Finne skuffet etter tre poeng:– Ingen god kamp

Selv om Bård Finne sikret tre poeng for Brann, er han ikke fornøyd med dagens prestasjon.

Stabæk – Brann 0- 1 (0–1)

Bob Bradley tok imot Brann som de første gjestene på Nadderud i returen til Stabæk, men det ble ikke en drømmestart for amerikaneren.

Etter 12 minutter sendte Bård Finne bortelaget i føringen etter en helfrekk scoring.

Hovedpersonen selv er ikke fornøyd med dagens prestasjon.

– Det er ingen god kamp for oss. Vi klarer å tette igjen og så er vi solide på offensiv dødball for det hadde vi nok av i dag, sier Finne til TV 2 etter kampen.

Spillerkollega Sivert Heltne Nilsen mener de ikke presterte godt nok til å få tre poeng.

– Tre poeng, det er det. Vi syns ikke vi presterer godt nok til å ta tre poeng. Jeg vet ikke. Vi har jo sjansene og vi skaper sjanser på kontringer.

– Dei presser egentlig ganske likt, de er intense og jeg syns Stabæk er gode i dag. De hadde kanskje fortjent ett poeng i dag, sånn ut ifra spillet, sier Sivert Heltne Nilsen til TV 2 etter kampen.

Trener Eirik Horneland mener de inviterte Stabæk inn i kampen.

– Vi har nok sjanser til å drepe kampen, men vi inviterer dem inn i kampen i og med at vi spiller så dårlig defensivt. Vi kaler ikke å sette et godt press-spill og vi blir engstelige og urolige på ball. Det ble en rotete kamp for oss, sier Horneland til TV 2 etter Kampen.

COMEBACK: Hjemmekampen mot Brann var første kamp med Bob Bradley tilbake i sjefsstolen. Foto: Javad Parsa

– Vi har en treig start

Under FotballXtra-sendingen var ikke TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, overbevist over hva Stabæk presterte i deler av første omgang.

– Jeg vil tro at Bob Bradley er lettere frustrert, der han står og ser på sitt lag. Han føler nok, han også, at laget hans er langt unna Brann så langt, sa Mathisen før pausen.

– Bob Bradley har nok en ambisjon om å gjøre Stabæk til et mer underholdende lag, men samtidig så ligger de såpass utsatt an, så det er begrenset hva han kan endre på i disse ganske få ukene og kampene han få.

Bradley skildrer starten som treig, men tar med seg mye positivt som han vil bygge videre på.

– Vi har en treig start, men vi svarer ganske bra. I andre omgang mener jeg at vi dyttet kampen i en god vei, men det er deler av kampen der vi må være skarpere, raskere og ha litt mer kvalitet.

– Det er noe å bygge på. Det er ti kamper igjen og vi må jobbe fort. Det er mye i dag som vi kan se positivt på og ta det derifra.

– Andre omgang var sterk. Jeg mener vi begynte å ta over kontrollen i de 20 siste minuttene av første omgang, men vi tok det til et høyere nivå i andre omgang.



– Han må jo bomme der

Det ble bare med det ene målet til Finne. Joachim Soltvedt serverte ballen til Felix Horn Myhre som igjen fant Bård Finne.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, er sikker på at det Joachim Soltvedt gjør før målet ikke er med vilje.

– Han må jo bomme der, han gjør jo ikke det med vilje. Først er det en bom og så er det to fine involveringer av Horn Myhre og Finne. Men at Joachim Soltvedt mente det der, aldri i livet, sa han under FotballXtra-sendingen.

Amerikaneren byttet ut både Fredrik Krogstad og Kevin Kabran til andre omgang. Inn kom Keegan Jelacic og Kaloyan Kostadinov.

Brann startet andre omgang best, men Stabæk tok mer og mer over kampen.

– Temperaturen på tribunen har steget flere hakk i andre omgang. De begynner å skjønne at det er håp, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt med 20 minutter igjen av kampen.

På overtid er det veldig nære for Mushaga Bakenga, som header ballen rett på Branns målvakt.

– Det er akrobatisk det Bakenga gjør der, sier Mørtvedt.

Til tross for flere gode sjanser for Stabæk, endte kampen 1–0 til Brann.