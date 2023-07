Fikk startbeskjeden rett før kamp - så senket han Brann

Jakob Napoleon Romsaas fikk sin første Eliteserie-kamp fra start på uventet vis. Det ble en kamp 19-åringen sent vil glemme.

Tromsø - Brann 3-1

Jakob Napoleon Romsaas måtte hive på seg kampdrakten da Mai Traoré ble skadet under oppvarmingen. Og kun fem minutter ut i oppgjøret viste 19-åringen at han var en fullverdig erstatter.



MÅTTE UT: Tromsøs Maï Traoré var sterkt preget da han måtte kaste inn håndkleet allerede før kampstart. Erstatteren leverte til toppkarakter! Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Med sine to scoringer skal han ha en stor del av æren for at Tromsø vant den svært viktige hjemmekampen medaljerivalene fra Bergen.

– Ganske spesielt. Jeg hadde ikke sett det for meg. Men utrolig gøy at vi greier å vinne kampen, det er det viktigste, sier Romsaas til TV 2.

– Det er en drøm at jeg kommer inn og scorer, sier 19-åringen.

Spisstalentet ble hentet til Tromsø fra Skeid i forkant av årets sesong.

TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen, som sikret seieren med sin 3-1-scoring på overtid, er full av lovord om den unge angriperen.

– Det er helt rått. Han kommer inn og gjør en fantastisk jobb for oss. Det ene er målene, men han gjør også en enorm jobb defensivt. Det var utrolig artig å få Jakob i gang, sier Yttergård Jenssen til TV 2.

Slik var målene

Et langt TIL-angrep endte med at Yaw Paintsil lurte Svenn Crone, før han spilte til spissen som skrudde ballen i mål til 1-0.

– Den avslutningen. Han ser ut som en italiensk spiss som har herjet på toppnivå i tolv år, sa TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Det var en smilende TIL-spiss som snakket med TV 2 i pausen.

– Man er alltid klar for å komme inn. Da jeg fikk sjansen, måtte jeg gjøre meg mentalt klar, fortalte Romsaas til TV 2.

– Det er ganske morsomt, sier unggutten om sitt første Eliteserie-mål.

Før det var gått ett minutt av andreomgangen var 19-åringen der igjen. Angriperen gjorde akkurat som han ville innenfor Branns sekstenmeter før han trillet inn 2-0 på elegant vis med venstrefoten.

Men Brann tok over initiativet etter målet. Og etter 65 minutter kom også reduseringen. Tromsøs Casper Øyvann feilberegnet corneren fra Ulrik Mathisen og headet den i eget mål.

Bergensernes overtak fortsatte. Og da tomålsscorer Romsaas ble byttet ut, så nok Brann sitt snitt til å få med seg poeng fra nord.

Men på overtid økte Ruben Yttergård Jenssen til 3-1 etter en kontring. Det oppstod full forvirring da målet først så ut til å bli annullert, men etter litt kaos ble scoringen godkjent.

Dermed endte det 3-1 til Tromsø. Seieren gjør at nordlendingene er på andreplass med 30 poeng. Brann faller ned til femteplass med sine 27 poeng.

– Det var en svak prestasjon av oss. Det er urolig. Vi sliter med å finne rytmen i angrepsspillet og treffer ikke godt nok i forsvarsspillet, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2.