamper: 3 seirer, 4 uavgjorte og 7 tap. 13 poeng. Målforskjell: 19-27, -8. Jan Frode Nornes ledet laget i to kamper før Bakke tok over.

Fagermo tok på sin side 10 poeng på de ti kampene han fikk i starten av Eliteseriesesongen, og har med det et bedre poengsnitt.

1 poeng i snitt mot Bakkes 0,93.

Til tross for dette, så er Joachim Jonsson tydelig på at klubben står bak Geir Bakke.

– Når vi hentet Geir Bakke, så var det selvfølgelig for å ta flere poeng. Men fremfor alt så har vi hentet han med et langsiktig perspektiv. Klubben har klokkertro på han, sier VIF-sportssjefen til TV 2.

Oslo-klubbens siste fire kamper er Sarpsborg (B), Stabæk (H), HamKam (B) og Tromsø (H).

– Nå er det poeng som gjelder. Jeg tar gjerne fire ræva prestasjoner, så lenge vi tar poeng i alle kamper. Jeg tror sju poeng holder, men vi sikter selvfølgelig på tolv, avslutter Jonsson.

Beskjeden fra Klanen er uansett tydelig:

– Vi har hundre prosent ryggen til guttene i denne situasjonen vi er i nå, sier Arentz.