Filleristet Kristiansund: – Tror Glimt drømmer om Botheim-aktige summer

Bodø/Glimt - Kristiansund 5-0

Hugo Vetlesen sørget for et godt Glimt-utgangspunkt med to kjappe scoringer rett før pause. I andreomgang var det Ola Solbakken som tok over showet. Trønderen viste frem sin fryktede skuddfot ved to anledninger og banket ballen i mål to ganger.

Midtveis i andreomgang økte Runar Espejord til 5-0 på ekte goalgetter-vis. Nordlendingen hadde også assist på to av de tre første scoringene.

Resultatet gjør at Glimt har et godt grep rundt sølvet. Det er fire poeng ned til Rosenborg som møter Molde søndag kveld.

TV 2s fotballeksperter tror Vetlesen snart spiller i en bedre liga.

– Han kan fort være den neste Bodø/Glimt virkelig casher inn for, sier Jesper Mathisen.

Det er ekspertkollega Yaw Amankwah enig i.

– Jeg tror Glimt drømmer om noe nesten opp mot Botheim-aktige summer. Så tror jeg Hugo håper at de senker kravene litt mer enn det, sier Amankwah.

– Jeg synes at Glimt er flinke. Det er nesten som de har et køsystem for å bli solgt. Nå virker det som at det er Hugos tur. I den formen han er i nå, ser jeg for meg at veldig mange klubber er interessert, fortsetter den tidligere stopperen, som spilte med Vetlesen i Stabæk.

Den målfarlige midtbanespilleren mener at både han og laget nå drar nytte av gode treningsuker.

– Det har ikke vært likte tøft program som i sommer. Det var gunstig å få landslagspausen og en uke med trening. Det har vært veldig viktig, sier Vetlesen til TV 2.

– Den var skikkelig rævva

Ola Solbakken var godt fornøyd med storseieren. Før kampstart var han ikke like trygg på seier.

– Det var sinnssykt deilig. Spesielt etter oppvarmingen, for den var skikkelig rævva. Jeg ble nesten litt bekymret der. Men alle tok i et tak, sier han til TV 2.

TOMÅLSHELT: Bodø/Glimts Ola Solbakken viste seg frem med to flotte mål mot KBK. Foto: Mats Torbergsen

Lagkamerat Vetlesen er enig i at den ikke holdt optimalt nivå.

– Det har vært bedre. Personlig var det ingenting som satt. Vi fikk en «wakeup call». Det var godt at vi svarte på det. Det var ikke god underholdning, sier Vetlesen.

Michelsen om håpet

For Kristiansund henger neste års Eliteserie-status i en stadig tynnere tråd. Det beste nordmøringene kan håpe på nå er kvalik. Det er fem poeng opp til Sandefjord på kvalikplassen etter at de røk på et bortetap mot Aalesund.

– Jeg syns vi leverer en så å si optimal førsteomgang med tanke på motstanderen i dag. Går vi til pause på 0-0, så er det match, sier KBK-trener Christian Michelsen til TV 2.

– I de siste tre kampene er det blitt mindre poeng enn vi hadde håpet på. Vi må bare nullstille. Vi må møte opp til cupfinale neste helg. Og nå blir det finaler.

Jerv har også et lite håp om fornyet kontrakt på toppnivå etter 2-2 mot Viking. Sørlendingene har like mange poeng som Kristiansund, men en vesentlig svakere målforskjell.

Her går det galt for TV 2s ekspert

LSK fortsatt med i medaljekampen

Lillestrøm vant borte mot FK Haugesund etter mål av Thomas Lehne Olsen. Det betyr at laget står med 50 poeng. Det er like mange som Rosenborg før trønderne skal i aksjon senere.