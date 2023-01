Fikk Solbakkens velsignelse før Glimt-overgangen

– Hyggelig, sier 31-åringen og strekker ut hånden når vi møter ham på hotellet La Finca en liten times biltur sør for Alicante.

Sammen med sine nye lagkamerater har han reist til Spania for en fire uker lang treningsleir.

TRENING: Etter ei uke i Bodø dro Omar Elabdellaoui til Spania med sine nye lagkamerater, der de skal være i en måned. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Iført solbriller som skal beskytte øynene mot skarpt lys, slår han seg ned i en stol og forteller om motivasjonen for å komme tilbake til Norge.

Bortsett fra et kort utlån til Strømsgodset i 2011 har han ikke spilt her siden han som unggutt dro utenlands til Manchester City.

– Jeg har vært ute lenge nå og ville tilbake til Norge. Da ville jeg til det laget jeg mener er best nå og som passer meg best. Derfor sitter jeg her i dag.

– Hva er det som trigger deg med Glimt?

– Det handler om hvor bra de har gjort det og fotballen de spiller. Glimt har en klar og tydelig trener som vet hvordan han vil ha det. Jeg har møtt en del av spillerne gjennom landslaget og de har et høyt nivå. Det sier noe om treningskulturen som de har her. Summen av dette gjorde det riktig for min del, svarer han.

Lenge siden forrige kamp

Elabdellaoui har vært klubbløs siden han ble løst fra kontrakten med Galatasaray i september. Backen - med en fortid i blant annet Feyenoord, Eintracht Braunschweig og Olympiakos - vil ikke høre snakk om at det er et hakk ned på karrierestigen.

HJEMME: Mens familien bor i Oslo, er Bodø 31-åringens nye hjemby. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Det er ikke noe som heter ett steg ned. Det er ingenting som er lett i fotball. Om man ikke er påskrudd så sliter man fort. For min egen del følte jeg at det nå var viktigere å være nærme familien og de hjemme.

Elabdellaoui var ute av spill i 14 måneder etter øyeskaden han pådro seg i Tyrkia, da et fyrverkeri traff ham i ansiktet under nyttårsfeiringen for to år siden. Siden har det blitt lite spilletid. Han står med kun syv kamper siden den skjebnesvangre kvelden - den siste var 24. april i fjor.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er tydelig på at han vil være tålmodig med nysigneringen. Han hadde imidlertid håpet å få debuten i treningskampen mot Viking i Spania torsdag, men da ble 31-åringen syk.



– Omar har hatt en fantastisk karriere. Veldig mye av det han står for - og hvordan han har lykkes - samsvarer med det jeg og Glimt står for. Jeg tror han kan tilføre vår kultur mye. Men han har vært gjennom tøffe ting nå, så vi er enige om at det vil ta tid å bygge ham opp. At vi får en fantastisk type - og at han er like sulten som han var som 17-åring - er jeg helt sikker på, sier Knutsen.

Glimt-treneren vet også at veteranen har et mål.

– Vi vet at Omar har ambisjoner og jeg tror ikke han har lyst til å vise seg fra noen middelmådig side. For han er fristet av landslaget, så jeg er spent på hvor god vi klarer å få ham.

TÅLMODIG: Kjetil Knutsen er klar på at det vil ta tid før nysigneringen er tilbake på det nivået han var. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Jakter milepæl

Elabdellaoui var en viktig brikke i landslaget før Ståle Solbakken overtok sjefsstolen og før den skjebnesvangre ulykken. Da var han kaptein og står nå med 49 landskamper. I høst ble han tatt ut til kampene mot Slovenia og Serbia, i det som ble omtalt som et medlidenhetsuttak av landslagssjefen. Det endte uten spilletid.

– Jeg føler at jeg har mye å bidra med der. Det er et ganske ungt lag og jeg var med for ikke så lenge siden. Jeg har kjent på at jeg fortsatt føler at jeg har litt å gi der.

Forrige gang han spilte med flagget på brystet var under Lars Lagerbäck mot Nord-Irland i oktober 2020.

FORRIGE KAMP: Sist gang Omar spilte for Norge vant de 1-0 mot Nord-Irland på Ullevaal stadion. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg har ventet veldig lenge på den 50. kampen. Det har skjedd veldig mye siden vi var på Thon hotell på Storo, jeg ble smittet av Covid og landskampene ble avlyst. Men jeg har veldig lyst til å nå den milepælen, forteller Elabdellaoui.

Han var i dialog med Ståle Solbakken før overgangen til Glimt.

– Dialogen er veldig fin. Han har vært klar over alt som har skjedd og hvilke muligheter jeg har hatt underveis. Han var veldig positiv til at jeg kom hit, noe som var fint for min egen del.

Bodø/Glimt har fem spillere som potensielt kan være i den neste landslagstroppen. Etter onsdagens trening arrangerte TV 2 et bilde av Elabdellaoui sammen med Patrick Berg, Hugo Vetlesen, Marius Lode og Fredrik Bjørkan - som er de fire andre. Det er et antall som norsk fotball trolig ikke har sett siden Rosenborg i glansdagene på 90-tallet.

LITTLE NORWAY: Patrick Berg, Omar Elabdellaoui, Marius Lode, Fredrik Bjørkan og Hugo Vetlesen er alle aktuelle for Ståle Solbakken. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

– Det sier litt om nivået i denne klubben at det er så mange aktuelle. Det er positivt og bra for treningshverdagen.

– Ikke happy

Oslo-mannen er så langt en av seks nykommere i Bodø/Glimt, som har herjet på overgangsmarkedet denne vinteren.

– De som ikke holder med Glimt er sikkert ikke så happy med det. Men for min del - når jeg har vært i utlandet - så har det alltid vært fint når norske lag har gjort det bra ute i Europa. Så selv om folk holder med andre klubber, så håper jeg at nordmenn vil heie på norske lag som er ute i Europa.

Bodø/Glimt skal 16. februar møte Lech Poznan i 16-delsfinale i Conference League.

MIDTPUNKT: Omar Elabdellaoui håper å nå 50. landskamper for Norge. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

– Det er tidlig i oppkjøringen, men vi spiller en viktig kamp allerede om en liten måned. Alt er tilrettelagt for at vi kan ta store steg. Det er det du gjør hver dag som avgjør dette. Men det er lettere å se hvordan vi står når vi kommer i gang. Jeg føler imidlertid for min egen del at jeg trenger noen uker før jeg er der jeg skal være. Det er lenge siden jeg har trent og spilt fotball. Selv om jeg har løpt en del, så er det ikke det samme. Men det er ingenting jeg stresser med, sier Elabdellaoui.